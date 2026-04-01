user icon
icon

Ook Coulthard uit kritiek op Verstappen: "Zie je niet vaak in de Formule 1"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ook Coulthard uit kritiek op Verstappen: "Zie je niet vaak in de Formule 1"

Een opvallend moment tijdens het GP-weekend in Japan zorgde voor flink wat opschudding in de paddock. Max Verstappen weigerde tijdens de mediadag vragen te beantwoorden zolang één specifieke journalist aanwezig was – en stuurde hem uiteindelijk zelfs weg.

De Nederlander had het gemunt op Giles Richards van The Guardian, met wie hij nog een appeltje te schillen had na een eerdere confrontatie. Verstappen liet er geen twijfel over bestaan: eerst moest de journalist vertrekken, pas daarna wilde hij praten.

Het incident vond zijn oorsprong in Abu Dhabi, waar Richards Verstappen confronteerde met een vraag over zijn clash met George Russell in Barcelona – een moment dat hem uiteindelijk dure punten kostte in de titelstrijd met Lando Norris. Niet zozeer de vraag zelf zat Verstappen dwars, maar vooral de manier waarop die werd gesteld.

Volgens Verstappen voelde hij zich destijds uitgedaagd door de houding van de journalist. In Suzuka besloot hij daar alsnog op te reageren. “Ik ga hier geen vragen beantwoorden zolang hij er nog staat,” maakte hij duidelijk, waarna de journalist de ruimte verliet.

Het voorval leidde tot discussie binnen de Formule 1-wereld, waar men zich afvroeg of Verstappen hiermee een grens overschreed. Het recht om vragen te weigeren heeft hij, maar iemand actief laten verwijderen uit een mediasessie is een ander verhaal.

Coulthard verrast: ‘Dit zie je zelden in de Formule 1’

Ook oud-coureur David Coulthard keek met gefronste wenkbrauwen naar het moment. “Ik denk niet dat dit iets is waar Max later trots op zal terugkijken,” stelt hij. “Hij heeft absoluut het recht om een vraag niet te beantwoorden, maar iemand laten wegsturen uit zo’n setting is ongebruikelijk.”

Wat Coulthard misschien nog wel het meest verbaast, is het uitblijven van een reactie van de FIA. “Eerlijk gezegd had ik wel iets verwacht vanuit de bond. Als hij daar een scheldwoord had gebruikt, was hij waarschijnlijk meteen beboet. Nu bleef het stil, en dat is toch opvallend.”

De Schot weet als geen ander hoe lastig de relatie tussen coureurs en media kan zijn. “Je ligt constant onder een vergrootglas. Kritiek hoort erbij, maar dat maakt het niet makkelijker om het niet persoonlijk op te vatten. Sommige vragen komen harder binnen dan andere, zeker als ze op een bepaalde toon worden gesteld.”

Volgens Coulthard is geen enkele coureur immuun voor die druk. “Vandaag wordt iemand als Kimi Antonelli de hemel in geprezen, maar vroeg of laat komt ook de kritiek. Dat is onvermijdelijk in deze sport. De kunst is om daarmee om te gaan, hoe moeilijk dat soms ook is.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.640

    Ik keur het niet goed maar ik kan me voorstellen dat je actie wil ondernemen als je het gevoel krijgt dat iemand eropuit is om je neer te halen.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 08:39
    • The Wolf

      Posts: 521

      gaat me niet om journalist in kwestie, kan best dat dit een bloedzuiger is die het over zichzelf afriep, gaat me ook niet om de vraag of Max dit kon doen, hij deed het wel dus daarmee is die discussie ook niet relevant, gaat meer om de vraag of het slim is vanuit het perspectief van Max, zelf denk ik van niet. Dat is een strijd die je niet moet willen aangaan. Denk zelf dat het beter was om (al dan niet volledig geacteerd) te antwoorden op vragen en het op geen enkele manier te laten merken als iets je raakt...
      Maar dat is mijn persoonlijke gedachte hé, ik ben geen F1 coureur, laat staan een 4 voudig kampioen

