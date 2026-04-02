Dreigement van Verstappen maakt geen indruk: "Dan is het maar zo"

Max Verstappen maakte er afgelopen weekend in Japan geen geheim van: hij twijfelt aan zijn toekomst in de Formule 1. De nieuwe regels zorgen ervoor dat Verstappen zijn motivatie is verloren, en Ralf Schumacher wordt helemaal gek van de twijfels van de Nederlander. Hij stelt dat Verstappen gewoon moet stoppen als hij wil stoppen.

Verstappen is op een teleurstellende wijze aan het seizoen begonnen. In Australië kwam hij niet verder dan een zesde plaats, in China viel hij uit en afgelopen weekend kwam hij in Japan slechts als achtste over de streep. De nieuwe regels kunnen hem niet bekoren, en ook de tegenvallende auto van Red Bull zorgt voor extra frustratie. Na de Japanse Grand Prix stelde hij dan ook dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport.

Gaat de sport Verstappen missen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher vindt dat Verstappen een besluit moet nemen. In de podcast Backstage Boxengasse geeft hij zijn mening: "Ook al zou ik het jammer vinden, maar als Max stopt, dan is dat eerlijk gezegd maar zo. Dan komt de volgende er weer aan."

Schumacher gaat er simpelweg vanuit dat er dan een nieuwe ster zal opstaan: "Ook een Isack Hadjar komt er nu aan en hij zit al op een heel goed niveau. In de race nog niet, maar in de kwalificatie was hij al van een beter niveau, ook al was Max iets aan het testen. Maar laat hem gewoon stoppen. Hij moet doen waar hij blij van wordt."

Amper vrije tijd

Verstappen gaf ook aan dat hij door de lange kalender lang van huis is, en Schumacher snapt dat hij dit laat meewegen: "Ik ken dat precies uit mijn eigen tijd. Als je zoveel jaren het hele jaar door aan het reizen bent... Hij zegt nu: 'Ik moet gaan nadenken, ben ik niet liever bij mijn familie? Spreek ik niet liever af met vrienden?' Het zijn van die simpele dingen, zoals kunnen zeggen: 'Ik ga één dag in de week kaarten met mijn vrienden, op woensdagavond.' Dat kan allemaal niet."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (19)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.263

    Mensen verwarren dreigement met belofte.

    Er is niets dreigend aan.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 08:00
  • Edgar

    Posts: 1.742

    Als L. Stroll het zou zeggen maakt het pas indruk! de vlaggen zouden uitgehangen worden...

    • + 5
    • 2 apr 2026 - 08:01
  • The Wolf

    Posts: 528

    Even de vorige 4 voudig kampioen die afzwaaide ter vergelijking genomen, rijke loopbaan, oppermachtig bij RBR, ups en downs bij Ferrari, laatste 2 jaar op z'n retour anoniem rond rijdend. In het begin is het dan even vreemd dat een rijder met zo'n staat van dienst er plots niet meer bij is, maar op een gegeven moment gaat de sport verder en verschuift de focus tóch weer naar nieuwe/jonge talenten die de toekomst hebben. Zo gaat dat nou eenmaal. Als Verstappen vertrekt dan zal dat in eerste instantie een flinke aderlating zijn, ik denk dat de impact zelfs iets groter is aangezien z'n prestaties grootser waren, hij gold de tijden dat hij bij RBR als de benchmark. Maar ook zijn vertrek zal niet onoverkomelijk blijken voor F1 (op het publiek na dan die puur voor Max kijken, die zullen logischerwijs ook afhaken). Al met al, ik denk dat een 4 voudig kampioen die wél aanblijft maar te pas en te onpas gedemotiveerd overkomt en/of de sport de grond in boort zodra hij een microfoon onder de neus krijgt veel meer schade toebrengt aan de sport dan wanneer diezelfde kampioen de eer aan zichzelf houdt en dan maar vertrekt.

    • + 11
    • 2 apr 2026 - 08:02
    • Pietje Bell

      Posts: 34.095

      ..... ik denk dat een 4 voudig kampioen die wél aanblijft
      maar te pas en te onpas gedemotiveerd overkomt en/of de sport
      de grond in boort zodra hij een microfoon onder de neus krijgt

      veel meer schade toebrengt aan de sport dan wanneer diezelfde kampioen de eer aan zichzelf houdt en dan maar vertrekt.

      Nou, nou, wat brengt Max een schade toe aan de sport zeg!!

      En dan die vetgedrukte mening ........ Ja, hij boort echt de sport te pas
      en te onpas de grond in zodra hij een microfoon onder de neus krijgt.
      Werkelijk?!
      • + 5
      • 2 apr 2026 - 08:20
    • Joeppp

      Posts: 8.489

      In mijn ogen kraakt hij de F1 inderdaad volledig op dit moment maar het is wel een onderbouwde mening en een mening die vele met hem delen. Hij is op dit moment nou niet bepaald een uithangbord van de F1 zodat je je weer lekker verheugd op een F1 weekend. Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik voel helemaal niks bij de 5 weken pauze in de kalender terwijl ik er elk ander jaar doodziek van zou zijn geweest. Dat zegt best veel want er wordt ook amper over geschreven omdat het eerder een opluchting is dan een aderlating. Als coureur, en helemaal Max, kan je daar natuurlijk wel iets aan doen door positief te blijven maar Max gooit er juist nog een schepje bovenop.

