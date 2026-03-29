Het is geen geheim dat Max Verstappen niet blij is met de nieuwe Formule 1-regels. In Japan liet hij na de Grand Prix al weten dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Hij liet doorschemeren dat hij twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1, en daar is hij nu nog feller over.

Verstappen kwam in de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op de kleurloze achtste plek over de streep. Een dag eerder had hij zich op de pijnlijke elfde plek gekwalificeerd, en het werd steeds duidelijker dat hij weinig motivatie kan opbrengen voor het rijden met deze auto's. De nieuwe regels roepen veel frustratie bij hem op, en hij vindt dat dit weinig met racen te maken heeft. Bij Viaplay twijfelde hij na afloop al over zijn toekomst, maar even later deed hij daar nog een schepje bovenop.

Is dit het waard?

In gesprek met BBC Sport kreeg Verstappen de vraag of dit betekende dat hij mogelijk de Formule 1 gaat verlaten: "Dat is wat ik zeg. Ik denk over alles hier in de paddock na. Op privégebied ben ik heel erg blij. Maar je hebt ook 24 races, al zijn het er nu 22. Normaal gesproken zijn het er 24. Je vraagt je dan af: is dit het waard? Of geniet ik er meer van als ik thuis ben met mijn familie? Of moet ik mijn vrienden meer gaan zien als ik niet kan genieten van mijn sport?"

'Dit is niet wat ik wil doen'

In gesprek met BBC Radio 5 Live werd hij alleen maar eerlijker: "Ik kan het makkelijk accepteren dat ik zevende of achtste word. Ik weet dat je niet altijd kan domineren of eerste of tweede kan worden, of dat je elke keer om het podium vecht. Ik ben daar heel realistisch in en ik ben hier eerder geweest. Ik heb niet alleen maar gewonnen in de Formule 1."

"Maar als je zevende of achtste bent, en je kan niet vinden in achterliggende formule, dan voelt het niet natuurlijk aan om een coureur te zijn. Ik probeer me natuurlijk wel aan te passen, maar het is niet fijn als je ermee moet rijden. Het is echt anti-rijden. Op een gegeven moment denk je dan: 'Dit is niet wat ik wil doen.'"

Speelt geld een rol?

Verstappen maakt duidelijk dat het voor hem echt om de lol draait, en verder niets: "Natuurlijk kan je het aankijken en veel geld gaan verdienen. Geweldig. Maar aan het einde van de dag draait het niet om geld, maar meer om het feit dat dit altijd mijn passie is geweest."

'Ik droomde hier als kind van'

Voor Verstappen is het dan ook een keer voorbij: "Als kind was dit wat ik wilde doen, en ik had toen helemaal geen idee wat ik kon bereiken en hoeveel geld ik kon verdienen. Als kind denk je daar niet aan, en daar draait het ook niet om."

"Ik ben hier om lol te hebben, een leuke tijd te hebben en mezelf te vermaken. Op dit moment is dat niet echt het geval. Natuurlijk geniet ik wel van bepaalde aspecten. Ik geniet van het werken met mijn team, het is als een tweede familie. Maar zodra ik in de auto zit, is het helaas minder leuk. Ik doe mijn best. Ik zeg elke dag tegen mezelf dat ik moet proberen om ervan te genieten. Dat is gewoon heel moeilijk."