      • + 7
      • 1 apr 2026 - 08:58
    • f(1)orum

      Posts: 9.894

      Super slim was het mi inderdaad niet, maar ik heb het idee dat dit nog steeds wordt opgerakeld door het journalisten gilde, content creators, etc. Wat ik ook wel snap, want dit raakt ook hun ethiek en broodwinning. Verder denk ik dat Max hier geen seconde minder om slaapt. Hij heeft zo'n stunt al eerder uitgehaald met Ted en daarna vond ik Ted sowieso al iets gereserveerder opstellen als het zaken met Max betrof, dus wellicht denken ze bij het Verstappen kamp dat dit 'mechanisme' werkt?

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 09:08
    • The Wolf

      Posts: 521

      "maar ik heb het idee dat dit nog steeds wordt opgerakeld door het journalisten gilde" maar dat is juist wat ik bedoel. Geef je als Max zijnde (tegen je zin in) even snel antwoord, dan heb je wellicht een paar tellen een misselijke smaak in de mond, maar daarna is het klaar, kun je door.... nou geef je met deze stunt onbedoeld de media voer voor weken aan verhalen. Wegsturen voelt op het moment ff lekker, maar het bijt je daarna in je kontje

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 09:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.894

      Klopt en daarom vond ik het niet superslim.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 09:16
    • Regenrace

      Posts: 2.542

      Zoals ik gisteren al zei, dit onderwerp is allang passé. Je gaat ook niet vertellen dat het eergisteren heeft geregend.

      Voorts, ik heb zelden of nooit een analist iets horen vertellen dat niet reeds door mezelf, of anderen hier, was bedacht. En als dat wel het geval is, slaat het meestal nergens op - wat in beide gevallen de vraag oproept waarom je daar kennis van zou nemen.
      Maar van dat zooitje overbodige gasten vind ik Coulthard bij far de meest normale. Ik kijk er dus niet van op dat ie 't alweer met me eens is. Feitelijk, de strekking van dit nieuws is dat Coulthard nog steeds normaal doet. Nou prima, maar of dat nou zo boeiend is...

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 10:22
    • Larry Perkins

      Posts: 64.005

      Een week na 'Giles Richards-gate'...

      "Max se hebben het er nog steeds over."

      Max: "Waarover..., oh daarover, oké, gaan we zo meteen voor gezond of voor kebab met gin-tonic?"

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 10:47
    • Sander

      Posts: 1.686

      Het is misschien niet slim maar soms hoef je ook niet slim te zijn maar gewoon hard.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 13:05
    • Patrace

      Posts: 6.620

      Ik zie er voor Max geen probleem in. Hoezo is het niet slim?
      Het gaat geen effect op hem hebben, want het zal hem jeuken wat mensen van hem denken.
      En voor andere journalisten is nu duidelijk dat als je hem respectloos behandelt, dat consequenties kan hebben. Het is voor journalisten immers belangrijker dat ze Max te spreken krijgen dan het voor Max is om zijn verhaal aan de media te verkondigen.
      Ik zie dus ook niet hoe dat Verstappen in zijn achterwerk zou kunnen bijten. Tenzij Red Bull hem terugfluit.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 14:07
    • The Wolf

      Posts: 521

      Iemand als Max trekt altijd aan het langste eind als hij tegenover de media staat, dat is niet zo moeilijk. Bovendien kan hij met een RB uniform, dus bij monde van de werkgever (die hem een monstersalaris betaald) niet doen en laten wat hij wil, ik hoop niet dan je dat denkt, alles gaat langs de commissie. Er gaan geruchten dat er intern over gesproken wordt, daar gaan wij nooit een bevestiging van krijgen of details over lezen, maar reken maar dat zoiets besproken wordt

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 14:21
    • Patrace

      Posts: 6.620

      Uiteraard wordt daar binnen Red Bull over gesproken. Hij vertegenwoordigt immers Red Bull. Dus als zij van mening zijn dat Max over een grens is gegaan, zullen ze hem daarop aanspreken.
      Maar ik weet niet welke afspraken er liggen met betrekking tot de omgang met journalisten. Kan best zijn dat RB in dezen achter Verstappen staat.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 14:50
  • van lotje,g

    Posts: 1.216

    De bakker op de hoek zegt; Max heeft groot gelijk, we gaan geen zoete broodjes bakken.

