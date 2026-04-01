Mekies ziet het somber in voor Verstappen: "Zijn een verre achtervolger"

Red Bull Racing beleefde een pijnlijk weekend in Japan. Waar de Oostenrijkse renstal de voorbije jaren nog de maat der dingen was, klinkt er nu openlijk twijfel over het huidige niveau. Teambaas Laurent Mekies spaart zijn woorden niet en spreekt zelfs van een team dat momenteel ‘een verre achtervolger’ is.

Na een moeizame race op Suzuka is de conclusie hard: Red Bull komt simpelweg tekort. En dat terwijl de verwachtingen, zeker met Max Verstappen in de gelederen, nog altijd torenhoog liggen.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Mekies slaat alarm: ‘We zitten er gewoon niet bij’

De Fransman erkent dat de vormdip al langer zichtbaar is. “Na Melbourne dachten we nog dat we ongeveer een seconde tekortkwamen op Mercedes en een halve seconde op Ferrari,” legt Mekies uit. “Maar daar viel vooral op hoe sterk McLaren was. Max kwam daar nog knap terug en zat ineens weer bij Norris in de buurt.”

Die hoop bleek echter van korte duur. “In China zagen we dat het gat alleen maar groter werd. Toen begonnen we ook echt te twijfelen over de balans en de eigenschappen van de auto. Dat zijn geen signalen die je wil krijgen zo vroeg in het seizoen.”

Ook in Japan ging het van kwaad naar erger. “Hier zag het er eerlijk gezegd gewoon slecht uit. En op zondag hadden we echt niets om blij mee te zijn. Dat zegt genoeg over waar we nu staan.”

Verstappen-frustraties groeien, maar vertrouwen blijft

De tegenvallende prestaties voeden logischerwijs ook de frustratie bij Verstappen, die zich de laatste tijd kritisch uitlaat en zelfs al zinspeelde op een vroegtijdig afscheid. Toch maakt Mekies zich daar vooralsnog geen zorgen over.

“Intern voeren we eigenlijk nauwelijks gesprekken over zijn motivatie,” stelt hij. “Dat soort dingen spelen minder dan mensen denken. Maar het is logisch: als je hem een betere auto geeft, zie je automatisch weer een gelukkigere Max.”

De realiteit is echter dat Red Bull momenteel terrein verliest op de concurrentie. “Het verschil is niet meer zoals in Melbourne,” besluit Mekies. “Toen zaten we nog op afstand, maar nu zit McLaren op datzelfde niveau als de top. En wij? Wij zijn op dit moment gewoon de achtervolger.”

Wingleader

Posts: 3.396

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (22)

Login om te reageren
  • Tony

    Posts: 1.604

    Maar het is logisch: als je hem een betere auto geeft, zie je automatisch weer een gelukkigere Max.

    Ik zal de mensen van dit plaform alvast voor zijn;
    Je snapt er niets van Mekies. je luistert niet en bralt maar een eind weg.

    Man man man, zelfs Christijan Albers heeft aangetoond een betere teambaas te zijn.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 11:34
    • ohnoname

      Posts: 98

      Ben je nu blij met jezelf, na deze opmerking? Haha

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 13:17
    • Tony

      Posts: 1.604

      Nee ik ben vergeten Adrian Newey, Cyril Abiteboul en Claire Williams te benoemen in mijn laatste zin.
      Zo nu voelt het beter inderdaad!

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 13:28
    • NicoS

      Posts: 20.556

      Tony weigert ook zaken los te zien van elkaar, geeft niet, er zijn er meer die moeite hebben om bepaalde zaken te kunnen scheiden.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 16:31
    • Tony

      Posts: 1.604

      Ik ben blij dat je erkent dat het voor jou soms lastig is om kritiek op Max’ handelen te scheiden van Max als coureur.
      Maar om ontopic te blijven; wat vind je van de stelling van Mekies?

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 18:50
    • NicoS

      Posts: 20.556

      De stelling van Mekies dat ze achter lopen lijkt mij duidelijk, dat kan iedereen zien.
      En dat Max gelukkiger zou worden als de auto beter zou zijn ook, dat lijkt mij helder.
      Echter staat dit los, en dat heeft Max ook al heel vaak gezegd, dat de huidige staat van de auto los staat hoe hij de regels op dit moment vind.
      Dit zijn dus zaken die verder los staan van elkaar.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 20:35
    • Tony

      Posts: 1.604

      Het woordje weer impliceert dat Max eerder wel gelukkig was, en nu dus niet meer.
      En door het direct te koppelen aan een betere auto wordt gesuggereerd dat zijn huidige situatie (dus een mindere auto) invloed heeft op zijn gemoed.
      Iets wat hier elke keer wordt tegengesproken.

      Eigenlijk het tegenovergestelde wat hier elke meermaals wordt beweerd over de Ferrari en Mercedes coureurs; je hoort ze nu niet omdat de auto goed is.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 21:15
    • NicoS

      Posts: 20.556

      @Tony,
      Ik heb Max zelden of nooit kunnen betrappen iets te beweren waar hij niets van meent.
      Hij vindt de sprintraces al vanaf het begin niets, hij heeft verreweg de meeste gewonnen, maar dat verandert z’n mening niet dat hij de sprintraces nog steeds niets vindt.
      Dus jij denkt dat als RBR competitief zou zijn, hij de manier waarop er geracet moet worden ineens wel leuk vind?
      Ik vrees dat je Max dan niet kent….
      Max heeft eerlijk z’n mening over hoe het racen nu voor hem voelt, en daar hoeft je echt niet aan te twijfelen.
      Inmiddels staat hij allang niet meer alleen, echter hecht kennelijk niemand waarde aan hun mening over de nieuwe regels, alleen Max wordt onder vuur genomen door de media.
      Drie jaar geleden voorspelde hij al precies wat er ging gebeuren, en dat kom ook zo uit.
      En dan moeten de ergste circuits nog komen……
      En de Ferrari coureurs zijn volgens mij ook niet blij, zeker Leclerc niet. Lewis is zoals gewoonlijk per race verschillend in z’n mening. Staat hij op het podium dan is het de beste auto waarin hij ooit heeft gereden, maar lukt dat niet, dan klinken er weer andere geluiden. Net als Russell overigens, die nu ook ineens weer kritiek levert op iets wat in z’n nadeel uitviel.
      Kortom, die waaien lekker de wind mee, en geven geen eerlijke mening.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 21:55
    • Tony

      Posts: 1.604

      Ik ben inderdaad van mening wanneer Max dit jaar meer competitief zou zijn, hij minder zou ‘zeuren’.
      Precies wat o.a. Mekies hier in dit interview zegt.
      Om de vergelijking te maken met de door jouw genoemde sprintraces; je zag o.a. Max stralen en blij zijn toen hij vorig jaar de sprintrace van Spa won. Niet één keer heb ik hem toen horen roepen hoe slecht slecht sprintraces zijn.
      Geen enkele coureur klaagt zo dramatisch als Max op dit moment. In het verleden was hij vaker niet te genieten wanneer het niet ging zoals hij dat wilde (daar is hij ook topsporter voor) maar dat kon zo omslaan wanneer hij weer eens won of een goede race reed. Dus ja ik denk als RBR dit jaar in de positie van Mercedes had gestaan je Max minder hoorde klagen.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 23:22
    • SennaS

      Posts: 11.936

      Ik dacht dat Max tegen dit concept was, maar als hij een betere auto heeft gaat hij weer lachen, aldus Mekies.
      Dat is het dus.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 00:53
    • NicoS

      Posts: 20.556

      @Tony,
      Hij zal ongetwijfeld minder hebben geklaagd over z’n auto, dus in die zin heeft Mekies zeker een punt, maar over de regels zou zijn mening nog steeds hetzelfde zijn.
      En blij zijn om een sprintrace te winnen is nog steeds iets anders dan wat hij vindt van de sprintraces…..
      Maar goed je wilt het kennelijk niet snappen, ik vind het allemaal best zo.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 09:06
    • Tony

      Posts: 1.604

      Hij zal ongetwijfeld minder hebben geklaagd

      Dank u, dat was mijn punt inderdaad.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 13:24
  • SennaS

    Posts: 11.936

    Logisch dat een team het top voor elkaar wil hebben
    Maar de wereld vergaat nu rbr het keertje niet voor elkaar heeft, iedereen moet getuige zijn van hun gemoedstoestand.
    Mcl, mercedes, ferrari en de rest van het veld hebben in zwaarder weer gestaan, toen hoorde je schouders eronder en terug naar de tekentafel en ja, ze kwamen terug.
    Meest recente is, dat mcl het wcc 2 x achter elkaar pakten

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 12:30
    • Snork

      Posts: 22.435

      Als je de internationale sites een beetje leest, dan is het verhaal van RBR veel minder dominant in het nieuws. Je leest er hier veel over omdat Max bij RBR rijdt. Lees de Engelse sites maar eens, daar lees je een hoop geklaag vanuit het Williams kamp, en terecht overigens. Maar de geluiden uit de andere teams lees je op deze site gewoonweg minder.
      Ook RRB zal wel terug komen, zo werkt het in de F1. Een aantal jaren na introductie van nieuwe regels komen teams dichter naar elkaar toe. Dit jaar is voorbij voor RBR, dat is wel duidelijk. En als Max er mee stopt vanwege de huidige manier van opladen, inhalen, boost modes en meer van die FE aspecten, zakt RBR sowieso terug naar het middenveld.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 13:58
    • SennaS

