De nieuwe regels zorgen voor veel discussie in de Formule 1-wereld. Steeds meer coureurs spreken zich uit tegen dit regelpakket, en het lijkt Max Verstappen zelfs richting de uitgang te duwen. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet het anders, en stelt zelfs dat het voor puurder racen zorgt.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels in de Formule 1, en die zorgen voor zeer veel controverse. Coureurs en fans beleven er weinig lol aan, terwijl het regelpakket er wel voor heeft gezorgd dat fabrikanten zoals Ford, Audi en Honda in de Formule 1 zijn gestapt. De nadelen van de regels zijn voor de coureurs groot, want door de grote rol van de batterij zijn ze niet langer in staat om tot het uiterste te gaan.

Wat zegt Wolff?

Alleen bij het team van Mercedes lijken ze tevreden te zijn. Bij de Duitse renstal zijn ze uit de startblokken geschoten, en ze wisten de eerste drie races te winnen. Teambaas Toto Wolff is dan ook tevreden met de nieuwe regels, en sprak dat na afloop van de Japanse Grand Prix uit voor de camera van DAZN: "Het wordt steeds meer puur racen en het is ook best spannend. Je ziet waar iemand energie bespaart en waar de ander het inzet."

Hoe kijken de coureurs naar de regels?

De uitspraken van Wolff zijn opvallend, want na afloop van de Japanse Grand Prix haalden meerdere coureurs keihard uit. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen stelde dat hij weinig motivatie haalt uit deze regels, en dat hij zich gaat beraden over zijn toekomst in de sport.

Verstappen, en met hem veel andere coureurs, was ook zeer kritisch op de veiligheid. De coureurs moeten tijdens de race energie besparen, en dat zorgt ervoor dat de snelheidsverschillen soms reusachtig zijn. In Japan ging dat helemaal mis toen Oliver Bearman de langzamere Franco Colapinto op zijn pad vond, en moest uitwijken. Hij knalde de muur in en kreeg 50G om zijn oren. Het liep redelijk goed af, Bearman had alleen een gekneusde knie, maar zijn collega's waren furieus.