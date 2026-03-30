Wolff geniet van nieuwe F1-regels: "Het racen wordt puurder"

Wolff geniet van nieuwe F1-regels: "Het racen wordt puurder"

De nieuwe regels zorgen voor veel discussie in de Formule 1-wereld. Steeds meer coureurs spreken zich uit tegen dit regelpakket, en het lijkt Max Verstappen zelfs richting de uitgang te duwen. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het anders, en stelt zelfs dat het voor puurder racen zorgt.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels in de Formule 1, en die zorgen voor zeer veel controverse. Coureurs en fans beleven er weinig lol aan, terwijl het regelpakket er wel voor heeft gezorgd dat fabrikanten zoals Ford, Audi en Honda in de Formule 1 zijn gestapt. De nadelen van de regels zijn voor de coureurs groot, want door de grote rol van de batterij zijn ze niet langer in staat om tot het uiterste te gaan.

Wat zegt Wolff?

Alleen bij het team van Mercedes lijken ze tevreden te zijn. Bij de Duitse renstal zijn ze uit de startblokken geschoten, en ze wisten de eerste drie races te winnen. Teambaas Toto Wolff is dan ook tevreden met de nieuwe regels, en sprak dat na afloop van de Japanse Grand Prix uit voor de camera van DAZN: "Het wordt steeds meer puur racen en het is ook best spannend. Je ziet waar iemand energie bespaart en waar de ander het inzet."

Hoe kijken de coureurs naar de regels?

De uitspraken van Wolff zijn opvallend, want na afloop van de Japanse Grand Prix haalden meerdere coureurs keihard uit. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen stelde dat hij weinig motivatie haalt uit deze regels, en dat hij zich gaat beraden over zijn toekomst in de sport. 

Verstappen, en met hem veel andere coureurs, was ook zeer kritisch op de veiligheid. De coureurs moeten tijdens de race energie besparen, en dat zorgt ervoor dat de snelheidsverschillen soms reusachtig zijn. In Japan ging dat helemaal mis toen Oliver Bearman de langzamere Franco Colapinto op zijn pad vond, en moest uitwijken. Hij knalde de muur in en kreeg 50G om zijn oren. Het liep redelijk goed af, Bearman had alleen een gekneusde knie, maar zijn collega's waren furieus.

schwantz34

Posts: 41.860

Bij Pinokkiototo is het elke dag 1 April.

  • 30
  • 30 maa 2026 - 10:11
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Japan 2026

Reacties (49)

  • Flexwing

    Posts: 315

    Flikker toch op man er is geen reed meer aan zo.
    Je hoort iedereen klagen.

    • + 25
    • 30 maa 2026 - 10:09
    • 919

      Posts: 4.127

      Dit is een logische en te verwachten uitspraak van een groot aandeelhouder.

      • + 19
      • 30 maa 2026 - 10:26
    • Regenrace

      Posts: 2.520

      Ik kan er bijna geen chocola van maken. Maar in dit geval heb ik toch liever melk met hazelnoten dan puur.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 10:51
    • JV

      Posts: 2.722

      Hypocriete hond!

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 10:52
    • 919

      Posts: 4.127

      Caramel met driedubbel zout.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 10:53
    • butch3225

      Posts: 21

      Oeh vind melkchocolade met stukje nougat erin ook wel lekker

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 11:03
    • iOosterbaan

      Posts: 2.143

      @JV, dan nog altijd een Hypocriete Wolff heh! ;-)

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 12:00
    • mario

      Posts: 15.253

      Wie reed er in de reet???
      25 plusjes krijgen... Dat zeg best veel over een grote groep bezoekers hier....

      En @Flexwing: Ik hoor niet iedereen klagen... Je hoort coureurs klagen en je hoort de Max-fans klagen omdat Max zich niet kan aanpassen (zoals Lewis dat een paar jaar geleden met de grondeffect-auto's ook niet echt kon) en dan is alles maar fout.... Maar niet iedereen klaagt.....