      En dat de F1 doorgaat ook zonder Max geloof ik ook, er staat op een dag wel een nieuwe held op, misschien is het wel Antonelli of iemand die nu nog in de karts rondrijdt.

      • + 13
      • 2 apr 2026 - 08:31
    • The Wolf

      Posts: 528

      @Joeppp
      Van de coureur Max (op de baan dan) was ik als fan altijd wel erg gecharmeerd. Een vertrek van hem zou ik jammer vinden maar daar kan ik me persoonlijk snel overheen zetten. Wat ik veel erger vind is de aanleiding van dit hele gebeuren: de veranderende regels en wat die met de F1 doen, dat kan bij mij wél voor verminderde interesse zorgen.

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 08:41
    • joop

      Posts: 1.382

      Tis ook niet dat hij nu begint omdat hij een mindere auto heeft...hij roiept dit al 2 jaar dat dit zou gebeuren... en eerlijk gezegd,... ik heb nu 3 races gekeken... kijk al vanaf de mansell - Prost Senna tijden F1,... ik kan er moeilijk aan wennen... begin mijn interesse een beetje te verliezen...ziet er allemaal kunstmatig uit voor mij... ben absoluut geen fan... dus ik ga ook dreigen met vertrekken...

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 10:05
    • Joeppp

      Posts: 8.489

      Daar ben ik het helemaal mee eens Wolf. Maar ik heb er nu zoveel berichten over getikt dat ik in herhaling ga vallen als ik weer mijn mening over deze idiote situatie qua auto's en F1 ga geven.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 10:21
    • The Wolf

      Posts: 528

      ik geloof ook niet dat Max dit puur roept omdat hij nu een mindere wagen heeft, dit concept ligt hem in de basis al niet. Wel denk ik dat hij mogelijk ietwat milder gestemd zou zijn als RBR er goed bij zou zitten. Voor mij persoonlijk is het niet zo relevant of Max of eender welke rijder het wel of niet naar z'n zin heeft. Uiteraard gaat het erom of ik het kan pruimen. En dat wordt ook steeds minder. Maar dat is een proces wat al jaren aan de gang is. Van alle jaren dat ik het volg vond ik 2005 in technisch en spektakel opzicht top, daarna werd het alsmaar minder met iedere aanpassing, V10 -> V8, halo, drs, hybrides, etc.... als Max vertrekt vind ik dat jammer maar ik heb voordat Max in F1 kwam al die jaren ook genoten, zolang de basis van F1 maar aansluit bij wat 'jij' als fan mooi vind

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 10:28
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.331

      De Formule 1 en FIA hebben dit volledig over zichzelf afgeroepen door zulke achterlijke regels in te voeren. Ik ben oprecht nog niemand tegengekomen die het nog leuk vindt. Sterker nog, velen zijn al afgehaakt (na tientallen jaren kijken).

      Max verwoordt precies wat veel fans denken en juist dát geeft hen nog enige hoop op verbetering. Immers, F1 wil Max niet kwijt en dankzij zijn uitspraken (en de steun van andere coureurs) wordt de zaak op scherp gezet, is er kans op verandering.

      Ik vind de situatie in ieder geval niet vergelijkbaar met eerdere tijdperken, waarin coureurs uiteraard ook kwamen en gingen. De sport bleef namelijk wel aantrekkelijk en draaide om écht racen. Dat element is nu verdwenen, dus ik verwacht eerlijk gezegd dat een eventueel vertrek van Maxie grotere gevolgen heeft dan critici denken.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 13:24
    • The Wolf

      Posts: 528

      @Cyril, dan is het nog steeds gevolg van die 'achterlijke' regels in F1, niet gevolg van het vertrek van Max. Voor wat betreft dat laatste, F1 is een sterk merk en dat overleeft veel, ook vertrek van kampioenen. En of rijders invloed kunnen uitvoeren op de koers? Dan moeten ze allen op 1 lijn zitten. Dat wordt problematisch met de jongens die er goed voorstaan in de stand momenteel.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 14:04
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.331

      F1 overleeft deze regels niet. Dat is het probleem en bij FOM en FIA weten ze dat inmiddels ook, kan ik je verzekeren.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 16:56
  • Larry Perkins

    Posts: 64.038

    "Op woensdagavond kaarten."

    Ome Ralf kent Verstappen echt totaal niet, op woensdagavond kijkt Max (Champions League) voetbal of gaat hij simracen...

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 08:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 425

      @Larry even doortellen!! dit is volgens mij bericht 25, dus nog 75 te gaan

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 21:43
  • van lotje,g

    Posts: 1.216

    Ome Ralf zit nu ook al bij potten in de kast.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 08:52
  • Regenrace

    Posts: 2.546

    Aan de andere kant, je kunt ook op donderdagavond gaan klaverjassen met 4 ontevreden coureurs.

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 09:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

