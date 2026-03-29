user icon
icon

Historisch F1-weekend: Antonelli treedt in voetsporen van Ascari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Andrea Kimi Antonelli zit momenteel op een roze wolk. Na zijn eerste zege in China won hij vandaag ook in Japan, en daarmee schreef hij geschiedenis. Hij reed meerdere records uit de F1-geschiedenisboeken en is hard op weg naar een seizoen met eeuwigheidswaarde.

Het team van Mercedes heeft vooralsnog de beste auto in de Formule 1, en het was de verwachting dat George Russell de grote man zou worden. Fans, kenners en wedkantoren wezen hem aan als dé favoriet voor de wereldtitel, en met zijn zege in Australië maakte hij die favorietenrol waar. Na drie raceweekenden ziet de wereld er heel anders uit, en is niet hij, maar Antonelli de lijstaanvoerder.

17 maa
22 maa

Antonelli won vandaag namelijk de Japanse Grand Prix op een knappe wijze. Bij de start zakte hij nog ver weg, maar na een gelukje met de Safety Car greep hij de leiding en gaf deze ook niet meer uit handen. Hij won zijn tweede Grand Prix op rij, en nam daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over van Russell. De 19-jarige Italiaan heeft nu 72 punten achter zijn naam staan, terwijl Russell er 63 bij elkaar heeft gereden.

Op welke manier schreef Antonelli geschiedenis?

In China werd Antonelli nog de jongste polesitter en na Max Verstappen de tweede tiener met een zege in de Formule 1. In Japan heeft hij wéér geschiedenis geschreven, en dit keer gaat het om een aantal vrij bizarre records, die voorlopig niet worden gebroken.

Antonelli is door zijn zege nu immers de kampioenschapsleider, en hij is daarmee de jongste coureur ooit die het WK heeft aangevoerd. Met zijn 19 jaar, 7 maanden en 4 dagen is hij veel jonger dan de vorige recordhouder: Lewis Hamilton. De Brit was in 2007 na de Spaanse Grand Prix 22 jaar, 4 maanden en 6 dagen oud toen hij de leiding in het wereldkampioenschap overnam. Antonelli is dus ook direct de eerste tiener die het wereldkampioenschap aanvoert.

In de voetsporen van Ascari

Antonelli heeft ook Italiaanse autosportgeschiedenis geschreven door een bizarre prestatie neer te zetten. Hij is namelijk de eerste Italiaanse coureur sinds Alberto Ascari in 1953, die twee Grands Prix achter elkaar heeft gewonnen. Het is een bizar resultaat, al helemaal voor een groot autosportland als Italië.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.420

    Go Kimi! Geweldig resultaat, maar ook mazzeltje door SC. Maar hij liep al flink in op Russell. Ondanks de waardeloze reglementen, is dit een leuk resultaat. Ook voor Italië 🇮🇹

    • + 7
    • 29 maa 2026 - 16:58
    • Joeppp

      Posts: 8.468

      Ben ik het helemaal mee eens! Het enige lichtpuntje in deze duistere F1 dagen.

      • + 9
      • 29 maa 2026 - 17:36
    • LucaF1

      Posts: 530

      helemaal mee ens @snork ;-)

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 19:07
  • Bertrand Gachot

    Posts: 412

    Italië ziet dit zelfs als 3 "italianen" op het podium, Antonelli, Piastri (roots), en Charles Leclerc die bijna vloeiend italiaans spreekt en graag in de anonimiteit van ventimiglia zijn bordje pasta eet.

    • + 4
    • 29 maa 2026 - 17:20
    • Joeppp

      Posts: 8.468

      En max die dol op pizza is.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 17:37
    • Snork

      Posts: 22.420

      Maar Max is toch Belg? 🤣

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 17:42
    • mr.Monza

      Posts: 10.000

      In dat geval zie ik er 4, Engineering Director Giacomo Tortora stond naast Kimi op het podium.

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 18:03
    • Snork

      Posts: 22.420

      Ik hoop op Antonelli dit jaar. Leuke gozer, doet me in de verte beetje denken aan Senna. Laat hem maar de jongste wereldkampioen worden, dan is dit seizoen alsnog de moeite.

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 20:57
    • WickieDeViking

      Posts: 905

      Mee eens, Snork!

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 21:06
  • Erwinnaar

    Posts: 5.617

    Waardeloze records die van weinig waarde zijn ondanks dat ze staan. Kinderhand is snel gevuld.

    Die eerste van Max was veel mooier. Een ex wereldkampioen die rondenlang achter Max aan het jagenis en als aangeschoten wild die Max alsnog de streep halen en winnen, dat is historisch te noemen.

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 17:26
    • Stillewerise

      Posts: 47

      Wins gratis gekregen door een klapper van 2 mercedessen op een ouwe barca circuit waar inhalen onmogelijk was. Kimi heeft er zelf voor gevochten met je oranje bril

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 21:04
    • WickieDeViking

      Posts: 905

      Erwinnaar is volgens mij allesbehalve een Verstappen fan.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 21:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.626

      Zonder geluk vaart niemand wel.
      Max en Kimi gemeen hebben is dat hun eerste overwinning kwam in een tijd dat de Mercedessen onverslaanbaar waren.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 21:38
  • Tony

    Posts: 1.590

    Zo te zien past hij ook wel drie keer in zijn vader.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 17:52
  • Pleen

    Posts: 876

    De hele F1 is een historisch genante vertoning.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 21:03

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 197
  • Podiums 5
  • Grand Prix 26
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar