Hill ziet Verstappen wel vertrekken: "Niemand verplicht hem"

Max Verstappen heeft opnieuw twijfels geuit over zijn toekomst in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen liet in Japan meermaals verstaan dat hij door de huidige reglementen niet zeker weet of hij nog lang actief wil blijven in de koningsklasse.

Verstappen is duidelijk geen fan van de nieuwe auto's die dit seizoen hun entree hebben gemaakt. De Nederlander gaf aan dat hij de komende weken en maanden wil gebruiken om na te denken over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Volgens berichten staat er bovendien binnenkort een diner gepland met Stefano Domenicali, wat de speculaties over zijn toekomst alleen maar aanwakkert.

Kritiek op regels, maar geen drukmiddel

Verstappen klaagt al sinds de wintertests over het huidige technische reglement, maar volgens Damon Hill is dat geen tactiek om zijn zin door te drukken. De Brit benadrukt dat de Nederlander vooral naar zijn eigen gevoel moet luisteren.

“Als je ergens niet gelukkig van wordt, moet je gewoon eerlijk zijn en een andere weg inslaan. Niemand verplicht hem om dit te blijven doen”, klinkt het. Hill waarschuwt bovendien dat publieke druk uitoefenen weinig zin heeft: “Als dit bedoeld is om iets te forceren, dan gaat dat niet werken. Dan zullen mensen gewoon zeggen: stop dan en kom terug als je het weer ziet zitten.”

Twijfels nemen toe, toekomst blijft open

Volgens Hill zit Verstappen in een fase van zijn carrière waarin andere prioriteiten ook een rol beginnen te spelen. De Brit wijst op zijn financiële onafhankelijkheid en privésituatie als factoren die een mogelijke sabbatical realistischer maken.

“Hij heeft alles al bereikt, verdient meer dan genoeg en is net vader geworden. Op een bepaald moment verdwijnt het pure plezier en heb je misschien gewoon even afstand nodig”, aldus Hill. Tegelijk sluit hij niet uit dat Verstappen toch blijft, zeker met mogelijke reglementswijzigingen in aantocht: “Veel mensen vinden dat deze regels niet passen bij wat Formule 1 hoort te zijn. Misschien went het, misschien ook niet – of wordt het opgelost met aanpassingen.”

Damon Hill

Posts: 19.752

  • 16
  • 30 maa 2026 - 16:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Damon Hill Red Bull Racing

Reacties (13)

  • Dale U

    Posts: 1.880

    Geen vlees en geen vis, deze opmerkingen van Hill, het incident Bearman en de uitwijk manoeuvre van Colapinto moeten een belangrijke leidraad zijn voor mogelijke aanpassingen van de regelgeving, afwachten maar wat men in april gaat beslissen.

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 15:34
    • hupholland

      Posts: 9.792

      als je met colapinto duidt op de start in Australië dan zeker. Maar het was notabene Verstappen zelf die aangaf dat men maar uit de pits moest starten als ze het bij de start te gevaarlijk vond. En het incident met Bearman hoort ook gewoon bij Suzuka, het was ook vooral gewoon een domme eigen fout.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 16:17
    • Dale U

      Posts: 1.880

      @hupholland
      De start Australië bedoel ik, deze uitwijk manoeuvre.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 17:00
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.065

    Misschien niemand verplicht hem dat direct maar als je een pure racer bent en wil voluit racen - dan wordt je zo te zien op deze wijze indirect alsnog weggewerkt.

    Niet vergelijkbaar maar dit doet me denken een beetje aan 2003 en 2005 toen ze Schumacher wilden bepreken. In 2003 lukte het niet en pakte hij alsnog de titel in een veel mindere auto maar in 2005 dacht ik ook dat hij zou stoppen. Gelukkig heeft hij het niet gedaan en we kregen in 2006 een prachtige titelstrijd.
    Nu hoop ik dat Verstappen ook niet weg zou gaan.. Hij ziet nog niet in de herfst van zijn loopbaan maar zijn situatie is nog erger omdat je niet voluit kan racen. Dat is IMO zelfde als je tegen een 100m sprinter moet zeggen dat hij niet zo snel hoeft te rennen om een wedstrijd te kunnen winnen. Met andere woorden.. het slaat nergens op!

