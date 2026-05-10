De krachtsverhoudingen in de Formule 1 kunnen dit seizoen van raceweekend tot raceweekend flink veranderen, zo verwacht Toto Wolff. De Mercedes-teambaas ziet hoe teams nog volop ontwikkelen onder de huidige reglementen en wijst daarbij vooral naar McLaren en Red Bull als voorbeelden van snelle progressie.

Volgens Wolff bevinden de teams zich nog altijd in een vroege fase van de huidige regelcyclus, waardoor grote sprongen in prestaties niet ongebruikelijk zijn. De Oostenrijker denkt dat upgrades in Miami een enorme impact kunnen hebben op de pikorde, iets wat volgens hem al zichtbaar werd tijdens de afgelopen races.

Wolff onder de indruk van progressie Red Bull en McLaren

Wolff stelt dat Mercedes rekening hield met een sterke stap van McLaren, mede dankzij een omvangrijk updatepakket. “We zitten nog vroeg in deze generatie auto’s en de ontwikkeling gaat razendsnel. Daarom hadden we verwacht dat McLaren met een groot upgradepakket zomaar een halve seconde winst kon boeken”, aldus de Mercedes-baas in gesprek met Gazzetta Dello Sport.

Toch was het volgens Wolff vooral Red Bull dat hem verraste. De Oostenrijkse renstal wist in korte tijd een enorme sprong te maken, iets wat volgens de Mercedes-topman niet vanzelfsprekend was. “Red Bull heeft me eerlijk gezegd verbaasd. Ze gingen van meer dan een seconde achterstand op de top naar een positie waarin Verstappen vooraan mee kon vechten”, klinkt het.

Mercedes mikt op antwoord in Canada

Mercedes zit ondertussen zelf ook niet stil. Wolff bevestigt dat het team tijdens de Grand Prix van Canada nieuwe onderdelen zal introduceren in de hoop het gat met de concurrentie te verkleinen.

Tegelijkertijd waarschuwt Wolff dat stabiliteit voorlopig niet verwacht hoeft te worden in de Formule 1. Volgens hem zullen verschillen tussen teams dit jaar blijven schommelen. “Wij brengen in Canada ook updates mee, maar ik denk dat het dit seizoen normaal wordt dat de prestaties per raceweekend flink kunnen wisselen”, besluit Wolff.