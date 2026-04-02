Russell legt het af tegen Antonelli: "Deze auto's zijn heel complex"

Russell legt het af tegen Antonelli: "Deze auto's zijn heel complex"

George Russell beleeft een grillige start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Brit begon nog sterk met winst in Australië, maar ziet hoe zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli inmiddels het momentum volledig naar zich toe heeft getrokken bij Mercedes.

Waar Russell vooraf nog als uitgesproken titelfavoriet gold, is het nu Antonelli die met zeges in China en Japan een voorsprong van negen punten heeft opgebouwd richting de GP van Miami. En dat steekt bij de ervaren Brit, die het gevoel heeft dat de pech zich vooral aan zijn kant van de garage opstapelt.

Na de race in Suzuka klonk er duidelijke frustratie bij Russell, die naast het podium greep na een reeks ongelukkige omstandigheden. “Ik heb niet echt het gevoel dat het meezit momenteel,” stelt hij eerlijk. “Zo gaat dat in de racerij: soms valt alles jouw kant op, soms totaal niet.”

Vooral de herstart na de safety car bleek een sleutelmoment. “Daar ging het mis voor mij. Ik kon mijn batterij niet goed opladen en daardoor verloor ik een plek aan Hamilton. Kort daarna liep ik opnieuw tegen een probleem aan en moest ik ook Leclerc laten gaan. Dan wordt het gewoon heel lastig.”

Volgens Russell zit er weinig anders op dan door die fouten heen te gaan. “Deze auto’s blijven enorm complex en we staan nog maar aan het begin van het seizoen. Soms moet je dit soort dingen meemaken om ervan te leren, maar het voelt wel alsof alles momenteel bij mij fout loopt. Dat is frustrerend.”

Antonelli profiteert optimaal en vergroot voorsprong

Terwijl Russell worstelde met technische issues en een mislukte set-upwijziging, liet Antonelli zich juist van zijn beste kant zien. De jonge Italiaan pakte pole in China en verzilverde die meteen met zijn eerste overwinning, waarna hij dat kunststukje in Japan herhaalde.

Ook in Suzuka zat het de rookie mee. Door zijn eerste stint te verlengen en te profiteren van een gunstige safety car, sprong hij Russell voorbij en greep hij de leiding in handen. Russell moest lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoot naar de zege reed, terwijl hij zelf bleef steken op een vierde plaats.

Toch weigert de Brit te twijfelen aan zijn eigen snelheid. “Ik had niet het gevoel dat ik pace tekortkwam,” benadrukt hij. “Het zit soms in de kleinste details. Als alles één ronde anders was gelopen, hadden we hier misschien gewonnen en zag het verhaal er totaal anders uit. Zo dun is de lijn.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.000

    Het volgende geldt nog steeds. Er spelen in het duel Antonelli-Russell dit seizoen twee dingen:

    1. Russell is vorig seizoen en tot nu toe gehypet, het is een topcoureur maar geen buitencategorie. Pluspunt daarbij is zeker wel zijn ervaring. Vorig seizoen was George vrij consistent maar reed hij voor het eerst (bij Mercedes) zonder echte druk van een teamgenoot, dat verklaart mede zijn consistentie.

    2. Antonelli is een (wat) groter talent maar is nog maar net rookie-af, dus foutjes liggen nog op de loer. Het inzicht en de racecraft zijn zeker aanwezig en wellicht groeit hij (later) uit tot de absolute top. De vraag is hoe steil zijn leercurve wat consistentie betreft zich dit seizoen gaat ontwikkelen. Dat is echt de big question, om het in goed Nederlands te formuleren...

    Ik zeg "hup Kimi", maar als die andere gast wereldkampioen wordt zal ik hem ook (van afstand) feliciteren, maar niet als eerste, want dat zal ongetwijfeld George zelf zijn, inclusief zijn ‘stukje rundvlees-act’...

    • + 14
    • 2 apr 2026 - 08:37

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

