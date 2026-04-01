Verstappen wil F1-chaos vergeten en gaat gamen met vrienden

Verstappen wil F1-chaos vergeten en gaat gamen met vrienden

Max Verstappen laat het er niet bij zitten, en zal ook vandaag weer aan de bak gaan. Nadat hij afgelopen weekend in Japan hardop twijfelde over zijn toekomst in de Formule 1, kwam hij gisteren in actie op de Nürburgring en zal hij vanavond met zijn simracevrienden live gaan op Twitch.

Verstappen is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. In de eerste drie races van het seizoen werd hij gek van de nieuwe Formule 1-regels en had hij het opvallend lastig met de nieuwe Red Bull-bolide. Verstappen twijfelde na afloop hardop over zijn toekomst in de koningsklasse. Hij gaat de komende weken en maanden gebruiken om na te denken, en een vervroegd F1-pensioen valt niet uit te sluiten.

Meer over Max Verstappen Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

Verstappen steelt de show in Monaco met zeldzame hypercar

4 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Verstappen vloog na afloop van de Japanse Grand Prix van zondag direct naar huis, en meldde zich gisteren alweer op het asfalt. Hij kwam in actie in zijn Mercedes-AMG GT3 op de Nürburgring Nordschleife, wat voor hem diende als voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring.

Wat gaat Verstappen doen?

Vandaag gaat Verstappen weer aan de bak, en zal hij te zien zijn op een livestream van zijn simraceteam. Verstappen Sim Racing meldde op sociale media dat Verstappen vanavond deelneemt aan een livestream op streamingplatform Twitch. Samen met onder meer de Nederlandse simracer Jarno Opmeer zal hij vanavond vanaf 19:00 gamend te zien zijn, en het is de verwachting dat er duizenden kijkers mee zullen kijken.

Nieuwe naam

Voor Verstappen is dit een manier om zijn zinnen te verzetten na de tegenvallende start van het Formule 1-seizoen. Hij neemt wel vaker deel aan deze livestreams, maar normaal gesproken houdt hij zich na verhitte momenten wat meer afzijdig. Het simraceteam van Verstappen was tot en met vorige week bekend onder de naam Team Redline, maar ze hebben besloten de naam te veranderen zodat het meer bij de andere raceteams van Verstappen past.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 512

    Ik vraag me oprecht af (en nee, je kunt het eerlijk zeggen, ik ga je niet uitlachen en/of belachelijk maken) zijn er hier mensen die daar naar kijken?

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 07:52
    • The Wolf

      Posts: 512

      Niemand die durft te antwoorden, krijg bijna de indruk dat mensen me niet vertrouwen...

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 09:02
    • guruman

      Posts: 47

      Jazeker! Doe zelf ook wat simracen, onze races worden ook uitgezonden en kijk die ook vaak terug. Moet wel zeggen dat het wat betreft beelden er niet fantastisch uitziet maar als je de rijders kent, de raking in het kampioenschap waarin gereden wordt etc is het best spannend, Onlangs ook GT3 gekeken (van max NLS2). Dacht dat het ook niet zo leuk zou zijn maar de beelden (uit de auto) leek wel een simrace-view. Doordat F1 eigenlijk niet meer leuk is om te zien (niet echt racen) ben ik rond aan het kijken naar iets anders. Wrs ook WEC gaan kijken,

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 09:04
    • DenniSNL1980

      Posts: 447

      Nieuwe generatie Wolf. Mijn oudste dochter volgt ook vanalles op Twitch. Zijn genoeg mensen die zich daar prima vermaken.
      Ook niet aan mij besteed

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 09:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.891

      Er zullen er zat zijn die hier op het forum komen die kijken.
      Dan hebben ze weer 'n reden om over hun geslachtsdelen te wrijven als ze Max zien.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 09:42
    • 919

      Posts: 4.170

      Een maar van mij zit in de huizenmarkt, vertelde dat er een jonge knul contact met hem opnam die wilde een huis kopen, tikte er in 1 keer 2,1 miljoen voor neer zonder hypotheek en zette zijn McLaren en Lamborghini voor de deur.
      Hij streamt op internet dat hij spelletjes speelt.
      Er gaat miljoenen om in streaming en esports.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 10:10
    • Larry Perkins

      Posts: 63.987

      Sinds Max een livestream van zijn simraceteam heeft zijn de aandelen van Intertoys door het plafond gegaan @The Wolf...

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 11:02
    • Ambudriver

      Posts: 335

      Zeker!! Vele meer dan je denkt.
      Speel zelf iRacing en stream ook en komen elke keer best "veel" mensen naar kijken...
      Voor deze onbekende noob zit ik gemiddeld tussen de 20 tot wel 50 kijkers zoals afgelopen weekend met de 12H van Sebring.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 11:54
    • Larry Perkins

      Posts: 63.987

      @The Wolf kan ff niet reageren @Ambudriver, want hij is zojuist van de bank gerold...

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 14:54
    • Pietje Bell

      Posts: 34.070

      Heb net even op Twitch gekeken, eeeeven, want daar zat ene Crane
      die gigantisch zat te schreeuwen. Snel gekeken hoeveel mensen zaten
      te kijken. Zo'n 4800.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 19:22
  • van lotje,g

    Posts: 1.215

    ouw
    Wordt jij als je in de spiegel kijkt niet beroert van je zelf.

    • + 6
    • 1 apr 2026 - 09:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.891

      Ikke?
      Nee hoor, ik zie 'n jongeman in de bloei van zijn leven.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 11:40
  • 919

    Posts: 4.170

    Leuk, gezellig met zijn maatjes EA sports Formula 1 2026 spelen. 😁

    Oh nee, EA zag de bui al hangen met de waardeloze regelgeving en kondigde in november al aan dat er geen F1 2026 zal worden uitgebracht. 🫣

    • + 0
    • 1 apr 2026 - 10:13
    • 919

      Posts: 4.170

      Ik moet zeggen, het ziet er wel echt uit;

      https://youtu.be/8KTf5VAsf0is=zGFQLDLcTfn6oBt0

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 10:36
    • 919

      Posts: 4.170

      https://youtu.be/Ggx095Zs398?is=hmokG08YYk1bL3cX

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 10:47
    • Pietje Bell

      Posts: 34.070

      Bij de eerste link: "Deze video is niet meer beschikbaar"

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 15:48
    • 919

      Posts: 4.170

      Hmmm, FOM in actie om haar rechten te beschermen?

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 15:59
    • Pietje Bell

      Posts: 34.070

      Hebben ze momenteel een dagtaak aan op YT, IG, Tiktok en Twitter.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 16:11

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

