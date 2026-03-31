Doornbos kraakt Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

Doornbos kraakt Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

Max Verstappen stond afgelopen weekend in Japan in het middelpunt van de aandacht. Hij twijfelde niet alleen aan zijn toekomst in de Formule 1, hij zorgde ook voor ophef door een Britse journalist weg te sturen bij zijn mediasessie. Dit komt hem nu op flinke kritiek van Robert Doornbos te staan.

Verstappen spotte op donderdag tijdens zijn mediasessie in het Red Bull-onderkomen een verslaggever van The Guardian in de zaal. Hij had Verstappen eerder een vraag gesteld die bij hem in het verkeerde keelgat was geschoten. Verstappen wilde pas beginnen met zijn perspraatje op het moment dat de Britse verslaggever de zaal had verlaten, en dat zorgde voor veel verbazing.

Wat is de mening van Doornbos?

De Nederlandse oud-coureur en analist Robert Doornbos vindt dat Verstappen hier te ver ging. In The Pit Talk Podcast is Doornbos heel kritisch: "Dit is niet iets wat je van een viervoudig wereldkampioen verwacht. Hij voelde zich destijds niet gerespecteerd door deze journalist, dus toonde hij nu op zijn beurt geen respect."

"Dit kan je op dit niveau gewoon niet doen. Ik bedoel, die journalisten zijn daar om hun werk te doen en hij is er om zijn werk te doen. We weten allemaal dat het erbij hoort. De mediadag op donderdag is onderdeel van het F1-weekend. Je moet er als coureur dus zijn om vragen te beantwoorden."

Kwam dit als een verrassing?

Doornbos is niet verrast door deze actie van Verstappen. Hij ziet het wel vaker gebeuren als het op sportief vlak wat minder gaat: "Ik vond dit niet het beste optreden van Max. We hebben dit in het verleden ook al gezien. Als het niet gaat zoals hij wil, als hij niet tevreden is over de auto of als hij teleurgesteld is in het team, dan wordt Max chagrijnig."

Is Verstappen wel gemotiveerd?

De frustratie van Verstappen over de Formule 1-regels speelt volgens Doornbos ook een rol: "Hij is zeker niet gemotiveerd. Als je de Max van afgelopen weekend vergelijkt met de Max die we op de Nürburgring zagen, dan zag je dat hij daar de hele tijd lachte, omdat hij genoot van het racen. Hij geniet op dit moment niet van de Formule 1."

The Wolf

Posts: 492

Ach wat weet een of andere door de F1 uitgekotste dildo-koning er nou van?! Nee gekheid, ben het zowaar een beetje eens met Bobby D(ildo), was niet de beste move van Max, ongeacht de reden erachter

  • 7
  • 31 maa 2026 - 13:25
F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (19)

  • Tony

    Posts: 1.595

    Ik pak alvast de popcorn.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 492

      Zoet of zout?

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 13:25
    • The Wolf

      Posts: 492

      doe mij zoet, van zout gaat m'n bek altijd helemaal krakkeleren

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 13:26
    • f(1)orum

      Posts: 9.862

      Ik vermoed zuur

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 13:27
    • snailer

      Posts: 32.243

      ZOut stimuleert dan weer wel het tripel gebruik

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 13:42
    • Regenrace

      Posts: 2.525

      Tja. Dagenlang heeft ieder er zijn plas over kunnen doen en is al weer over tot de orde van de dag. Dan klinkt dit als gemekker van een oud wijf dat terugkomt van vakantie en ook iet te melden heeft.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 14:03
    • Pietje Bell

      Posts: 34.045

      Nou moest ik potjandroppie ook nog Googelen!

      Krakkeleren
      verwijst naar het ontstaan van een netwerk van fijne barstjes in een toplaag. Dit fenomeen komt voor in verschillende contexten:

      Schilderwerk en kunst: Het ontstaan van scheurtjes in een verflaag, vaak door veroudering, krimp van de ondergrond of het te snel drogen van de verf.

      Dakbedekking: Het krakkeleren van bitumineuze dakbedekking is een vorm van slijtage, vaak veroorzaakt door UV-straling en weersinvloeden (verschraling), wat kan leiden tot naden die open gaan staan.

      Materialen en leder: Het vertonen van barstjes in lak of leer, bijvoorbeeld bij autostoelen, wat vaak met onderhoudsproducten of reparatie behandeld moet worden.


      Hoe komt het dat jouw mond daar niet bij staat @Wolff?
      Ik zou een klacht indienen.

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 14:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.862

      "Hoe komt het dat jouw mond daar niet bij staat @Wolff?"

      Omdat die scheurtjes weer verdwijnen na het spoelen van z'n mond met zeep?

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 14:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.881

      Mijn bek krakkeleert altijd als ik mijn vriendin verwend heb between her legs...

