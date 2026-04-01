Opinie: Verstappen mag niet op deze manier de Formule 1 verlaten

<b> Opinie: </b> Verstappen mag niet op deze manier de Formule 1 verlaten

Het voelt bijna onwerkelijk. Max Verstappen, jarenlang hét gezicht van dominantie in de Formule 1, oogt plots als een coureur die zijn plezier verliest. Niet door gebrek aan talent — dat staat buiten kijf — maar door een combinatie van frustratie, tegenvallende prestaties en een sport die hem steeds minder lijkt te liggen.

En dat is misschien wel het grootste probleem van allemaal.

Verstappen vs. de nieuwe realiteit

De nieuwe generatie auto’s heeft het speelveld compleet veranderd. Waar Verstappen jarenlang kon bouwen op een dominante Red Bull Racing-machine, moet hij nu toezien hoe teams als MercedesFerrari en McLaren het tempo dicteren.

Voor een pure racer als Verstappen is dat dodelijk. Hij leeft van winnen, van controle, van het gevoel dat hij het verschil kan maken. Als dat fundament wegvalt, blijft er vooral frustratie over. En laat dat nu net zijn wat steeds vaker naar boven komt in interviews en op de boordradio.

Het is geen geheim dat Verstappen kritisch is op de richting van de sport. Minder geluid, andere rijbeleving, meer politieke spelletjes achter de schermen — het zijn elementen die hem zichtbaar tegenstaan. De vraag is niet langer of hij zich ergert, maar hoe lang hij dat nog accepteert.

Een vertrek dat niemand wil

Het idee dat Verstappen de Formule 1 vroegtijdig vaarwel zegt, voelt bijna als vloeken in de kerk. Dit is een coureur die generaties definieert, records breekt en fans wereldwijd aan zich bindt. Zo iemand wil je niet kwijt — zeker niet op een moment dat hij nog in de absolute bloei van zijn carrière zit.

Toch is het scenario niet ondenkbaar. Als het plezier weg is, wordt zelfs het grootste talent kwetsbaar. De sport heeft dat eerder gezien: grootheden die afhaken omdat de passie simpelweg verdwijnt.

En precies daarom zou het doodzonde zijn. Niet alleen voor de fans, maar ook voor de Formule 1 zelf. Want zonder Verstappen verliest de sport meer dan alleen een topcoureur — het verliest een karakter, een verhaal, een reden om elke zondag weer te kijken.

De bal ligt nu bij de teams en de sport zelf. Zorg dat Verstappen weer kan doen waar hij het beste in is: racen, vechten en winnen. Want als hij echt besluit om de deur achter zich dicht te trekken, blijft er vooral één gevoel hangen — een gemiste kans van ongekende proporties en een van de beste aller tijden die in plaats van op schouders van anderen, via de achterdeur vertrekt.

Damon Hill

Posts: 19.757

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (46)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.893

    Als je geen plezier meer in je werk hebt moet je gewoon switchen.
    Vooral als je keer op keer weer met 'n sjagerijnige kop moet gaan presteren.

    Max heeft 'n zeer mooie uitlaatklep gevonden in het GT racen.....ga dát doen denk ik dan.
    Lekker racen tot op de limiet....wat wil je als echte racer nog meer!!

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 12:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Lekker stoppen en laat de F1 maar de komende jaren verder aanmodderen met batterij-gate.

      • + 11
      • 1 apr 2026 - 12:18
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.155

      Zijn vertrek zal wel een grote marketing schok zijn voor F1 en daarmee iets teweeg kunnen brengen. Om zodra F1 weer normalere auto's heeft, een comeback te maken.

      Na een Lauda, Mansell, Alonso of Schumacher zal hij daarmee echt niet de eerste. Intussen in zijn sabbatical lekker aandacht geven aan familie, vrienden en zijn GT3 en Le Mans wens.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 13:25
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.155

      P.s.: Max heeft met Ferrari meteen ook ern opening richting een winnende Hypercar in WEC/Le Mans. Dit zal Ferrari zeker kunnen inzetten als extra optie voor Max en kunnen hem ook makkelijk Ferrari fabrieksteam materiaal aanbieden in GT3

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 13:41
    • Regenrace

      Posts: 2.543

      Off topic
      Om 14:55 even goed omhoog naar het westen kijken. Het schijnt dat je de bemande Artemis II raket kunt zien (doet rondje om de maan).
      Schijnt nogal spectaculair te zijn.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 14:33
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Volgens mij heb ik de raket idd gezien. Erg spectaculair idd, alhoewel hij opeens een bocht maakte en toen een stuk langzamer ging; even later schoot ie opeens razendsnel vooruit. Misschien was ie toen even aan het harvesten?