    • + 6
    • 30 maa 2026 - 15:35
    • f(1)orum

      Posts: 9.842

      Als er niet iets substantieels wijzigt voor 2027, want dit jaar lijken mij de mogelijkheden beperkt, dan zou het mij totaal niet verbazen wanneer Max ermee stopt.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 15:50
    • Pietje Bell

      Posts: 34.020

      En als je de negatieve geluiden over de RB22 daarbij optelt kan ik mij voorstellen dat hij het na dit seizoen voor gezien houdt. Er zal echt niet veel aan de regels veranderd worden, want dan moeten ze bakzeil halen en dat gaat niet gebeuren.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 16:01
  • Larry Perkins

    Posts: 63.896

    Is Max Verstappen ready to WALK AWAY from F1? | Chequered Flag Podcast
    (BBC Sport, 31,36 minuten)

    https://youtu.be/vpj68MCu6pY

    Chapter points:
    00:00 Introduction
    00:49 Kimi Antonelli wins again
    05:06 Is Max Verstappen really going to quit F1?
    07:45 F1’s qualifying problem
    12:30 Is the racing better?
    15:14 Damon Hill joins the show from Japan
    20:23 Piastri leads McLaren resurgence
    25:00 Harry is a big Pierre Gasly fan…
    27:33 Bearman’s huge crash
    29:16 F1 takes a break
    30:25 Heroes of the race

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 15:55
  • Damon Hill

    Posts: 19.751

    De meesten hier kennen mij wel. Ik ben een enthousiaste F1 fan die sinds 1994 bijna geen enkele race heeft gemist. Ik heb zo een beetje alles voorbij zien komen... dominante teams en dominante coureurs, hier en daar misschien wat gekke regels of beslissingen, maar allemaal hadden ze geen invloed op hoe gaaf ik de F1 vond. Ik ben altijd fan in hart en nieren geweest... maar sinds dit jaar, specifiek dit jaar, ben ik fan-af. Ik zet de wekker niet meer, het boeit me allemaal niet meer zo, en als ik naar de wedstrijden kijk, zo ook Japan afgelopen zondag, dan doet het gewoon pijn, écht pijn. Inhaalacties die toevallig plaats vinden omdat coureur A een opgeladen batterij heeft en coureur B een lege batterij.... want soms niet eens tot een inhaalactie leidt maar zelfs tot een crash waar iemand zich blesseert, kijk maar naar Bearmann. En dan moeten Baku en Monza nog komen met die lange rechte stukken.

    Niet alleen Verstappen zou er goed aan doen om te vertrekken, ook Leclerc en Norris... en misschien nog wel veel meer grote namen. Want op deze manier, is het niet leuk meer. Op deze manier, heeft het niets meer met racen te maken. De F1 is kapot gemaakt en de enige manier waarop de FIA het kan voelen is als per direct meerdere grote coureurs opstappen, niet alleen Verstappen.

    Mijn reactie heeft - even voor de duidelijkheid - dus geen bal te maken met het feit dat Red Bull nu een slechte auto heeft. Ik kijk sinds 1994 en het grootste deel van mijn leven heb ik dus F1 gekeken ZONDER dat er een succesvolle Nederlander meedeed (Jos reed toch vaak in de middenmoot tot achterhoede). Het maakt mij vaak niet eens uit wie er wint, maar ik wil wel echt racen zien en echte race wagens die geluid maken en volgas kunnen gaan.

    Godzijdank was er s avonds nog wel de MotoGP... god, god, godzijdank wordt daar nog echt geraced. Maar mijn F1-hart bloed, en het bloed inmiddels bijna dood.

    • + 16
    • 30 maa 2026 - 16:19
    • McLaren VS Ferrari

      Posts: 70

      Beste Damon Hill, ik lees veel maar reageer weinig, maar nu wel. Ik deel jouw mening zó erg. Ik volg F1 al sinds eind jaren '80, ik weet niet eens meer precies wanneer het begon. Af en toe een 20 seconden flits aan het einde van Studio Sport op zondag, toen was mijn interesse gewekt. Weinig tot geen races gemist, een flink aantal keren races live bezocht... maar nu... Ik zet ook geen wekker meer, voel de spanning en urgentie niet meer, kijk nog wel terug maar de motivatie slinkt per race. Afgelopen race was wéér dramatisch. Niet vanwege Max, maar vooral om het geheel als sport. Vroeger was de 130R een big balls corner, daar gingen helden als Senna, Schumacher, Villeneuve volgas doorheen met een hartslag van 200.. En nu... onboard duidelijk hoorbaar teruglopende toeren, tenenkrommend. Ik weet niet hoe lang ik het nog kan volhouden om te blijven kijken. RIP F1

