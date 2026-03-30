De spanningen lopen op bij Red Bull Racing, waar Max Verstappen opnieuw onderwerp van gesprek is geworden. In de paddock van Suzuka ontstond commotie nadat de Nederlander een journalist uit de hospitality van het team liet verwijderen. Die actie lijkt nu intern voor de nodige wrijving te hebben gezorgd.

Het incident draait om een eerdere confrontatie met The Guardian-journalist Giles Richards. Na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2025 stelde hij Verstappen een vraag over een crash met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje, maar vooral de manier waarop dat gebeurde, schoot bij de viervoudig wereldkampioen in het verkeerde keelgat.

'Red Bull niet blij met actie Verstappen'

Volgens bronnen binnen de paddock begreep een deel van de fans de reactie van Verstappen, maar ligt dat binnen Red Bull Racing toch anders. Het team zou allerminst tevreden zijn geweest met het wegsturen van de journalist, zeker omdat het voorval plaatsvond in de eigen hospitality.

Binnen het Oostenrijkse kamp leeft de vrees dat dergelijke acties imagoschade veroorzaken. En laat dat nu net het fundament zijn van het merk Red Bull, dat sterk leunt op marketing en uitstraling. Het voorval zou dan ook intern serieus zijn besproken.

Onzekerheid over gesprek met Mekies en toekomst Verstappen

F1 Insider suggereert dat teambaas Laurent Mekies Verstappen in Japan op het matje heeft geroepen, in opdracht van de top van Red Bull. Vanuit het kamp van de Nederlander wordt dat echter resoluut ontkend: van een dergelijk onderhoud zou geen sprake zijn geweest.

Wat wel vaststaat, is dat de situatie niet zonder gevolgen blijft. Volgens ingewijden is Verstappen allerminst gelukkig met de huidige gang van zaken en denkt hij serieus na over zijn toekomst. Daarbij zou zelfs een vertrek bij Red Bull Racing niet uitgesloten zijn, mede doordat hij zich momenteel in de middenmoot van het veld bevindt.