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 15:03
    • Regenrace

      Posts: 2.543

      Het was een mooie tijd, maar ook aan sprookjes komt een eind. Ik ga ook niet zeuren dat de boze wolf moet terugkomen.

      Ik snap wel dat ze bang zijn dat hun beuter site-je instort na zoveel jaar De-wereld-draait-om-Max berichtgeving. Dus misschien iets voor Petitie.nl? Kamervragen? Landelijke staking?

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 16:18
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Zeg @Regenrace: ik heb de hele tijd staan turen naar die raket, ook wel iets gezien (zie mijn omschrijving), maar nu lees ik dat die raket vannacht pas de lucht ingaat....

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 16:41
    • Regenrace

      Posts: 2.543

      Oh. In dat geval was het een 1 april grap.

      • + 6
      • 1 apr 2026 - 16:57
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Ah thx. Dat verklaart meteen jouw andere posts van vandaag.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 17:06
  • DutchTifosi

    Posts: 2.838

    Max denkt eraan om te stoppen? Dat is nieuw voor mij.

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 12:25
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Zeg eens, is zo'n steen bovenop je eigenlijk zwaar? ;-)

      • + 6
      • 1 apr 2026 - 12:27
    • DutchTifosi

      Posts: 2.838

      Niet zwaar genoeg om het weg te halen. Vandaar zo lang.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 12:32
    • The Wolf

      Posts: 524

      Zo'n steen is best zwaar, alleen Jezus stond op Paasmorgen op, rekte zich uit en rolde zo dat ding weg, waarom hij dat deed is me nooit duidelijk geworden, hij kon immers door gesloten deuren verschijnen, denk dat hij een show-off was, zo'n patser, om b..tches te scoren

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 14:52
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Tja, Jezus optreden was indrukwekkend op zich, maar niets vergeleken natuurlijk met Obelix; niks steen wegrollen, die liep de hele tijd gewoon rond met dat ding op zijn rug.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 15:12
  • 919

    Posts: 4.176

    Waarom niet? 🤷

    Heeft een mooie tijd een stempel gedrukt op de Formule 1, mooie dingen laten zien en bereikt wat hij wilde bereiken. Het is niet meer de sport die het was en als het dan klaar is, is het klaar.

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 12:25
  • NicoS

    Posts: 20.554

    Zou jammer zijn, maar als hij besluit te stoppen dan kan ik dat best begrijpen.
    Waarom zou je iets blijven doen waar je geen plezier meer in hebt?

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 12:50
  • Damon Hill

    Posts: 19.757

    Weet je wat het erge is, nog ruim voordat seizoen 2026 begon waarschuwde Verstappen de FIA al voor deze nieuwe reglementen. Hij waarschuwde dat het pure racen, iets authentieks verloren ging en het plezier hoogstwaarschijnlijk af zou nemen. In een normale wereld zou je een meervoudig kampioen serieus nemen en daarmee in gesprek gaan, maar de FIA heeft willens en wetens hun zin doorgedrukt.

    Tja, en daar sta je nu dan als FIA zijnde, en is het niet alleen meer Verstappen die terecht aan de bel trekt, want ook diverse andere coureurs uiten hun onvrede. Het punt is, het is nu te laat. Ja... je kunt hier en daar wel wat aanpassen, maar je kan niet midden in een seizoen alles 180 graden omgooien en ineens teruggrijpen naar oude auto's. Dus als Max Verstappen na dit seizoen de F1 zou verlaten, kun je hem dat niet kwalijk nemen. Sterker nog, ik zou het heel goed en sterk vinden als andere coureurs zijn voorbeeld zouden volgen... al gaat dat denk ik niet gebeuren. Maar moet je je ineens inbeelden, puur hypotetisch: Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri (en Alonso en Hamilton vanwege leeftijd) vertrekken ineens allemaal... dan sta je als FIA zijnde pas echt voor l*l. Dan is de nood zo groot, dat ze niet anders meer kunnen dan dingen terugdraaien.

    Mocht Verstappen na dit jaar stoppen, dan is dat absoluut geen smetje op zijn carrière, net zoals dat de comeback van Michael Schumacher imo ook geen smet is op zijn carrière, en de mindere prestaties van Hamilton vanwege zijn leeftijd ook geen smetje zijn. Behaalde resultaten en titels krijgen wat mij betreft niet ineens minder glans als door leeftijd en/of debiele nieuwe regels een coureur niet meer vooraan meerijdt. Verstappen behoort zonder discussie tot 1 vd beste coureurs ooit, wat er ook gebeurt dit jaar, punt uit. En dat geldt ook voor Hamilton wat mij betreft.

