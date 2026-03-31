Andrea Kimi Antonelli is na zijn overwinning in Japan de trotse leider van het klassement in de Formule 1. De Italiaan van Mercedes is hiermee de jongste rijder ooit die bovenaan staat in het WK. Antonelli zelf verwacht niet dat hij om zijn eerste wereldtitel zal vechten met Max Verstappen.

Na zijn eerste twee zeges in China en Japan, heeft Antonelli meteen de bovenste plek gegrepen in het WK. Hiermee stootte hij teamgenoot bij Mercedes en hoogstwaarschijnlijk titelrivaal George Russell van zich af. Of de spanningen al beginnen op te lopen bij het team uit Brackley, reageerde de Italiaan met opgehaalde schouders.

Antonelli maakt zich geen zorgen

In het verleden is het wel eens misgegaan tussen twee teamgenoten van Mercedes. In de jaren dat de renstal van Toto Wolff de F1 domineerde, ging het er tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg heftig aan toe. Maar Antonelli verwacht nog altijd een goede verhouding met Russell te hebben. "daar maak ik me geen zorgen over, om eerlijk te zijn", zo zei hij op de persconferentie. "Ik ga me gewoon concentreren op mezelf. Op wat ik moet doen, proberen alles goed te krijgen qua startprocedures en rijden."

Waar Antonelli zich waarschijnlijk geen rekening hoeft te houden, is Max Verstappen. De Nederlander en Red Bull Racing hebben het niet kunnen vinden tijdens het ontwikkelen van de nieuwe auto's en bungelen voorlopig nog in het middenveld. Echter denkt de 19-jarige zelf dat niet alleen Russell het vuur aan zijn schenen gaat leggen.

Als het aan Antonelli ligt, zullen Ferrari en McLaren stappen gaan maken. Mede daardoor verwacht hij nog een lang titelgevecht in 2026. "Ik weet hoe sterk George is en het zal zeker heel moeilijk worden. Bovendien denk ik dat Ferrari en McLaren dichterbij zullen komen, dus het zal belangrijk zijn om aan de top van het veld te blijven."

"Ik ga gewoon proberen het beste uit de pauze te halen en proberen te zien hoe ik die gebieden kan verbeteren om sterker terug te zijn", zo sloot de jonge Italiaan uiteindelijk af.