      Posts: 11.936

      Ik lees net dat als Max een betere auto krijgt, dan lacht hij weer, aldus Mekies. Die zal hem wel hem wel beter kennen dan wij hier, neem ik maar aan. Het is dus niet vooral het concept waarop het gegooid wordt.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 00:56
    • Snork

      Posts: 22.435

      Dan ga jij uit van wat Mekies zegt, terwijl Max zelf (de bron) bij herhaling naar de media meer dan duidelijk is dat deze manier van racen hem totaal niet zint. Dat riep Max al in 2023 toen hij deze reglementen in de simulator getest had. Dat had toen ook al niks met de competiviteit te maken, maar alles met de manier van racen.
      Man man, hoe lees en luister jij??

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 15:05
  • Wingleader

    Posts: 3.396

    Zelfs zijn teambaas snapt de frustratie van Verstappen niet. Al geef je hem een auto die een seconde sneller is dan de rest, hij is gefrustreerd over het feit dat de formule 1 nu niets meer met racen te maken heeft. Verstappen zijn kracht is zijn racekraft, die is beter dan welke andere coureur ook. Die kan hij nu niet meer gebruiken in de huidige generatie auto. De auto beslist zelf over een veel te groot aantal factoren. Verstappen is er klaar mee, en ik ook.

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 13:07
    • ILMOP

      Posts: 1.256

      Ik snap je frustratie, maar volgens mij is het beeld dat hier wordt geschetst net iets te zwart-wit. Dat de huidige generatie F1-auto’s extreem complex is en dat technologie een grotere rol speelt dan vroeger, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat betekent niet dat “racen” verdwenen is. Coureurs moeten nog steeds op de limiet rijden, banden managen, strategie begrijpen en onder druk presteren en daarin blinkt Verstappen juist nog steeds uit!

      Dat zijn kracht alleen “racecraft” zou zijn, doet hem eigenlijk ook tekort. Hij is juist zo compleet: snelheid, inzicht, consistentie en inderdaad sterke duels op de baan. Juist in deze complexe auto’s maakt dat hem zo dominant.
      Dat de auto “alles beslist” vind ik ook wat overdreven. Ja, er zijn meer systemen en beperkingen, maar uiteindelijk zit er nog steeds iemand achter het stuur die het verschil maakt. Anders zou niet steeds dezelfde coureur bovenaan staan. Dat gezegd hebbende: ik begrijp wel dat sommige fans het spektakel van vroeger missen, met meer wiel-aan-wiel gevechten en minder afhankelijkheid van aerodynamica en bandenslijtage. Daar mag F1 van mij best weer wat meer naartoe.
      Maar om te zeggen dat het niets meer met racen te maken heeft, gaat mij echt te ver!

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 14:07
    • ILMOP

      Posts: 1.256

      Correctie: Juist in deze complexe auto’s hoort hij dominant te zijn. Alleen heeft RBR nagelaten om een snelle auto te bouwen.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 14:10
    • John6

      Posts: 11.553

      Als je in de bochten langzamer moet gaan om de batterij te sparen dan heeft het inderdaad helemaal niets meer met racen te maken, voor de rest mag je er van maken wat je wil.

      • + 6
      • 1 apr 2026 - 14:22
    • Wingleader

      Posts: 3.396

      @ILMOP, ook jij snapt het niet. Verstappen kan niet laat remmen, hij kan niet racen zoals hij dat kan, de auto bepaalt wat hij kan doen. Hij moet gas loslaten omdat dit een snellere rondetijd oplevert, hij mag niet volle gas geven op sommige momenten omdat de auto dan ingrijpt door te remmen. Deze onzin wat men gecreëerd heeft heeft NIETS met racen te maken, helemaal niets. De auto is 100% verantwoordelijk voor een overwinning, de coureur is aan zijn lot overgelaten aan hoe goed zijn boordcomputer werkt. Mercedes heeft een dominante auto gemaakt en gaan elke race winnen behoudens een crash. Ik ben overigens niet gefrustreerd, ik ben enorm teleurgesteld in de FIA en de FOM om een prachtige raceklasse die ik bijna 60 jaar volg nu heeft vermoord.

      • + 10
      • 1 apr 2026 - 14:55
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.553

      Ik ben het met Wingleader eens. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt.

      Trager door een bocht om later sneller te zijn op rechte stuk wie verzint die onzin.

      Laat staan als je in kwalificatie foutje maakt kan het nog altijd zijn dat je sneller bent als iemand die echt volgas geeft.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 18:07

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

