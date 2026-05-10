Wolff rekent op Verstappen: "Red Bull was dé verrassing"

De krachtsverhoudingen in de Formule 1 kunnen dit seizoen van raceweekend tot raceweekend flink veranderen, zo verwacht Toto Wolff. De Mercedes-teambaas ziet hoe teams nog volop ontwikkelen onder de huidige reglementen en wijst daarbij vooral naar McLaren en Red Bull als voorbeelden van snelle progressie.

Volgens Wolff bevinden de teams zich nog altijd in een vroege fase van de huidige regelcyclus, waardoor grote sprongen in prestaties niet ongebruikelijk zijn. De Oostenrijker denkt dat upgrades in Miami een enorme impact kunnen hebben op de pikorde, iets wat volgens hem al zichtbaar werd tijdens de afgelopen races.

Wolff onder de indruk van progressie Red Bull en McLaren

Wolff stelt dat Mercedes rekening hield met een sterke stap van McLaren, mede dankzij een omvangrijk updatepakket. “We zitten nog vroeg in deze generatie auto’s en de ontwikkeling gaat razendsnel. Daarom hadden we verwacht dat McLaren met een groot upgradepakket zomaar een halve seconde winst kon boeken”, aldus de Mercedes-baas in gesprek met Gazzetta Dello Sport.

Toch was het volgens Wolff vooral Red Bull dat hem verraste. De Oostenrijkse renstal wist in korte tijd een enorme sprong te maken, iets wat volgens de Mercedes-topman niet vanzelfsprekend was. “Red Bull heeft me eerlijk gezegd verbaasd. Ze gingen van meer dan een seconde achterstand op de top naar een positie waarin Verstappen vooraan mee kon vechten”, klinkt het.

Mercedes mikt op antwoord in Canada

Mercedes zit ondertussen zelf ook niet stil. Wolff bevestigt dat het team tijdens de Grand Prix van Canada nieuwe onderdelen zal introduceren in de hoop het gat met de concurrentie te verkleinen.

Tegelijkertijd waarschuwt Wolff dat stabiliteit voorlopig niet verwacht hoeft te worden in de Formule 1. Volgens hem zullen verschillen tussen teams dit jaar blijven schommelen. “Wij brengen in Canada ook updates mee, maar ik denk dat het dit seizoen normaal wordt dat de prestaties per raceweekend flink kunnen wisselen”, besluit Wolff.

Reacties (1)

  • F1jos

    Posts: 5.220

    Red Bull heeft eindelijk met de ontwikkeling de juiste stuur gevonden

    • + 0
    • 10 mei 2026 - 10:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