    • + 12
    • 1 apr 2026 - 13:30
    • Pietje Bell

      Posts: 34.088

      Grotendeels mee eens wat je schrijft @Damon. ze kunnen er echter weinig aan veranderen aan de huidige PU's dus. Er is geen weg terug.
      Iets tweaken, maar dat zet geen zoden aan de dijk.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 15:16
  • F1 bekijker

    Posts: 195

    Als hij nu gaat dan zijn we ook gelijk klaar met deze berichten...

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 13:33
    • NicoS

      Posts: 20.554

      Als het je niet interesseert dan lees en reageer je toch gewoon niet….

      • + 11
      • 1 apr 2026 - 13:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.897

      Inderdaad, je hoeft ze niet eens te 'bekijken'.

      • + 9
      • 1 apr 2026 - 13:50
    • Knookie.nl

      Posts: 1.173

      Daar gaan jullie niet over, wie welke berichten wel of niet leest en welke mening hij/zij hierover heeft.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 16:02
    • Larry Perkins

      Posts: 64.012

      Daar zit je mooi naast @Knookie, juist @NicoS en @f(1)orum gaan wel degelijk over wie welke berichten wel of niet leest en welke mening hij of zij hierover heeft. En er zijn er nog enkelen. Dat heb ik alweer een tijdje geleden besloten!

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 17:03
    • Knookie.nl

      Posts: 1.173

      Gaap. Je ‘grapjes’ worden oud Larry, net zoals jezelf.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 19:23
    • Larry Perkins

      Posts: 64.012

      Hoop dat je gelijk krijgt @Knookie en dat ik inderdaad oud mag worden (dank je!), dan kan ik hier nog veel 'pareltjes' achterlaten...

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 22:45
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.175

    Zeker wel. Hij is in de positie waarin hij niet (meer) tevreden is met zijn werk, ooit was het zijn passie, nu alles behalve, lijkt het wel.
    En hij kan het zich veroorloven per direct te stoppen?

    Wellicht ligt het juridisch of sponsortechnisch wat gecompliceerder als ik schrijf!

    Maar als Max het niet meer wil, wie is de rest van de wereld dan om te zeggen dat hij door "moet"?

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 13:57
  • The Wolf

    Posts: 524

    in beginsel heeft hij nog steun van de traditionele fanbase van F1, maar chagrijn heeft ook een houdbaarheidsdatum, op een gegeven moment is het meebuigen of je afscheid aankondigen, anders gaat het van begrijpelijk, naar irritant, naar sneu... Fans daarentegen die niet contractueel aan F1 verbonden zijn, mogen blijven zeiken en ziften tot in het oneindige. En van dat recht ga ik gretig gebruik maken

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 14:58
  • Knookie.nl

    Posts: 1.173

    Jawel. Liever vandaag, dan morgen.

    Dan zijn we tenminste af van die DTS-artikeltjes over ‘onze’ messias Verstappen. En dan kunnen er weer kwalitatief hoogwaardige journalistiek bedreven worden over F1, zoals vóór tijdperk Verstappen.

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 15:59
    • NicoS

      Posts: 20.554

      Heeft Max jou knikkers vroeger afgepakt of zo?
      Als iemand zo’n hekel hekel heeft een persoon, moet er toch iets heel ergs gebeurd zijn, of heb je echt een AD2021 trauma?
      Daar kun je aan geholpen worden…..
      En voor het Verstappen tijdperk vielen verschillende forumleden ook over elkaar heen omdat de ene fan was van Pietje, en de andere van Keesie.
      Lees maar eens terug, er is helemaal niets dat anders is.
      Daarnaast, als je vol met haat zit, dan zie je zaken niet zoals ze zijn….
      Als je zo vol met haat zit, dan ben je geen liefhebber van de sport, maar iemand die heel gefrustreerd is om het succes van een bepaald persoon.
      Jammer dat sommige zich daar zo in laten gaan.

      • + 8
      • 1 apr 2026 - 19:05
    • Knookie.nl

      Posts: 1.173

      Je snapt er niet veel van, hè Nico?

