Een opvallend moment tijdens het GP-weekend in Japan zorgde voor flink wat opschudding in de paddock. Max Verstappen weigerde tijdens de mediadag vragen te beantwoorden zolang één specifieke journalist aanwezig was – en stuurde hem uiteindelijk zelfs weg.

De Nederlander had het gemunt op Giles Richards van The Guardian, met wie hij nog een appeltje te schillen had na een eerdere confrontatie. Verstappen liet er geen twijfel over bestaan: eerst moest de journalist vertrekken, pas daarna wilde hij praten.

Verstappen zet journalist op zijn plaats in Suzuka

Het incident vond zijn oorsprong in Abu Dhabi, waar Richards Verstappen confronteerde met een vraag over zijn clash met George Russell in Barcelona – een moment dat hem uiteindelijk dure punten kostte in de titelstrijd met Lando Norris. Niet zozeer de vraag zelf zat Verstappen dwars, maar vooral de manier waarop die werd gesteld.

Volgens Verstappen voelde hij zich destijds uitgedaagd door de houding van de journalist. In Suzuka besloot hij daar alsnog op te reageren. “Ik ga hier geen vragen beantwoorden zolang hij er nog staat,” maakte hij duidelijk, waarna de journalist de ruimte verliet.

Het voorval leidde tot discussie binnen de Formule 1-wereld, waar men zich afvroeg of Verstappen hiermee een grens overschreed. Het recht om vragen te weigeren heeft hij, maar iemand actief laten verwijderen uit een mediasessie is een ander verhaal.

Coulthard verrast: ‘Dit zie je zelden in de Formule 1’

Ook oud-coureur David Coulthard keek met gefronste wenkbrauwen naar het moment. “Ik denk niet dat dit iets is waar Max later trots op zal terugkijken,” stelt hij. “Hij heeft absoluut het recht om een vraag niet te beantwoorden, maar iemand laten wegsturen uit zo’n setting is ongebruikelijk.”

Wat Coulthard misschien nog wel het meest verbaast, is het uitblijven van een reactie van de FIA. “Eerlijk gezegd had ik wel iets verwacht vanuit de bond. Als hij daar een scheldwoord had gebruikt, was hij waarschijnlijk meteen beboet. Nu bleef het stil, en dat is toch opvallend.”

De Schot weet als geen ander hoe lastig de relatie tussen coureurs en media kan zijn. “Je ligt constant onder een vergrootglas. Kritiek hoort erbij, maar dat maakt het niet makkelijker om het niet persoonlijk op te vatten. Sommige vragen komen harder binnen dan andere, zeker als ze op een bepaalde toon worden gesteld.”

Volgens Coulthard is geen enkele coureur immuun voor die druk. “Vandaag wordt iemand als Kimi Antonelli de hemel in geprezen, maar vroeg of laat komt ook de kritiek. Dat is onvermijdelijk in deze sport. De kunst is om daarmee om te gaan, hoe moeilijk dat soms ook is.”