user icon
icon

Radicale aanpak Red Bull: 'Verstappen krijgt mogelijk nieuwe auto'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Radicale aanpak Red Bull: 'Verstappen krijgt mogelijk nieuwe auto'

De zorgen nemen razendsnel toe bij Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen lijkt het geloof in de RB22 nu al te verliezen, na slechts drie races in het 2026-seizoen. De prestaties worden met het weekend slechter en in Japan werd pijnlijk duidelijk hoe groot de achterstand inmiddels is.

Verstappen kende op Suzuka opnieuw een moeizaam weekend en moest meer dan een seconde per ronde toegeven op de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De Nederlander kwam zelfs snelheid tekort ten opzichte van de Alpine van Pierre Gasly, waardoor hij niet verder kwam dan een achtste plaats.

Verstappen ziet Red Bull afglijden naar middenveld

Na afloop van de race was de conclusie van Verstappen hard: Red Bull opereert momenteel niet langer als topteam, maar bevindt zich in het middenveld. De Nederlander kon geen vuist maken tegen Gasly en moest erkennen dat pure snelheid simpelweg ontbrak.

Het contrast met 2025 is daarmee groot. Waar Red Bull toen nog structureel meedeed om overwinningen, lijkt het team nu veroordeeld tot gevechten in de achterhoede van de top tien.

Interne paniek: RB22 mogelijk in de prullenbak

Verstappen is bovendien niet de enige binnen het team die twijfels heeft. Ook teamgenoot Isack Hadjar uitte stevige kritiek op de RB22 en wees op een combinatie van gebrek aan snelheid en een lastig te besturen auto.

Volgens journalist van F1 Insider - Ralf Bach - rommelt het ondertussen stevig binnen Red Bull. De problemen zouden zich zowel bij de motor als – vooral – bij het chassis opstapelen. Intern zou zelfs worden overwogen om het huidige concept volledig los te laten en opnieuw te beginnen, een ingreep die grote gevolgen kan hebben voor het budgetplafond en de ontwikkeling van de auto. Daarmee komt ook de positie van technisch directeur Pierre Waché steeds nadrukkelijker onder druk te staan.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.853

    Ik gok zomaar de Carrera RC Mach 8....

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 10:52
    • f(1)orum

      Posts: 9.853

      Ik heb me ff verdiept in deze Mario Kart materie en het kan ook zijn dat Max nu de Waluigi Wiggler krijgt; deze schijnt het super goed te doen.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 11:56
  • m anbeek

    Posts: 219

    Dit is het eerste jaar dat RedBull voor het eerst met een eigen ontwikkelde motor rijd. Dat ze tegen problemen aan zouden lopen is dan ook logisch en was ook te verwachten. Het probleem van het chassis is naar mijn mening een groter probleem. Vorig jaar was de auto ook al enorm lastig te besturen en heel moeilijk om een goede setup te vinden. Toen hadden ze ook al veel balans problemen. Dat is dit jaar ook weer het geval. Dit duid er naar mijn idee op dat het grootste probleem het ontwerp van de auto is. Ik denk dat Wache niet de juiste man is als technische directeur. Wie dat dan wel zou moeten zijn.....? Geen idee. Maar zolang Wache verantwoordelijk is voor het ontwerp van de auto zullen deze problemen naar mij idee blijven terugkomen want hij zal denk ik een bepaalde visie hebben voor een ontwerp van een auto.

    • + 5
    • 31 maa 2026 - 11:17
    • Golf-GTI

      Posts: 1.684

      Ik zeg Newey terug. Hij schijnt toch niet zo gelukkig te zijn met zijn overstap…

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 11:52
    • rubke

      Posts: 242

      Tuurlijk doet de motor hier ook iets in maar een onbestuurbare wagen en een ontwikkel dingetje. Ik had gehoopt dat de komst van Mekkies meer tegenwicht bracht aan Waché (daar leek het ook tijdens de laatste helft van 25). Ik sluit me bij je aan....de visie van deze ontwerper past niet helemaal in het plaatje van de F1

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:15
    • Klus

      Posts: 2.433

      Ik zou het roze Duracell konijn op die functie zetten.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:22
  • Williams_F1

    Posts: 1.404

    Voor het eerst sinds 2016 geen overwinning voor Herr Max?

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 11:19
  • VES

    Posts: 1.722

    Zo, ……Ralf Bach van F1 Insider heeft ook weer genoeg klikken gegenereerd om zijn hypotheek deze maand weer te betalen.

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 34.040

      We mogen blij zijn dat hij de spreekbuis van Helmut Marko is, want zo horen we tenminste nog eens iets. Heeft niets met clicks te maken.

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 11:42
  • F1 bekijker

    Posts: 189

    Ford Fiesta?

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 11:35
  • Hagueian

    Posts: 8.666

    Het zal voor dit jaar in ieder geval geen verschil meer maken. De achterstand zal blijven en niet meer goed te maken zijn. Voor de komende jaren is het misschien wel de beste oplossing.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 11:53
  • gridiron

    Posts: 3.312

    Als ze de RB22 afvoeren is vermoedelijk hun seizoen helemaal om zeep, en het is geen garantie dat de RB22_V2.0 ook beter zijn. Gewoon alles op volgend jaar zetten en zoveel mogelijk ervaring opdoen met de PU.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 12:19
  • trucker0werner

    Posts: 526

    Grote probleem is dat aero en motor anders zijn. Want moet je op de motor focusen of op de rest.
    Wie weet remde ze altijd met de voorwielen en nu moeten ze de ekectromotor opspinnen en daarmee remmen. Dat dut voor grote onbelans zorgt

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 12:31

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar