Radicale aanpak Red Bull: 'Verstappen krijgt mogelijk nieuwe auto'

De zorgen nemen razendsnel toe bij Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen lijkt het geloof in de RB22 nu al te verliezen, na slechts drie races in het 2026-seizoen. De prestaties worden met het weekend slechter en in Japan werd pijnlijk duidelijk hoe groot de achterstand inmiddels is.

Verstappen kende op Suzuka opnieuw een moeizaam weekend en moest meer dan een seconde per ronde toegeven op de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De Nederlander kwam zelfs snelheid tekort ten opzichte van de Alpine van Pierre Gasly, waardoor hij niet verder kwam dan een achtste plaats.

Verstappen ziet Red Bull afglijden naar middenveld

Na afloop van de race was de conclusie van Verstappen hard: Red Bull opereert momenteel niet langer als topteam, maar bevindt zich in het middenveld. De Nederlander kon geen vuist maken tegen Gasly en moest erkennen dat pure snelheid simpelweg ontbrak.

Het contrast met 2025 is daarmee groot. Waar Red Bull toen nog structureel meedeed om overwinningen, lijkt het team nu veroordeeld tot gevechten in de achterhoede van de top tien.

Interne paniek: RB22 mogelijk in de prullenbak

Verstappen is bovendien niet de enige binnen het team die twijfels heeft. Ook teamgenoot Isack Hadjar uitte stevige kritiek op de RB22 en wees op een combinatie van gebrek aan snelheid en een lastig te besturen auto.

Volgens journalist van F1 Insider - Ralf Bach - rommelt het ondertussen stevig binnen Red Bull. De problemen zouden zich zowel bij de motor als – vooral – bij het chassis opstapelen. Intern zou zelfs worden overwogen om het huidige concept volledig los te laten en opnieuw te beginnen, een ingreep die grote gevolgen kan hebben voor het budgetplafond en de ontwikkeling van de auto. Daarmee komt ook de positie van technisch directeur Pierre Waché steeds nadrukkelijker onder druk te staan.