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 19:24
    • NicoS

      Posts: 20.554

      Als ik jou reacties een beetje lees, dan zit er ergens een enorme frustratie.
      Ik vraag mij af of er überhaupt een normale discussie mogelijk is…
      En nee, ik snap zulke frustraties niet, dat zit niet in mij.
      Kan met leeftijd te maken hebben, pubers kunnen overal boos en gefrustreerd om raken, en die tijd heb ik al ver achter mij liggen.
      Voor de rest vind ik het wel prima, maar als je continu zo gefrustreerd over komt, dan kun je ook niet verwachten dat mensen normaal reageren.
      Ergens gefrustreerd over zijn waar je geen invloed op hebt, is sowieso verspilde energie.
      Ieder z’n ding zal ik maar zeggen…

      • + 8
      • 1 apr 2026 - 19:37
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.257

      Dit vind ik nu interessant te lezen haha. Knookie geeft kritiek op de journalistiek, de kwaliteit van artikelen en geeft daarbij een oorzaak aan, namelijk 'het Verstappen tijdperk'. Nergens zegt hij dat hij Verstappen haat, niet mag, of de coureur geen aanwinst vind voor de sport zelf. Ofwel, de komst van Verstappen heeft volgens Knookie een flinke impact gehad op de kwaliteit van de berichtgeving.

      De reactie van NicoS klopt dus inhoudelijk helemaal niet en lijkt meer een relaas en reactie op het woord/naam 'Verstappen' dan dat het hout snijdt.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 01:58
    • NicoS

      Posts: 20.554

      @MS,
      Gek dat hij vrijwel alleen op berichten reageert waar Verstappen in voorkomt, op andere berichten zie je hem niet.
      Dan vraag ik mij af wat je dan wil….
      En als je constant zo gefrustreerd reageert, vraag ik mij af…..Wat doe je hier nog.
      Hoe hij reageert lijkt mij een normale discussie ook niet mogelijk.
      En ergens gefrustreerd over zijn waar je geen invloed op hebt is verspilling van energie.
      Nee, leuke dekmantel, maar denk dat het toch anders ligt…

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 13:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 419

    @larry hoe staat het met de countdown? zijn we niet al bij #92?

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 16:38
    • Larry Perkins

      Posts: 64.012

      Nog maar 85 of 84 @Bertrand, moet het nog ff checken...

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 17:04
  • Hourpower

    Posts: 772

    Ik zou het volledig begrijpen als Verstappen na dit seizoen de Formule1 verlaat. Wel is het enorm jammer welke weg de Formule 1 ingeslagen is en dat zie ik ze ook niet snel omdraaien.

    Max heeft ons zoveel onvergetelijke mooie momenten gegeven dat het in dat opzicht enorm jammer zou zijn als het zo op zijn einde zou lopen, frustrerend zelfs.
    Ik vind erzelf geen reet meer aan die hele Formule1 en dat zeg ik met pijn in mijn hart omdat ik het al zolang volg.
    Zit nog steeds te twijfelen of ik mijn F1rv abbo moet verlengen eind april of dat het gewoon ophoudt.

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 17:15
  • Snelrondje

    Posts: 8.990

    Laat Max maar zelf bepalen wat hij moet doen. Dit onderwerp is voldoende uitgekauwd. Iedereen heeft een mening kunnen geven.
    Hetzelfde geldt voor de F1. We kunnen nog heel lang onze meningen uitwisselen maar dat is m.i. verspilde energie want het levert geen nieuwe inzichten meer op.

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 20:34
    • NicoS

      Posts: 20.554

      Ja, wat moeten we dan doen….?

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 21:04
    • Snelrondje

      Posts: 8.990

      Geen idee wat jij gaat doen @Nico. Ik ga morgen een operatie ondergaan. Ben sinds vandaag m’n zicht kwijt in 1 oog. Netvlies loslating. Tis verd… mn goede oog. Ooit eerder meegemaakt, meedere operaties mislukt, bijna jaar niet auto rijden en werken, als zelfstandige. Business naar de klote toen en nu weer dit geintje. Ik leer er 1 ding van, alle energie zetten op terugkomen. Energie verspillen aan meningen bestrijden op een forum is kostbare energie verspillen. Alles draait nu om energiemanagement

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 22:00
    • NicoS

      Posts: 20.554

      Snap dat je nu andere zaken aan je hoofd hebt, en dan is de F1 natuurlijk even niet belangrijk…
      Sterkte en beterschap gewenst, hopelijk komt alles weer goed.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 22:06
    • Larry Perkins

      Posts: 64.012

      Sterkte en beterschap @Snelrondje!

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 22:47
    • Snelrondje

      Posts: 8.990

      Dank je heren!

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 08:01
  • GPYesterday

    Posts: 343

  • Larry Perkins

    Posts: 64.012

    Max kan een sabbatical nemen totdat F1 weer F1 wordt. Als die weer aan de deur klopt Dan zullen er nog wel teams zijn die hem weer Onder de hoede nemen

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 10:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

