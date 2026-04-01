Het voelt bijna onwerkelijk. Max Verstappen, jarenlang hét gezicht van dominantie in de Formule 1, oogt plots als een coureur die zijn plezier verliest. Niet door gebrek aan talent — dat staat buiten kijf — maar door een combinatie van frustratie, tegenvallende prestaties en een sport die hem steeds minder lijkt te liggen.

En dat is misschien wel het grootste probleem van allemaal.

Verstappen vs. de nieuwe realiteit

De nieuwe generatie auto’s heeft het speelveld compleet veranderd. Waar Verstappen jarenlang kon bouwen op een dominante Red Bull Racing-machine, moet hij nu toezien hoe teams als Mercedes, Ferrari en McLaren het tempo dicteren.

Voor een pure racer als Verstappen is dat dodelijk. Hij leeft van winnen, van controle, van het gevoel dat hij het verschil kan maken. Als dat fundament wegvalt, blijft er vooral frustratie over. En laat dat nu net zijn wat steeds vaker naar boven komt in interviews en op de boordradio.

Het is geen geheim dat Verstappen kritisch is op de richting van de sport. Minder geluid, andere rijbeleving, meer politieke spelletjes achter de schermen — het zijn elementen die hem zichtbaar tegenstaan. De vraag is niet langer of hij zich ergert, maar hoe lang hij dat nog accepteert.

Een vertrek dat niemand wil

Het idee dat Verstappen de Formule 1 vroegtijdig vaarwel zegt, voelt bijna als vloeken in de kerk. Dit is een coureur die generaties definieert, records breekt en fans wereldwijd aan zich bindt. Zo iemand wil je niet kwijt — zeker niet op een moment dat hij nog in de absolute bloei van zijn carrière zit.

Toch is het scenario niet ondenkbaar. Als het plezier weg is, wordt zelfs het grootste talent kwetsbaar. De sport heeft dat eerder gezien: grootheden die afhaken omdat de passie simpelweg verdwijnt.

En precies daarom zou het doodzonde zijn. Niet alleen voor de fans, maar ook voor de Formule 1 zelf. Want zonder Verstappen verliest de sport meer dan alleen een topcoureur — het verliest een karakter, een verhaal, een reden om elke zondag weer te kijken.

De bal ligt nu bij de teams en de sport zelf. Zorg dat Verstappen weer kan doen waar hij het beste in is: racen, vechten en winnen. Want als hij echt besluit om de deur achter zich dicht te trekken, blijft er vooral één gevoel hangen — een gemiste kans van ongekende proporties en een van de beste aller tijden die in plaats van op schouders van anderen, via de achterdeur vertrekt.