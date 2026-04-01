Max Verstappen laat het er niet bij zitten, en zal ook vandaag weer aan de bak gaan. Nadat hij afgelopen weekend in Japan hardop twijfelde over zijn toekomst in de Formule 1, kwam hij gisteren in actie op de Nürburgring en zal hij vanavond met zijn simracevrienden live gaan op Twitch.

Verstappen is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. In de eerste drie races van het seizoen werd hij gek van de nieuwe Formule 1-regels en had hij het opvallend lastig met de nieuwe Red Bull-bolide. Verstappen twijfelde na afloop hardop over zijn toekomst in de koningsklasse. Hij gaat de komende weken en maanden gebruiken om na te denken, en een vervroegd F1-pensioen valt niet uit te sluiten.

Verstappen vloog na afloop van de Japanse Grand Prix van zondag direct naar huis, en meldde zich gisteren alweer op het asfalt. Hij kwam in actie in zijn Mercedes-AMG GT3 op de Nürburgring Nordschleife, wat voor hem diende als voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring.

Wat gaat Verstappen doen?

Vandaag gaat Verstappen weer aan de bak, en zal hij te zien zijn op een livestream van zijn simraceteam. Verstappen Sim Racing meldde op sociale media dat Verstappen vanavond deelneemt aan een livestream op streamingplatform Twitch. Samen met onder meer de Nederlandse simracer Jarno Opmeer zal hij vanavond vanaf 19:00 gamend te zien zijn, en het is de verwachting dat er duizenden kijkers mee zullen kijken.

Nieuwe naam

Voor Verstappen is dit een manier om zijn zinnen te verzetten na de tegenvallende start van het Formule 1-seizoen. Hij neemt wel vaker deel aan deze livestreams, maar normaal gesproken houdt hij zich na verhitte momenten wat meer afzijdig. Het simraceteam van Verstappen was tot en met vorige week bekend onder de naam Team Redline, maar ze hebben besloten de naam te veranderen zodat het meer bij de andere raceteams van Verstappen past.