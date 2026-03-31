Het Formule 1-weekend in Japan draaide op volle toeren, maar Max Verstappen nam tussendoor nog even de tijd om terug te blikken op een uitstapje waar hij zichtbaar meer van genoot. De Nederlander verscheen onlangs aan de start van een NLS-race op de Nordschleife en liet daar opnieuw zien dat racen voor hem pure passie blijft, ongeacht het kampioenschap waarin hij actief is.

Verstappen, die zeer ontevreden is over de nieuwe F1-auto's, put tegenwoordig zijn plezier uit de GT3-wagens. Afgelopen week kwam hij - net als vorig jaar - in actie op de Nürburgring om een race te rijden. Voor hem is dat naar eigen zeggen 'terug naar de roots'.

Verstappen geniet met volle teugen van actie op Nordschleife

Samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon leek Verstappen zelfs de overwinning te grijpen in de vier uur durende race, maar een diskwalificatie wegens een extra gebruikte bandenset gooide roet in het eten. Toch mocht dat de pret niet drukken.

“Het was gewoon een topweekend,” blikte Verstappen tevreden terug bij Viaplay. “Die eerste stint was echt genieten. Ronde na ronde vol pushen, dicht op elkaar, constant aan het knokken en auto’s inhalen. En vlak voor de pitstop viel alles perfect samen met die inhaalactie. Die Audi was sneller op het rechte stuk, dus ik moest hem echt de hele tijd naast me houden tot aan de pits. Dat maakte het juist mooi: spannend en vooral heel leuk.”

Een van de meest spraakmakende duels was dat met Audi-coureur Christopher Haase. Verstappen bleef rondenlang in het spoor hangen en sloeg op het perfecte moment toe. “Als je zo’n kans krijgt, moet je ‘m pakken. We zaten die hele stint al dicht op elkaar en dan komt dat moment ineens. Dan moet je er gewoon voor gaan.”

Spectaculaire acties en blik op nieuwe deelname

Ook een gewaagde driedubbele inhaalactie zorgde voor een glimlach bij Verstappen. In een bocht wurmde hij zich tussen twee achterblijvers door, een manoeuvre die op weinig plekken mogelijk is, laat staan op de Nordschleife.

“Dat is gewoon een kwestie van inschatten,” legt hij uit. “Ik ging eerst even van het gas om te zien wat zij zouden doen, maar ze bleven allebei op hun lijn. Dan weet je genoeg en kan je er weer vol op.”

Of Verstappen in de korte pauze richting Miami opnieuw opduikt in het NLS-kampioenschap, blijft nog even de vraag. “NLS3 gaat ‘m sowieso niet worden, want het team zit dan in Paul Ricard. Maar die kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring zijn misschien wel een optie. Op dit moment rijdt alleen Lucas Auer daar, dus het zou logisch zijn als er nog iemand bijkomt.”