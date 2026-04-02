George Russell beleeft een grillige start van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Brit begon nog sterk met winst in Australië, maar ziet hoe zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli inmiddels het momentum volledig naar zich toe heeft getrokken bij Mercedes.

Waar Russell vooraf nog als uitgesproken titelfavoriet gold, is het nu Antonelli die met zeges in China en Japan een voorsprong van negen punten heeft opgebouwd richting de GP van Miami. En dat steekt bij de ervaren Brit, die het gevoel heeft dat de pech zich vooral aan zijn kant van de garage opstapelt.

Russell ziet problemen opstapelen aan eigen kant van garage

Na de race in Suzuka klonk er duidelijke frustratie bij Russell, die naast het podium greep na een reeks ongelukkige omstandigheden. “Ik heb niet echt het gevoel dat het meezit momenteel,” stelt hij eerlijk. “Zo gaat dat in de racerij: soms valt alles jouw kant op, soms totaal niet.”

Vooral de herstart na de safety car bleek een sleutelmoment. “Daar ging het mis voor mij. Ik kon mijn batterij niet goed opladen en daardoor verloor ik een plek aan Hamilton. Kort daarna liep ik opnieuw tegen een probleem aan en moest ik ook Leclerc laten gaan. Dan wordt het gewoon heel lastig.”

Volgens Russell zit er weinig anders op dan door die fouten heen te gaan. “Deze auto’s blijven enorm complex en we staan nog maar aan het begin van het seizoen. Soms moet je dit soort dingen meemaken om ervan te leren, maar het voelt wel alsof alles momenteel bij mij fout loopt. Dat is frustrerend.”

Antonelli profiteert optimaal en vergroot voorsprong

Terwijl Russell worstelde met technische issues en een mislukte set-upwijziging, liet Antonelli zich juist van zijn beste kant zien. De jonge Italiaan pakte pole in China en verzilverde die meteen met zijn eerste overwinning, waarna hij dat kunststukje in Japan herhaalde.

Ook in Suzuka zat het de rookie mee. Door zijn eerste stint te verlengen en te profiteren van een gunstige safety car, sprong hij Russell voorbij en greep hij de leiding in handen. Russell moest lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoot naar de zege reed, terwijl hij zelf bleef steken op een vierde plaats.

Toch weigert de Brit te twijfelen aan zijn eigen snelheid. “Ik had niet het gevoel dat ik pace tekortkwam,” benadrukt hij. “Het zit soms in de kleinste details. Als alles één ronde anders was gelopen, hadden we hier misschien gewonnen en zag het verhaal er totaal anders uit. Zo dun is de lijn.”