      • + 9
      • 30 maa 2026 - 16:58
    • De Zeswieler

      Posts: 7.320

      Hier nog 1. Geïnfecteerd geraakt met het F1 virus in 1976, door de crash en comeback van Niki Lauda en tegelijk de eerste keer dat ik een zeswieler zag.
      Ik voel het ook niet meer. Ik kan niet nìet kijken, maar waar zit ik gvd naar te kijken?! Dat liften bij het naderen van een bocht, bijna uitdrijven. Ik snap er NIETS van dan dit er door geduwd is en dat ‘we’ het pikken. Ik word ook boos als ik die kop lees van Toto’s uitspraak dat het racen nu veel puurder is geworden. Hoe durf je mijn sport zò te beledigen, schreeuwt mijn hart.
      Ik zit bijna gewoon àls ramptoerist te kijken nu, wachtend totdat er iets gebeurt waarbij ik zeggen kan ‘kijk, dat heb je er nou van’, of ‘zie je wel!’
      Ik hoop echt op n krachtig statement vd coureurs. Een staking, of n andere vorm om het op de spits te drijven, maar dit is een grove belediging voor alles wat we ooit F1 noemden!

      • + 7
      • 30 maa 2026 - 17:17
    • NicoS

      Posts: 20.507

      Ik sta er precies zo in, voor mij is de beleving nagenoeg weg.
      Normaal had ik gebaald als een stekker dat er twee races uitvielen, nu kan het me eigenlijk geen bal schelen.
      Ik snap ook werkelijk helemaal niets van mensen dit deze shitshow nog met hand en tand verdedigen.
      Dat Toto dit zegt, is natuurlijk de grootste kolder die er maar bestaat, maar hem interesseert het allemaal niets als hij z’n miljoenen maar op de bank ziet komen, en als hij maar wint, hoe dat interesseert hem geen moer.
      Ik erger mij ook aan verslaggevers die het allemaal geweldig vinden, want er zoveel actie op de baan….., dat die actie nep is, schijnt ze ook helemaal niet te boeien.
      Gister op Ziggo ook een programma gezien, en heel zijdelings wordt er wat aandacht gegeven over het batterij laden etc, maar al snel gaat het weer over hoe fantastisch het allemaal is.
      Ik krijg echt de indruk dat niemand negatief mag zijn, want dat kost natuurlijk kijkers, en dan lopen ze inkomsten mis.
      Als Olav Mol dan ook nazegt dat hij de beste race van het seizoen heeft gezien, dan weet ik zeker dat hij voor eigen parochie preekt, want het natuurlijk z’n brood.
      Maar ik snap er niets van dat deze mensen die alles al hebben meegemaakt, dit steunen.
      Ik ben fan, en zal blijven kijken, maar de noodzaak om alles te zien is al verdwenen, ik zal ook niet meer alles voor doen om maar live te kunnen kijken, het plezier is aardig verpest zo…..

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 18:15
    • Erwinnaar

      Posts: 5.619

      Ik ook precies hetzelfde heren/dames.

      Sinds 1990 bewust gaan kijken en altijd met plezier, spanning en interesse. Lid van bladen, verzamelen modelauto's, met ov jaarkaart naar Nobel in Gouda om jaaroverzichten te kopen op VHS band (Duke video's) en dan ook nog eens alles opnemen op videobandjes. Ik was als kind zo blij om in de jaren 90 dan ook nog CanalPlus te kijken met het zogenaamde Supersignaal, de digitale f1, met andere camerastandpunten en alles live te zien (trainingen toen ook).
      Het was voor mij een 'way of live' geworden.

      Tot en met eerste wk van Verstappen maar daarna kwam er verval. Misschien de hoeveelheid races, maar ik denk ook het loslaten van het exclusieve sinds vertrek Ecclestone.

      Mag ik het stellen:

      LIBERTY MEDIA heeft het voor elkaar en het circus GESLOOPT.

      Het mag geen apart vermaak meer zijn, het moet vermaak zijn in het deugkader.

      Ben nooit een successupporter geweest, wel een liefhebber van echt racen en dan was f1 het summum.

      Zoals eerder al gesteld: f2, f3, Academy en IndyCar zijn prima alternatieven op het moment en hopelijk gaan die niet de f1 achterna.

      En de media moet wel zo praten want je wil je eigen nest niet bevuilen. het zijn huichelaars simpelweg en ook dhr. Wolff in deze. Duidelijk een succes supporter.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 19:26
  • elflitso

    Posts: 1.830

    Het zou toch koren op de molen zijn voor die Engelsen als Max zou vertrekken!

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 19:39

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

