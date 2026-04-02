Max Verstappen maakte er afgelopen weekend in Japan geen geheim van: hij twijfelt aan zijn toekomst in de Formule 1. De nieuwe regels zorgen ervoor dat Verstappen zijn motivatie is verloren, en Ralf Schumacher wordt helemaal gek van de twijfels van de Nederlander. Hij stelt dat Verstappen gewoon moet stoppen als hij wil stoppen.

Verstappen is op een teleurstellende wijze aan het seizoen begonnen. In Australië kwam hij niet verder dan een zesde plaats, in China viel hij uit en afgelopen weekend kwam hij in Japan slechts als achtste over de streep. De nieuwe regels kunnen hem niet bekoren, en ook de tegenvallende auto van Red Bull zorgt voor extra frustratie. Na de Japanse Grand Prix stelde hij dan ook dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport.

Gaat de sport Verstappen missen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher vindt dat Verstappen een besluit moet nemen. In de podcast Backstage Boxengasse geeft hij zijn mening: "Ook al zou ik het jammer vinden, maar als Max stopt, dan is dat eerlijk gezegd maar zo. Dan komt de volgende er weer aan."

Schumacher gaat er simpelweg vanuit dat er dan een nieuwe ster zal opstaan: "Ook een Isack Hadjar komt er nu aan en hij zit al op een heel goed niveau. In de race nog niet, maar in de kwalificatie was hij al van een beter niveau, ook al was Max iets aan het testen. Maar laat hem gewoon stoppen. Hij moet doen waar hij blij van wordt."

Amper vrije tijd

Verstappen gaf ook aan dat hij door de lange kalender lang van huis is, en Schumacher snapt dat hij dit laat meewegen: "Ik ken dat precies uit mijn eigen tijd. Als je zoveel jaren het hele jaar door aan het reizen bent... Hij zegt nu: 'Ik moet gaan nadenken, ben ik niet liever bij mijn familie? Spreek ik niet liever af met vrienden?' Het zijn van die simpele dingen, zoals kunnen zeggen: 'Ik ga één dag in de week kaarten met mijn vrienden, op woensdagavond.' Dat kan allemaal niet."