      Om verwarring te voorkomen.... Ik ben ook niet echt blij met het clippen e..d..... Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het opgelost gaat worden, net als het gestuiter in 2022, toen ging RBR en Max er goed mee om en hoorde je hordes roepen dat anderen hun huiswerk niet goed hadden gemaakt en dat het probleem zich wel zou oplossen.... Hetzelfde geldt voor nu, maar helaas voor de Max-fans zullen ze bij RBR en ook Max aan de bak moeten om het te verbeteren....
      Als Max deze 3 GP-weekenden gewonnen had, danwel op het podium had gestaan, dan had je hier al 90% minder gezeur gehad over de nieuwe reglementen....

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 14:15
  • schwantz34

    Posts: 41.860

    Bij Pinokkiototo is het elke dag 1 April.

    • + 30
    • 30 maa 2026 - 10:11
  • Mrduplex

    Posts: 1.728

    🤥

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 10:13
  • The Wolf

    Posts: 475

    Toto strooit nog wat zout in de open wond Hihi

    • + 5
    • 30 maa 2026 - 10:14
    • LucaF1

      Posts: 533

      ja heerlijk he... zeker voor de max fans hier ;-)))

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 11:52
    • iOosterbaan

      Posts: 2.143

      Sorry LucaF1, maar je bent echt wel heel erg stekeblind als je denkt dat dit alleen maar met Max te maken heeft.

      • + 15
      • 30 maa 2026 - 12:02
  • De Vogel is Geland

    Posts: 806

    Haha

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 10:18
  • NicoS

    Posts: 20.504

    Toto voelt de bui al hangen….

    • + 12
    • 30 maa 2026 - 10:19
    • F1jos

      Posts: 5.127

      Het wordt weer eens tijd om een afspraak te maken bij zijn psychiater.

      • + 8
      • 30 maa 2026 - 10:31
    • 919

      Posts: 4.127

      Top, direct doet F1jos, wat is de hidden pleasure van die psychiater en wanneer kunnen we effect verwachten?

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 11:18
    • F1jos

      Posts: 5.127

      Top, Works immediately in 919 sec
      Wolff hoopt dat Verstappen in F1 blijft.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 13:04
  • John6

    Posts: 11.548

    Je ziet waar iemand energie bespaart, haha hoe durft hij dat in 1 adem te benoemen met de F1, vloeken in de kerk.

    Ik begrijp ook wel dat Toto het prima vindt, want Mercedes staat er heel goed voor, ik kan alleen maar zeggen we zien wel of ze er iets aan gaan veranderen, we moeten het maar nemen hoe het is.

    • + 9
    • 30 maa 2026 - 10:28
    • Larry Perkins

      Posts: 63.874

      De volgende stap is dat Toffe Toto een knop krijgt waarmee hijzelf kan bepalen waar zijn coureurs energie besparen.

      Alleen al bij die gedachte krijgt de achterbakse, arglistige, doortrapte, gedraaide, gehaaide, gemene, geniepige, geraffineerde, geslepene, gewiekste, gluiperige, lepe, linke, listige, slinkse, sluwe, snode, stiekeme, uitgekookte, verwrongen, niet-gekrulde teambaas met de harde vuistjes en de vliegende headsets van het zilveren team uit Brackley een flinke bobbel in zijn broek...

      • + 7
      • 30 maa 2026 - 11:25
  • Skoda F1

    Posts: 613

    🤦🏼‍♂️?

    • + 4
    • 30 maa 2026 - 10:35
  • koppie toe

    Posts: 5.227

    Geef mij ook wat van dat spul.
    Puur racen, m'n kont.

    Nu weet ik ook dat een aantal forumleden het ook gebruiken. ;)

    • + 9
    • 30 maa 2026 - 10:36
  • GPYesterday

    Posts: 341

    Als dit puur racen is volgens Toto, Dan zal er binnenkort zonnepanelen en windmolens Komen op de wagens.

