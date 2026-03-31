Coronel steunt Verstappen: "Ze reguleren alles langzaam kapot"

De Formule 1 heeft voor meer ophef gezorgd dan ooit tevoren. Met de entree van de nieuwe auto's, kunnen de FOM en FIA rekenen op keiharde kritiek, mede van wereldkampioenen Max Verstappen, Fernando Alonso en Lando Norris. Tim Coronel is het volledig eens met de prominente namen en heeft zelfs een statement op social media gegooid. 

De F1 is de afgelopen maanden een compleet andere weg ingeslagen. In plaats van de grondeffect-bolides met een V6-motor achterin, rijden de beste coureurs van de wereld op dit moment met een auto waarmee zij - mede door de motor die voor de helft uit een batterij bestaat - niet meer vol gas door de bochten kunnen gaan. 

'Ze reguleren het langzaam kapot'

De nieuwe auto's hebben voor heel wat discussie gezorgd. Met name Verstappen haalde alle voorpagina's door zelfs door te schemeren dat hij misschien wel gaat stoppen met Formule 1. Inmiddels heeft de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing een hoop bijval gekregen, zo ook van Coronel. 

"Ze zijn de Formule 1 langzaam kapot aan het reguleren!", zo schrijft de Nederlander op Instagram. "Kom op zeg, ik dacht dat we iets op willen bouwen. Dit is precies hoe je een sport stuk maakt. "Als het racen er slechter van wordt, dan heb je het verkeerde probleem opgelost", voegde hij daar onder andere aan toe. 

 

Coronel schaart zich achter Verstappen

Coronel was het dan ook helemaal mee eens met de woorden van Verstappen. Eerder omschreef hij de nieuwe auto's al als 'Formule E op steroïden' en zwaaide hij op cynische wijze naar Pierre Gasly die hem in Japan inhaalde op het rechte stuk. 

"Ik zeg het zoals Max het ook vaak zegt: 'Hou het simpel. Laat ons racen'.", zo vervolgde Coronel. "Want dit voelt als controle verliezen en hopen dat het goedkomt." 

  • 4
  • 31 maa 2026 - 08:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 483

    hihi ik dacht dat het Tom was, blijkt het Tim te zijn. Tim is het eens met Max, dus Tom is het eens met Tim. En dat betekend dat Tom het ook eens is met Max. Dus resumé: Tom en Tim zijn het eens met Max. Of liever gezegd Max is het eens met Tim en Tom. Klinkt als een stripfiguren duo: De avonturen van Tim & Tom. Anyway (mocht iemand dat zich afvragen) ik ben het ook eens met Tim

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 08:17
    • The Wolf

      Posts: 483

      .......en Tom

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 08:17
    • The Wolf

      Posts: 483

      .......en Max

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 08:17
    • The Wolf

      Posts: 483

      .......dus ook met Max, of ben ik nu erg voorbarig

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 08:38
    • Skoda F1

      Posts: 620

      Juist dus met een TomTom kom je op de goeie weg En met een TimTom raak je helemaal van het padje doei doei...

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 08:42
    • f(1)orum

      Posts: 9.845

      En.....euh.....yep, ook met Max

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 08:45
    • The Wolf

      Posts: 483

      goed gesprek dit, we leggen de lat gelijk hoog voor vandaag

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 08:47
    • f(1)orum

      Posts: 9.845

      Yep, maar hierdoor is mijn 'accu' al wel weer bijna leeg.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 08:49
  • monzaron

    Posts: 875

    The reality is that Mercedes is the Boss !!! No changes will be come, that’s all folks, grtz Toto 🏆

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 08:53

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
