Max Verstappen heeft opnieuw twijfels geuit over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen liet in Japan meermaals verstaan dat hij door de huidige reglementen niet zeker weet of hij nog lang actief wil blijven in de koningsklasse.

Verstappen is duidelijk geen fan van de nieuwe auto's die dit seizoen hun entree hebben gemaakt. De Nederlander gaf aan dat hij de komende weken en maanden wil gebruiken om na te denken over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Volgens berichten staat er bovendien binnenkort een diner gepland met Stefano Domenicali, wat de speculaties over zijn toekomst alleen maar aanwakkert.

Kritiek op regels, maar geen drukmiddel

Verstappen klaagt al sinds de wintertests over het huidige technische reglement, maar volgens Damon Hill is dat geen tactiek om zijn zin door te drukken. De Brit benadrukt dat de Nederlander vooral naar zijn eigen gevoel moet luisteren.

“Als je ergens niet gelukkig van wordt, moet je gewoon eerlijk zijn en een andere weg inslaan. Niemand verplicht hem om dit te blijven doen”, klinkt het. Hill waarschuwt bovendien dat publieke druk uitoefenen weinig zin heeft: “Als dit bedoeld is om iets te forceren, dan gaat dat niet werken. Dan zullen mensen gewoon zeggen: stop dan en kom terug als je het weer ziet zitten.”

Twijfels nemen toe, toekomst blijft open

Volgens Hill zit Verstappen in een fase van zijn carrière waarin andere prioriteiten ook een rol beginnen te spelen. De Brit wijst op zijn financiële onafhankelijkheid en privésituatie als factoren die een mogelijke sabbatical realistischer maken.

“Hij heeft alles al bereikt, verdient meer dan genoeg en is net vader geworden. Op een bepaald moment verdwijnt het pure plezier en heb je misschien gewoon even afstand nodig”, aldus Hill. Tegelijk sluit hij niet uit dat Verstappen toch blijft, zeker met mogelijke reglementswijzigingen in aantocht: “Veel mensen vinden dat deze regels niet passen bij wat Formule 1 hoort te zijn. Misschien went het, misschien ook niet – of wordt het opgelost met aanpassingen.”