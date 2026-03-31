Verstappen geniet volop van GT3-races: "Vol pushen"

Het Formule 1-weekend in Japan draaide op volle toeren, maar Max Verstappen nam tussendoor nog even de tijd om terug te blikken op een uitstapje waar hij zichtbaar meer van genoot. De Nederlander verscheen onlangs aan de start van een NLS-race op de Nordschleife en liet daar opnieuw zien dat racen voor hem pure passie blijft, ongeacht het kampioenschap waarin hij actief is.

Verstappen, die zeer ontevreden is over de nieuwe F1-auto's, put tegenwoordig zijn plezier uit de GT3-wagens. Afgelopen week kwam hij - net als vorig jaar - in actie op de Nürburgring om een race te rijden. Voor hem is dat naar eigen zeggen 'terug naar de roots'. 

Samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon leek Verstappen zelfs de overwinning te grijpen in de vier uur durende race, maar een diskwalificatie wegens een extra gebruikte bandenset gooide roet in het eten. Toch mocht dat de pret niet drukken.

“Het was gewoon een topweekend,” blikte Verstappen tevreden terug bij Viaplay. “Die eerste stint was echt genieten. Ronde na ronde vol pushen, dicht op elkaar, constant aan het knokken en auto’s inhalen. En vlak voor de pitstop viel alles perfect samen met die inhaalactie. Die Audi was sneller op het rechte stuk, dus ik moest hem echt de hele tijd naast me houden tot aan de pits. Dat maakte het juist mooi: spannend en vooral heel leuk.”

Een van de meest spraakmakende duels was dat met Audi-coureur Christopher Haase. Verstappen bleef rondenlang in het spoor hangen en sloeg op het perfecte moment toe. “Als je zo’n kans krijgt, moet je ‘m pakken. We zaten die hele stint al dicht op elkaar en dan komt dat moment ineens. Dan moet je er gewoon voor gaan.”

Spectaculaire acties en blik op nieuwe deelname

Ook een gewaagde driedubbele inhaalactie zorgde voor een glimlach bij Verstappen. In een bocht wurmde hij zich tussen twee achterblijvers door, een manoeuvre die op weinig plekken mogelijk is, laat staan op de Nordschleife.

“Dat is gewoon een kwestie van inschatten,” legt hij uit. “Ik ging eerst even van het gas om te zien wat zij zouden doen, maar ze bleven allebei op hun lijn. Dan weet je genoeg en kan je er weer vol op.”

Of Verstappen in de korte pauze richting Miami opnieuw opduikt in het NLS-kampioenschap, blijft nog even de vraag. “NLS3 gaat ‘m sowieso niet worden, want het team zit dan in Paul Ricard. Maar die kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring zijn misschien wel een optie. Op dit moment rijdt alleen Lucas Auer daar, dus het zou logisch zijn als er nog iemand bijkomt.”

    • The Wolf

      Posts: 496

      "If you are not harvesting, you are not a racing driver"

      -A.Senna-

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 16:32
    • f(1)orum

      Posts: 9.867

      Why would you go for a gap that exists, when you can just recharge your energy and make the pass on the straight

      - Ayrton Senna

      • + 4
      • 31 maa 2026 - 16:42
    • Astfgl

      Posts: 993

      "Why would you go for a gap that exists, when you can recharge your energy and make the pass on the straight."

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 16:43
    • 919

      Posts: 4.154

      If you no longer go for a gap that exists, you are a 2026 Formula 1 driver.

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 16:53
    • Joeppp

      Posts: 8.480

      Pfff, Gt3 racen, die hebben niet eens superclipping.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 16:54
    • NicoS

      Posts: 20.514

      Niet eens een paddenstoelmodus…..war een armoe dat GT3…..

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 17:22
  • hupholland

    Posts: 9.794

    wel gevaarlijk met al die langzamere deelnemers ertussen. Maar goed, bij de ene klasse is dat blijkbaar de charme in de F1 wordt het momenteel heel anders geframed.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 17:21
    • 919

      Posts: 4.154

      Wat weten die Formule 1 coureurs daar nou van. 🤷

      Shut up and drive the fvcking cars!

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 17:36
    • f(1)orum

      Posts: 9.867

      Bij de ene klasse weet je op voorhand dat er langzamere deelnemers zijn en bij de andere is dat, vooralsnog, een complete verrassing.

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 17:42
    • 919

      Posts: 4.154

      verassing, het is een verassing van de klasse.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 17:44
  • monzaron

    Posts: 878

    De eerste beelden staan al op Insta 👌

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 17:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