    • + 5
    • 30 maa 2026 - 10:40
  • da_bartman

    Posts: 6.517

    Zo, is er nu nog iemand die denkt dat Max in de toekomst bij Mercedes gaat rijden? Nee hoor die gaat lekker andere dingen doen ipv zich met zo'n mafkees in te laten.

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 10:40
    • Erik FW34

      Posts: 3.872

      Beetje het gevaar van totaal incomplete stukjes uit interviews plaatsen.

      Wolf heeft ook duidelijke uitleg gegeven over de crash van Bearman en dat die goed bekeken moet worden en indien er aanpassingen nodig zijn deze uiteraard door Mercedes gesteund worden.

      En hij staat vooraan, uiteraard is hij gelukkig met de nieuwe regels.

      Als Audi vooraan zou staan zouden zij gelukkig zijn met de nieuwe regels. Dat lijkt mij allemaal een ABCtje

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 10:48
    • Larry Perkins

      Posts: 63.874

      Zodra Max bij Wolff in beeld komt past hij zijn mening zonder 180 graden aan @da_bartman, geen probleem!

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 11:36
  • Erik FW34

    Posts: 3.872

    Change your f*cking car :-)

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 10:42
    • 919

      Posts: 4.127

      Change all them f*cking cars :-)

      • + 7
      • 30 maa 2026 - 10:52
    • Erik FW34

      Posts: 3.872

      Yes and vooral die van Williams :-)

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 10:56
    • 919

      Posts: 4.127

      😄

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 10:58
  • AirJan

    Posts: 1.408

    Met veel moeite iemand echt inhalen en vervolgens door dezelfde persoon achteloos voorbij gereden worden omdat je energie op is en hij het nog heeft. Puur racen hoor...

    Zo laat mogelijk remmen voor een bocht om iemand voorbij te steken? Top, maar als je eerder remt wek je meer energie op waardoor je na de bocht een flink overschot hebt aan energie. Puur racen hoor...

    Ik vind dit echt geen F1 meer. Ik was geen fan van DRS, want kunstmatig mensen voorbij rijden in plaats van inhalen op basis van kunde van de coureur, maar dit is echt de zwaar overtreffende trap.

    Ik heb nog geen een keer de moeite genomen dit seizoen om vroeg op te staan om een race of kwalificatie live te zien en daar ben ik maar wat blij mee.
    De kwalificatie gaat ook helemaal nergens over, het is bij de start een loterij wie er als beste weg gaat, of je dan als 1e of als 12e hebt gekwalificeerd maakt helemaal niks uit.

    Puur racen is voor mij een kwalificatierondje op de limiet, of een mooie inhaalactie op de baan waardoor je ook echt een plek wint en hem niet gelijk weer kwijt raakt. De show die we nu voorgeschoteld krijgen komt daar niet bij in de buurt.

    Voor tech geek Toto is het misschien leuk met alle data die hij tot zijn beschikking heeft en vooral met een Mercedes op plaats 1, maar voor de echte enigszins neutrale F1 liefhebber...

    • + 11
    • 30 maa 2026 - 10:43
  • Pietje Bell

    Posts: 34.010

    Susie Wolff was vanaf 2018 teambaas en later CEO van het ROKiT Venturi Racing-team
    in de Formule E. Ze stopte eind 2022.
    In huize Wolff was dus heel veel knowhow mbt de elektrische motoren aanwezig plus
    dat ze de nodige mensen kennen/kenden die daarmee werken/werkten.
    Hij was een groot voorstander van deze formule PU. kan hij nu slecht af gaan kraken.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 10:46
  • snailer

    Posts: 32.222

    Hahahaha. Die Wolff heeft toch wel goede humor. (Als de header klopt)

    Me like!

