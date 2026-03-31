De Formule 1 heeft voor meer ophef gezorgd dan ooit tevoren. Met de entree van de nieuwe auto's, kunnen de FOM en FIA rekenen op keiharde kritiek, mede van wereldkampioenen Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris. Tim Coronel is het volledig eens met de prominente namen en heeft zelfs een statement op social media gegooid.

De F1 is de afgelopen maanden een compleet andere weg ingeslagen. In plaats van de grondeffect-bolides met een V6-motor achterin, rijden de beste coureurs van de wereld op dit moment met een auto waarmee zij - mede door de motor die voor de helft uit een batterij bestaat - niet meer vol gas door de bochten kunnen gaan.

'Ze reguleren het langzaam kapot'

De nieuwe auto's hebben voor heel wat discussie gezorgd. Met name Verstappen haalde alle voorpagina's door zelfs door te schemeren dat hij misschien wel gaat stoppen met Formule 1. Inmiddels heeft de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing een hoop bijval gekregen, zo ook van Coronel.

"Ze zijn de Formule 1 langzaam kapot aan het reguleren!", zo schrijft de Nederlander op Instagram. "Kom op zeg, ik dacht dat we iets op willen bouwen. Dit is precies hoe je een sport stuk maakt. "Als het racen er slechter van wordt, dan heb je het verkeerde probleem opgelost", voegde hij daar onder andere aan toe.

Coronel schaart zich achter Verstappen

Coronel was het dan ook helemaal mee eens met de woorden van Verstappen. Eerder omschreef hij de nieuwe auto's al als 'Formule E op steroïden' en zwaaide hij op cynische wijze naar Pierre Gasly die hem in Japan inhaalde op het rechte stuk.

"Ik zeg het zoals Max het ook vaak zegt: 'Hou het simpel. Laat ons racen'.", zo vervolgde Coronel. "Want dit voelt als controle verliezen en hopen dat het goedkomt."