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 14:28
  • The Wolf

    Posts: 492

    Ach wat weet een of andere door de F1 uitgekotste dildo-koning er nou van?! Nee gekheid, ben het zowaar een beetje eens met Bobby D(ildo), was niet de beste move van Max, ongeacht de reden erachter

    • + 7
    • 31 maa 2026 - 13:25
  • Tony

    Posts: 1.595

    Bij zo’n liefdevol artikel van een expert heb ik liever zoete popcorn.
    Misschien heeft Robert nog wel een tweedehands artikel voor je dat zuur ruikt f(1)orum.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 13:37
    • f(1)orum

      Posts: 9.862

      Wellicht als het heel 'corny' is?

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 13:43
  • MaxRaw

    Posts: 971

    Wie?

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 13:56
    • Edgar

      Posts: 1.736

      Wie? die gozer die wel F1 geeft gereden in tegenstelling tot jij....

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 14:27
  • Dale U

    Posts: 1.881

    Wat hoort erbij Robert...........? Verstappen ging te ver, tot hoe ver had Verstappen dan moeten gaan, zeg ut maar Robert...
    Denk dat Robert het over kant had laten gaan, Max is iets pricipeler, die laat niet over zich heen lopen

    • + 3
    • 31 maa 2026 - 13:59
    • Skoda F1

      Posts: 622

      Niet voor niks was zijn bijnaam Bobby D..Die konden ze namelijk al in Amerika! Die liet zichzelf ook met gemak van alle kanten nemen .

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 14:16
  • monzaron

    Posts: 876

    Geen plopcorn hier :) maar een serieuze interview van een duitse sait 😁 lees>>>>

    Jock Clear (62), een oude Formule 1-ingenieur, heeft erover nagedacht. Hij zei tegen Ignition Casino: 'Ik vind het moeilijk om Max nu te bekritiseren. Vroeger was ik erg kritisch over hem, totdat ik even stopte en dacht: 'Wacht even, 'Die man is gewoon ongelooflijk goed.'

    Ik zou niet zo ver gaan en hem toestaan dat hij kan doen wat hij wil. Maar ik zou zeggen dat hij een heel, heel slimme vent is. Fans mogen niet vergeten dat sommige van zijn tirades graag op tv worden getoond, omdat dat perfect bij het uitzendconcept past.

    Zijn team zal zich geen zorgen maken. Als Max weer op kantoor is, zal hij het zoals altijd heel goed doen. Ik denk ook niet dat er veel scheuren zijn in dit team, zoals af en toe wordt beweerd, ook al maken ze het momenteel moeilijk. Ik denk dat dit een zeer veerkrachtig team is dat deze kwaliteit al meerdere keren heeft bewezen.

    Ik weet zeker dat hij zijn mening heeft over hoe deze auto's er in het algemeen uitzien en dat hij zijn eigen mening heeft. Uiteindelijk wilden mensen ook weten wat hij ervan vindt.

    Het komt erop neer dat de piloten altijd hetzelfde zijn: sommigen klagen, anderen niet. Sommigen denken misschien dat Max zijn opmerkingen maakt omdat hij op de 8e of 9e plaats staat. Ik heb het gevoel dat Max waarschijnlijk hetzelfde zou zeggen over deze auto's als hij op de eerste plaats zou staan. Omdat Max een van de eerlijkste chauffeurs is die ik ooit heb ontmoet.

    Natuurlijk is Verstappen op dit moment gefrustreerd, maar hij zal de uitdaging aangaan om de auto verder te ontwikkelen. Max wist precies wat de uitdagingen voor haar lagen als nieuwe aandrijffabrikant. Ik denk dat ze het tot nu toe heel goed hebben gedaan. Ze zijn niet waar ze naartoe willen, maar ze kunnen zien dat er de komende maanden licht aan het einde van de tunnel te zien zal zijn.

    Max rijdt in een auto die een seconde langzamer is dan de Mercedes en normaal gesproken vraag je je af hoe hij het moet bijhouden. Maar dat is precies de taak van een coureur: zijn team helpen weer aan de top te komen.

    Max heeft het afgelopen jaar erg genoten, hoewel hij uiteindelijk niet won van Lando Norris omdat hij een enorme uitdaging voor zich heeft en ik denk dat deze uitdaging dit jaar nog groter is. Ja, hij is op dit moment gefrustreerd, maar Max gaat de uitdaging aan. Kwaliteit heeft altijd de overhand, dat zullen we ook deze keer zien. Het zal dit jaar bijzonder fascinerend zijn om te zien hoe snel de zaken zich in de Formule 1 kunnen ontwikkelen.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 14:12
    • Aajd Flupke

      Posts: 131

      Mooi stukje, ik ben het volledig met Jock eens

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 14:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.881

    Ik denk dat Laurent Mekies ook met lood in z'n schoenen staat over 'n paar weken.
    Dan begint het gedonder weer moet je maar denken.
    Dan komt sjago Max weer opdraven met z'n sjagerijnige kop.....en moet Laurent de boel weer zien te sussen.....en maar hopen dat Max alléén naar het circuit komt.....zonder zijn entourage.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 14:25

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