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 10:49
  • StevenQ

    Posts: 10.376

    Dan heeft Toto geen idee wat racen is als hij dat beweert

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 10:49
    • mario

      Posts: 15.253

      Iedereen heeft zo z'n eigen visie op racen....
      Hoe ik jou heb leren kennen is jou idee van racen:
      Max die met twee vingers in z'n neus de pole rijdt... Daarna vertrekt Max van pole en rijdt bijna iedereen op een rondje en komt nooit in gevaar en wint uiteindelijk met 30 seconden voorsprong de race....
      Dan is het volgens jou een geslaagde race... Deze conclusie komt voort uit vele reacties van jou, dus niet verzonnen...

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 14:21
  • Hagueian

    Posts: 8.649

    Dit is maar de mening van iemand die heel veel aandelen bezit in een sport die hem niet snel en veel genoeg kan groeien. En uiteraard een auto heeft die dominant is. Dat staat ver van de fans en de algemene opinie onder de coureurs.

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 10:50
  • mr.Monza

    Posts: 10.004

    Ha,ha, mooie bloedzuiger is het.

    • + 5
    • 30 maa 2026 - 11:00
    • snailer

      Posts: 32.222

      Zie dat ik niet de enige ben die de humor er van in zie.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 11:12
  • butch3225

    Posts: 21

    Hahaah wat ik nog het leukste vindt aan dit hele theater en downfall F1.... Nu heeft Georgette kans op een titel ... wordt ie door een 19 jarig teamgenootje aan snot gereden...........
    Laat aub Kimi kampioen worden alles om die zuigvlek niet kampioen te zien worden.

    • + 7
    • 30 maa 2026 - 11:03
  • monzaron

    Posts: 874

    De winnaaar uit deze reglementen is Toto en MB, tja meer inhaal acties met booster-knop op lange stuk. De echte race circuits kunnen van de kalender gehaald worden en de echte racers zijn gen@@id. proficat Toto, ik kijjk steeds minder naar de F1. Afgelopen weekend geen trainingen en quali gezien, met moeite voor de buis om de race te zien, maar de safety car weer het bed in gedoken, bedankt Toto, ik kom weer helemaal tot rust 🎉

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 11:04
    • snailer

      Posts: 32.222

      Alleen een paar korte video's op yt gezien. Van de eerste 2 races. Denk niet dat ik nog veel kijk.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 11:14
  • Hourpower

    Posts: 771

    Ik kan mij niet voorstellen dat dit serieus is. Als in de loop van het seizoen de tribunes steeds minder gevuld zijn eens kijken of hij dan nog zo grappig is.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 11:14
    • monzaron

      Posts: 874

      Zolang de kranten media haleluja schrijven blijft het ‘grappig’ ☺️

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 11:37
  • trucker0werner

    Posts: 525

    Accu kan noiit groot genoeg zijn zidat ze maximaal kunnen gaan.
    Die wolf praat wel anders als het tegen zit.
    Het is vooral saaier geworden. Vroeger was het de vraag, kan hij er nu wel voorbij. Nu is de vraag komt er geen crash

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 11:38
  • Larry Perkins

    Posts: 63.874

    Het enige dat je hieruit kunt opmaken is dat de contractbesprekingen met Max nog niet begonnen zijn...

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 11:40
  • Need5Speed

    Posts: 3.628

    Pure ellende.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 11:46
  • Pietje Bell

    Posts: 34.010

    Snel kijken, want de FOM/F1 zal de video wel weer snel laten verwijderen. 4,5 minuten.

    Why Bearman's crash was exactly enabled by 2026 engine
    yelistener

    www.youtube.com/watch?v=Uuz8cpVcffQ

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 13:32
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.552

    Bijna iedere coureur is tegen en Wolff vindt het geweldig.

    Ze zijn bij Mercedes ooit gestopt met Formule E omdat er geen kat naar kijkt. Als ze zo verder doen gaat dit in F1 ook gebeuren. Kijkcijfers haken af als je reacties leest op officiële kanalen zijn er veel tegenstanders niet enkel Verstappen fans.

    Zoals sommige hier beweren dat het enkel Verstappen fans zijn.

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 14:33

Lokale tijd 

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

