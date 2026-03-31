Max Verstappen heeft zich in Japan naar een achtste plaats geknokt, maar echt tevreden zal de Nederlander daar niet mee zijn. De Red Bull-coureur vocht een stevig duel uit met Pierre Gasly, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Alpine-man.

Net als in voorgaande weekenden in Australië en China, beleefde Verstappen een heel moeizaam weekend. De Nederlander strandde in Q2 en zag daarmee zijn podiumkansen verdwijnen. Vanaf P11 op de grid werkte Verstappen zich knap naar voren, al bleek al snel dat er een limiet zat aan wat er mogelijk was met zijn RB22.

Verstappen botst op plafond na duel met Gasly

Verstappen zag na afloop wel enkele lichtpuntjes en wees onder meer op zijn start. “Mijn start was in ieder geval beter dan de afgelopen keren”, klonk het met een glimlach. “Ik kon zelfs een paar posities winnen en wat auto’s inhalen. Maar op een gegeven moment zit er een plafond aan wat je kunt.”

Dat plafond werd duidelijk in het duel met Gasly. “We waren aan elkaar gewaagd. Ik was misschien zelfs wel iets sneller, maar dat is achteraf makkelijk praten”, aldus Verstappen. “Het was gewoon heel moeilijk om in te halen. Ik kon hem wel passeren, maar dan werd ik meteen weer ingehaald doordat mijn batterij leeg was.”

Problemen blijven aanslepen bij Red Bull

Volgens Verstappen zat het probleem vooral in de energiebalans van zijn wagen. “Ik heb het meteen geprobeerd, ik kwam er ook langs. Maar op het rechte stuk heb je dan niks meer in de batterij”, legde hij uit. “Aanvallen lukt dan nog net, maar verdedigen niet.”

De Nederlander probeerde daarna de druk erop te houden, maar zonder succes. “Ik probeerde Pierre onder druk te zetten, in de hoop op een foutje of veel bandenslijtage. Maar dat gebeurde niet.” Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met P8. “Ik heb het maximale uit de auto proberen te halen, ondanks alle moeilijkheden. De problemen van zaterdag waren er ook gewoon in de race.”

Met een pauze in het vooruitzicht hoopt Verstappen dat Red Bull Racing snel stappen zet. “We hebben veel problemen. Hopelijk wordt het allemaal iets beter bestuurbaar. Want op dit moment vechten we meer in het middenveld dan vooraan.”