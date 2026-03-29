Andrea Kimi Antonelli zit momenteel op een roze wolk. Na zijn eerste zege in China won hij vandaag ook in Japan, en daarmee schreef hij geschiedenis. Hij reed meerdere records uit de F1-geschiedenisboeken en is hard op weg naar een seizoen met eeuwigheidswaarde.

Het team van Mercedes heeft vooralsnog de beste auto in de Formule 1, en het was de verwachting dat George Russell de grote man zou worden. Fans, kenners en wedkantoren wezen hem aan als dé favoriet voor de wereldtitel, en met zijn zege in Australië maakte hij die favorietenrol waar. Na drie raceweekenden ziet de wereld er heel anders uit, en is niet hij, maar Antonelli de lijstaanvoerder.

Antonelli won vandaag namelijk de Japanse Grand Prix op een knappe wijze. Bij de start zakte hij nog ver weg, maar na een gelukje met de Safety Car greep hij de leiding en gaf deze ook niet meer uit handen. Hij won zijn tweede Grand Prix op rij, en nam daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over van Russell. De 19-jarige Italiaan heeft nu 72 punten achter zijn naam staan, terwijl Russell er 63 bij elkaar heeft gereden.

Op welke manier schreef Antonelli geschiedenis?

In China werd Antonelli nog de jongste polesitter en na Max Verstappen de tweede tiener met een zege in de Formule 1. In Japan heeft hij wéér geschiedenis geschreven, en dit keer gaat het om een aantal vrij bizarre records, die voorlopig niet worden gebroken.

Antonelli is door zijn zege nu immers de kampioenschapsleider, en hij is daarmee de jongste coureur ooit die het WK heeft aangevoerd. Met zijn 19 jaar, 7 maanden en 4 dagen is hij veel jonger dan de vorige recordhouder: Lewis Hamilton. De Brit was in 2007 na de Spaanse Grand Prix 22 jaar, 4 maanden en 6 dagen oud toen hij de leiding in het wereldkampioenschap overnam. Antonelli is dus ook direct de eerste tiener die het wereldkampioenschap aanvoert.

In de voetsporen van Ascari

Antonelli heeft ook Italiaanse autosportgeschiedenis geschreven door een bizarre prestatie neer te zetten. Hij is namelijk de eerste Italiaanse coureur sinds Alberto Ascari in 1953, die twee Grands Prix achter elkaar heeft gewonnen. Het is een bizar resultaat, al helemaal voor een groot autosportland als Italië.