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 09:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.891

    Max heeft zich nog mild opgesteld tegenover die journalist.
    Zijn vader daarentegen, die zou woest naar zo'n journalist toe gegaan zijn om hem alle hoeken van de kamer te laten zien.

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 09:46
  • Larry Perkins

    Posts: 64.005

    De betreffende podcast...

    Why Bearman’s crash is a wake up call for F1 | Up To Speed
    (28,26 minuten)

    https://youtu.be/7Dl1ZfiAd5k

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 09:50
    • Larry Perkins

      Posts: 64.005

      Will Buxton heeft er in de nieuwe aflevering van de podcast SPEED ook wat over te zeggen...

      Chase Elliott Takes Martinsville, Max Verstappen’s F1 Future in Doubt & INDYCAR Title Fight Heats Up
      (1.01,31)

      https://youtu.be/8VHuRh_0zM0?t=540

      CHAPTERS:
      0:00 INTRO
      1:00 HOT TOPICS
      1:10 CHASE ELLIOTT WINS MARTINSVILLE
      3:30 KEVIN HARVICK NOMINATED FOR 2027 HOF CLASS
      6:14 ALEX PALOU WINS ALABAMA
      9:00 KIM ANTONELLI WINS 2ND RACE
      9:15 MAX VERSTAPPEN RETIRING?
      20:00 MARCO BEZZECCHI WINS AGAIN
      21:15 ALLGAIER WINS FROM POLE
      21:35 LEE PULLIAM FINISHES 5TH
      23:45 REST OF HOT TOPICS
      25:16 DRIVER OF THE WEEK
      28:50 BUXTON'S BREAKDOWN: F1 REGULATIONS
      39:25 FAN QUESTIONS
      51:30 REPLAY REVIEW
      56:05 WEEKEND RACE SCHEDULE
      59:00 OUTRO
      1:00:00 WRECKS OF THE WEEK

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 10:03
  • Housmans

    Posts: 451

    is het uitblijven van een reactie van de FIA. “Eerlijk gezegd had ik wel iets verwacht vanuit de bond.

    Misschien is die er wel geweest, maar gewoon zoals het hoort, meteen naar RBR en Max toe ipv via de media?!

    Als hij daar een scheldwoord had gebruikt, was hij waarschijnlijk meteen beboet.

    Nee, natuurlijk niet. Was bij RBR, daar heeft de FOM en FIA geen mandaat om boetes uit te delen.

    • + 4
    • 1 apr 2026 - 09:53
    • Larry Perkins

      Posts: 64.005

      En wellicht heeft de vermaledijde FIA ook niets te zeggen over wie RBR wel of niet wegstuurt uit hun unit...

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 10:08
    • Patrick_St

      Posts: 6.026

      Het vond plaats tijdens een FIA evenement, ik heb het niet uitgezocht maar het zal me verbazen als de FIA daar niets over te zeggen heeft.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 10:24
    • Housmans

      Posts: 451

      Het vond plaats tijdens een FIA evenement

      Nee hoor, het was een RBR evenement, geen officiele FIA media sessie.
      Dan mag de FIA er wat van vinden, maar heeft er niets over te zeggen, laat staan te straffen.

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 12:02
    • Patrick_St

      Posts: 6.026

      Het hele formule 1 weekend is een FIA event...

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 19:48
    • Housmans

      Posts: 451

      Ja, en de buurman van mij heeft precies in dat weekend de poep van zijn hond niet opgeruimd.
      Heeft de FIA ook niet tegen opgetreden. 😉

      Het zou je niet hoeven te verbazen dat de FIA daar niets over te zeggen heeft, aangezien Verstappen na zijn scheld boete kortaf zou gaan zijn tijdens de officiele FIA media sessies, om daarbuiten uitgebreid verslag te gaan doen.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 12:31

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar