De spanningen lopen op bij Red Bull Racing, waar Max Verstappen opnieuw onderwerp van gesprek is geworden. In de paddock van Suzuka ontstond commotie nadat de Nederlander een journalist uit de hospitality van het team liet verwijderen. Die actie lijkt nu intern voor de nodige wrijving te hebben gezorgd.

Het incident draait om een eerdere confrontatie met The Guardian-journalist Giles Richards. Na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2025 stelde hij Verstappen een vraag over een crash met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje, maar vooral de manier waarop dat gebeurde, schoot bij de viervoudig wereldkampioen in het verkeerde keelgat.

'Red Bull niet blij met actie Verstappen'

Volgens bronnen binnen de paddock begreep een deel van de fans de reactie van Verstappen, maar ligt dat binnen Red Bull Racing toch anders. Het team zou allerminst tevreden zijn geweest met het wegsturen van de journalist, zeker omdat het voorval plaatsvond in de eigen hospitality.

Binnen het Oostenrijkse kamp leeft de vrees dat dergelijke acties imagoschade veroorzaken. En laat dat nu net het fundament zijn van het merk Red Bull, dat sterk leunt op marketing en uitstraling. Het voorval zou dan ook intern serieus zijn besproken.

Onzekerheid over gesprek met Mekies en toekomst Verstappen

F1 Insider suggereert dat teambaas Laurent Mekies Verstappen in Japan op het matje heeft geroepen, in opdracht van de top van Red Bull. Vanuit het kamp van de Nederlander wordt dat echter resoluut ontkend: van een dergelijk onderhoud zou geen sprake zijn geweest.

Wat wel vaststaat, is dat de situatie niet zonder gevolgen blijft. Volgens ingewijden is Verstappen allerminst gelukkig met de huidige gang van zaken en denkt hij serieus na over zijn toekomst. Daarbij zou zelfs een vertrek bij Red Bull Racing niet uitgesloten zijn, mede doordat hij zich momenteel in de middenmoot van het veld bevindt.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.873

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.763

    Nee Red Bull leid hier geen imago schade.

    Dat leiden wel door gezever en gezalf. Red Bull wil en heeft een edgy imago. Dat moeten ze in stand houden. Als het een nivea imago willen dan moeten ze alles zalvend oplossen.

    Red Bull moet reuring hebben. Dat zorgt voor aandacht. niet anders.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 14:53
  • iOosterbaan

    Posts: 2.144

    Op het matje roepen of gewoon een gesprek over wat wel of niet kan...hangt maar net af van hoe zwaar je eraan wil tillen ;-)

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 14:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.872

    "Verstappen op het matje geroepen door Mekies in opdracht van Red Bull".

    "Ik stond daar op dat matje en mij werd duidelijk gemaakt dat ze bij Redbull zulke onbezonnen acties niet toestaan.
    Ik heb gezegd dat ze dat maar moesten uitspreken met mijn vader....waarbij ze zo schrokken dat ze de aanklacht meteen introkken".....aldus 'n gemeen lachende Max.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 15:03
  • Pietje Bell

    Posts: 34.011

    Iedereen sprak er na afloop over.
    Het lijkt me niet meer dan logisch dat ze er bij RBR, waar het plaats vond, ook over
    hebben gesproken. Op het matje geroepen? Lijkt me sterk.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 15:07
  • HarryLam

    Posts: 5.359

    Kan die Mitzlaf zijn eigen boontjes niet doppen.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 15:08

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

