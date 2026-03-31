Max Verstappen stond afgelopen weekend in Japan in het middelpunt van de aandacht. Hij twijfelde niet alleen aan zijn toekomst in de Formule 1, hij zorgde ook voor ophef door een Britse journalist weg te sturen bij zijn mediasessie. Dit komt hem nu op flinke kritiek van Robert Doornbos te staan.

Verstappen spotte op donderdag tijdens zijn mediasessie in het Red Bull-onderkomen een verslaggever van The Guardian in de zaal. Hij had Verstappen eerder een vraag gesteld die bij hem in het verkeerde keelgat was geschoten. Verstappen wilde pas beginnen met zijn perspraatje op het moment dat de Britse verslaggever de zaal had verlaten, en dat zorgde voor veel verbazing.

Wat is de mening van Doornbos?

De Nederlandse oud-coureur en analist Robert Doornbos vindt dat Verstappen hier te ver ging. In The Pit Talk Podcast is Doornbos heel kritisch: "Dit is niet iets wat je van een viervoudig wereldkampioen verwacht. Hij voelde zich destijds niet gerespecteerd door deze journalist, dus toonde hij nu op zijn beurt geen respect."

"Dit kan je op dit niveau gewoon niet doen. Ik bedoel, die journalisten zijn daar om hun werk te doen en hij is er om zijn werk te doen. We weten allemaal dat het erbij hoort. De mediadag op donderdag is onderdeel van het F1-weekend. Je moet er als coureur dus zijn om vragen te beantwoorden."

Kwam dit als een verrassing?

Doornbos is niet verrast door deze actie van Verstappen. Hij ziet het wel vaker gebeuren als het op sportief vlak wat minder gaat: "Ik vond dit niet het beste optreden van Max. We hebben dit in het verleden ook al gezien. Als het niet gaat zoals hij wil, als hij niet tevreden is over de auto of als hij teleurgesteld is in het team, dan wordt Max chagrijnig."

Is Verstappen wel gemotiveerd?

De frustratie van Verstappen over de Formule 1-regels speelt volgens Doornbos ook een rol: "Hij is zeker niet gemotiveerd. Als je de Max van afgelopen weekend vergelijkt met de Max die we op de Nürburgring zagen, dan zag je dat hij daar de hele tijd lachte, omdat hij genoot van het racen. Hij geniet op dit moment niet van de Formule 1."