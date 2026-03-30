Sky-analist hoopt dat Verstappen naar Racing Bulls gaat

Sky-analist hoopt dat Verstappen naar Racing Bulls gaat

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een rampzalige race in Japan. Op het circuit van Suzuka kwam hij niet verder dan de achtste plaats, en hij worstelde met zijn Red Bull-bolide. Volgens Karun Chandhok moet Red Bull erover nadenken om Verstappen een keertje in een Racing Bull te zetten.

Verstappen kende in Japan een teleurstellend raceweekend. De nieuwe updates van Red Bull leken niet te functioneren, en Verstappen kwam niet verder dan de teleurstellende elfde tijd in de kwalificatie. Balend begon hij aan de race, waar hij zich wist op te werken naar de achtste plaats. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om de Alpine van Pierre Gasly te passeren, en na afloop twijfelde hij hardop aan zijn toekomst in de Formule 1.

Verstappen naar Racing Bulls?

Na afloop van de race bespraken analisten Bernie Collins en Karun Chandhok de situatie van Verstappen bij Sky Sports. Als Collins stelt dat zusterteam Racing Bulls beter presteert dan Red Bull, haakt Chandhok daar direct op in: "Ik ga een zin herhalen die ik begin vorig seizoen meerdere keren heb gebruikt. Ik zou het namelijk geweldig vinden om Max eens in de Racing Bull te zien rijden. Misschien kunnen ze straks in de april-pauze een demotest of iets dergelijks organiseren."

Gaat Verstappen Red Bull verlaten?

De Indiase oud-coureur krijgt bijval van Collins. De voormalig strateeg denkt dat een mogelijke overstap van Verstappen een onderwerp van gesprek gaat worden: "Ik denk dat veel teams nu naar Mercedes gaan kijken. Kijk alleen al naar het verschil dat McLaren in de eerste drie races van het seizoen heeft weten te maken, terwijl Red Bull daar nu nog niet in slaagt. Max zal zelf zeker om zich heen kijken om te zien welke interessante kansen zich aandienen."

Blijft Verstappen wel in de Formule 1?

Of die kansen in de Formule 1 liggen, is ook nog maar de vraag. Verstappen kraakte afgelopen weekend wederom de nieuwe F1-regels, en zorgde daarna voor verbazing. Hij stelde namelijk dat hij in de komende weken en maanden zijn toekomst in de Formule 1 gaat heroverwegen.

F1 Nieuws Max Verstappen Karun Chandhok Red Bull Racing Racing Bulls GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.642

    Zo moeilijk om Chandhok op iets zinnigs te betrappen.

    • + 4
    • 30 maa 2026 - 13:00
    • Sander

      Posts: 1.677

      Op zich een prima voorstel. Let wel: de analyse strookt niet met het kopje. het gaat om een demo of een test, niet een overstap.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 13:09
  • shakedown

    Posts: 1.762

    Wat een gel0l allemaal. Verstappen rijd dit jaar en de volgende 2 jaren gewoon bij Red Bull. Niets Racing Bulls, Niets Mercedes, of wat dan ook.

    Verstappen probeert op zijn manier de FIA te bewegen een fatsoenlijke keuze en regelgeving te maken. Doet hij dat subtiel? Nope. Heeft iemand Verstappen ooit op subtiels kunnen betrappen? Nope.

    Het is allemaal zoals we Verstappen kennen. Zijn mening, zijn gevoel. Lekker op dijn bekende lompe manier. En dat vat de media lekker op.

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 13:13
  • Pietje Bell

    Posts: 34.010

    Er staat een test voor Pirelli op het programma, die dinsdag en woensdag plaatsvindt.
    Tijdens deze test komen de teams van Red Bull Racing en Racing Bulls in actie.

    Max Verstappen is de grote afwezige tijdens deze test, waarin de droogweer banden
    worden getest. De Nederlander is sinds de vroege uurtjes [02:45u in Nice] van deze
    maandag terug in Monaco, na een lange vlucht vanuit Japan.
    In elk geval Yuki Tsunoda krijgt de kans om hem tijdens de bandentest te vervangen.
    Voor Tsunoda is het de eerste keer dat hij op het circuit in een Red Bull rijdt, sinds hij
    als ploeggenoot van Verstappen aan de kant werd geschoven na de Abu Dhabi GP 2025.

    Het is nog onduidelijk of Isack Hadjar eveneens in actie komt tijdens de test. In elk geval
    zijn Liam Lawson en Arvid Lindblad van de partij. De Nieuw-Zeelander rijdt de bolide van
    Racing Bulls op dinsdag, zijn Britse ploegmakker is een dag later aan de beurt.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 13:51
  • Hagueian

    Posts: 8.651

    Het bizarre is dat mensen geld krijgen om deze dingen te roepen. Ik heb toch iets verkeerd gedaan.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 14:42

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
