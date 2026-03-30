Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een rampzalige race in Japan. Op het circuit van Suzuka kwam hij niet verder dan de achtste plaats, en hij worstelde met zijn Red Bull-bolide. Volgens Karun Chandhok moet Red Bull erover nadenken om Verstappen een keertje in een Racing Bull te zetten.

Verstappen kende in Japan een teleurstellend raceweekend. De nieuwe updates van Red Bull leken niet te functioneren, en Verstappen kwam niet verder dan de teleurstellende elfde tijd in de kwalificatie. Balend begon hij aan de race, waar hij zich wist op te werken naar de achtste plaats. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om de Alpine van Pierre Gasly te passeren, en na afloop twijfelde hij hardop aan zijn toekomst in de Formule 1.

Verstappen naar Racing Bulls?

Na afloop van de race bespraken analisten Bernie Collins en Karun Chandhok de situatie van Verstappen bij Sky Sports. Als Collins stelt dat zusterteam Racing Bulls beter presteert dan Red Bull, haakt Chandhok daar direct op in: "Ik ga een zin herhalen die ik begin vorig seizoen meerdere keren heb gebruikt. Ik zou het namelijk geweldig vinden om Max eens in de Racing Bull te zien rijden. Misschien kunnen ze straks in de april-pauze een demotest of iets dergelijks organiseren."

Gaat Verstappen Red Bull verlaten?

De Indiase oud-coureur krijgt bijval van Collins. De voormalig strateeg denkt dat een mogelijke overstap van Verstappen een onderwerp van gesprek gaat worden: "Ik denk dat veel teams nu naar Mercedes gaan kijken. Kijk alleen al naar het verschil dat McLaren in de eerste drie races van het seizoen heeft weten te maken, terwijl Red Bull daar nu nog niet in slaagt. Max zal zelf zeker om zich heen kijken om te zien welke interessante kansen zich aandienen."

Blijft Verstappen wel in de Formule 1?

Of die kansen in de Formule 1 liggen, is ook nog maar de vraag. Verstappen kraakte afgelopen weekend wederom de nieuwe F1-regels, en zorgde daarna voor verbazing. Hij stelde namelijk dat hij in de komende weken en maanden zijn toekomst in de Formule 1 gaat heroverwegen.