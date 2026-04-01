Red Bull Racing beleefde een pijnlijk weekend in Japan. Waar de Oostenrijkse renstal de voorbije jaren nog de maat der dingen was, klinkt er nu openlijk twijfel over het huidige niveau. Teambaas Laurent Mekies spaart zijn woorden niet en spreekt zelfs van een team dat momenteel ‘een verre achtervolger’ is.

Na een moeizame race op Suzuka is de conclusie hard: Red Bull komt simpelweg tekort. En dat terwijl de verwachtingen, zeker met Max Verstappen in de gelederen, nog altijd torenhoog liggen.

Mekies slaat alarm: ‘We zitten er gewoon niet bij’

De Fransman erkent dat de vormdip al langer zichtbaar is. “Na Melbourne dachten we nog dat we ongeveer een seconde tekortkwamen op Mercedes en een halve seconde op Ferrari,” legt Mekies uit. “Maar daar viel vooral op hoe sterk McLaren was. Max kwam daar nog knap terug en zat ineens weer bij Norris in de buurt.”

Die hoop bleek echter van korte duur. “In China zagen we dat het gat alleen maar groter werd. Toen begonnen we ook echt te twijfelen over de balans en de eigenschappen van de auto. Dat zijn geen signalen die je wil krijgen zo vroeg in het seizoen.”

Ook in Japan ging het van kwaad naar erger. “Hier zag het er eerlijk gezegd gewoon slecht uit. En op zondag hadden we echt niets om blij mee te zijn. Dat zegt genoeg over waar we nu staan.”

Verstappen-frustraties groeien, maar vertrouwen blijft

De tegenvallende prestaties voeden logischerwijs ook de frustratie bij Verstappen, die zich de laatste tijd kritisch uitlaat en zelfs al zinspeelde op een vroegtijdig afscheid. Toch maakt Mekies zich daar vooralsnog geen zorgen over.

“Intern voeren we eigenlijk nauwelijks gesprekken over zijn motivatie,” stelt hij. “Dat soort dingen spelen minder dan mensen denken. Maar het is logisch: als je hem een betere auto geeft, zie je automatisch weer een gelukkigere Max.”

De realiteit is echter dat Red Bull momenteel terrein verliest op de concurrentie. “Het verschil is niet meer zoals in Melbourne,” besluit Mekies. “Toen zaten we nog op afstand, maar nu zit McLaren op datzelfde niveau als de top. En wij? Wij zijn op dit moment gewoon de achtervolger.”