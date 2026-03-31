user icon
icon

Antonelli sluit Verstappen uit: "Verwacht gevecht met Russell, Ferrari en McLaren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Andrea Kimi Antonelli is na zijn overwinning in Japan de trotse leider van het klassement in de Formule 1. De Italiaan van Mercedes is hiermee de jongste rijder ooit die bovenaan staat in het WK. Antonelli zelf verwacht niet dat hij om zijn eerste wereldtitel zal vechten met Max Verstappen

Na zijn eerste twee zeges in China en Japan, heeft Antonelli meteen de bovenste plek gegrepen in het WK. Hiermee stootte hij teamgenoot bij Mercedes en hoogstwaarschijnlijk titelrivaal George Russell van zich af. Of de spanningen al beginnen op te lopen bij het team uit Brackley, reageerde de Italiaan met opgehaalde schouders. 

Antonelli maakt zich geen zorgen

In het verleden is het wel eens misgegaan tussen twee teamgenoten van Mercedes. In de jaren dat de renstal van Toto Wolff de F1 domineerde, ging het er tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg heftig aan toe. Maar Antonelli verwacht nog altijd een goede verhouding met Russell te hebben. "daar maak ik me geen zorgen over, om eerlijk te zijn", zo zei hij op de persconferentie. "Ik ga me gewoon concentreren op mezelf. Op wat ik moet doen, proberen alles goed te krijgen qua startprocedures en rijden." 

Waar Antonelli zich waarschijnlijk geen rekening hoeft te houden, is Max Verstappen. De Nederlander en Red Bull Racing hebben het niet kunnen vinden tijdens het ontwikkelen van de nieuwe auto's en bungelen voorlopig nog in het middenveld. Echter denkt de 19-jarige zelf dat niet alleen Russell het vuur aan zijn schenen gaat leggen.

'Ferrari en McLaren komen eraan'

Als het aan Antonelli ligt, zullen Ferrari en McLaren stappen gaan maken. Mede daardoor verwacht hij nog een lang titelgevecht in 2026. "Ik weet hoe sterk George is en het zal zeker heel moeilijk worden. Bovendien denk ik dat Ferrari en McLaren dichterbij zullen komen, dus het zal belangrijk zijn om aan de top van het veld te blijven." 

"Ik ga gewoon proberen het beste uit de pauze te halen en proberen te zien hoe ik die gebieden kan verbeteren om sterker terug te zijn", zo sloot de jonge Italiaan uiteindelijk af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 880

    Hou niet van dit soort [nep) titels…..de komende weken

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 18:38
  • Larry Perkins

    Posts: 63.945

    Best lastig om iemand uit te sluiten als je hem helemaal niet noemt...

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 18:42
    • The Apex

      Posts: 454

      Indirect sluit hij Max uit, anders had ie hem wel genoemd als concurrentie.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 22:06

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 197
  • Podiums 5
  • Grand Prix 26
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar