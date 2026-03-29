Verstappen realistisch over F1-afscheid: "Is dit het wel waard?"

Het is geen geheim dat Max Verstappen niet blij is met de nieuwe Formule 1-regels. In Japan liet hij na de Grand Prix al weten dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Hij liet doorschemeren dat hij twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1, en daar is hij nu nog feller over.

Verstappen kwam in de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op de kleurloze achtste plek over de streep. Een dag eerder had hij zich op de pijnlijke elfde plek gekwalificeerd, en het werd steeds duidelijker dat hij weinig motivatie kan opbrengen voor het rijden met deze auto's. De nieuwe regels roepen veel frustratie bij hem op, en hij vindt dat dit weinig met racen te maken heeft. Bij Viaplay twijfelde hij na afloop al over zijn toekomst, maar even later deed hij daar nog een schepje bovenop.

Is dit het waard?

In gesprek met BBC Sport kreeg Verstappen de vraag of dit betekende dat hij mogelijk de Formule 1 gaat verlaten: "Dat is wat ik zeg. Ik denk over alles hier in de paddock na. Op privégebied ben ik heel erg blij. Maar je hebt ook 24 races, al zijn het er nu 22. Normaal gesproken zijn het er 24. Je vraagt je dan af: is dit het waard? Of geniet ik er meer van als ik thuis ben met mijn familie? Of moet ik mijn vrienden meer gaan zien als ik niet kan genieten van mijn sport?"

'Dit is niet wat ik wil doen'

In gesprek met BBC Radio 5 Live werd hij alleen maar eerlijker: "Ik kan het makkelijk accepteren dat ik zevende of achtste word. Ik weet dat je niet altijd kan domineren of eerste of tweede kan worden, of dat je elke keer om het podium vecht. Ik ben daar heel realistisch in en ik ben hier eerder geweest. Ik heb niet alleen maar gewonnen in de Formule 1."

"Maar als je zevende of achtste bent, en je kan niet vinden in achterliggende formule, dan voelt het niet natuurlijk aan om een coureur te zijn. Ik probeer me natuurlijk wel aan te passen, maar het is niet fijn als je ermee moet rijden. Het is echt anti-rijden. Op een gegeven moment denk je dan: 'Dit is niet wat ik wil doen.'"

Speelt geld een rol?

Verstappen maakt duidelijk dat het voor hem echt om de lol draait, en verder niets: "Natuurlijk kan je het aankijken en veel geld gaan verdienen. Geweldig. Maar aan het einde van de dag draait het niet om geld, maar meer om het feit dat dit altijd mijn passie is geweest."

'Ik droomde hier als kind van'

Voor Verstappen is het dan ook een keer voorbij: "Als kind was dit wat ik wilde doen, en ik had toen helemaal geen idee wat ik kon bereiken en hoeveel geld ik kon verdienen. Als kind denk je daar niet aan, en daar draait het ook niet om."

"Ik ben hier om lol te hebben, een leuke tijd te hebben en mezelf te vermaken. Op dit moment is dat niet echt het geval. Natuurlijk geniet ik wel van bepaalde aspecten. Ik geniet van het werken met mijn team, het is als een tweede familie. Maar zodra ik in de auto zit, is het helaas minder leuk. Ik doe mijn best. Ik zeg elke dag tegen mezelf dat ik moet proberen om ervan te genieten. Dat is gewoon heel moeilijk."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Erik FW34

    Posts: 3.862

    Ik begrijp hem wel. Zeker met het plezier, toch een andere insteek dan Norris.

    • + 2
    • 29 maa 2026 - 15:29
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.175

      Eens

      Verstappen kan zijn talent nu niet kwijt en je kan hem leuk of niet leuk vinden hij heeft de seizoenen dat hij geen kampioen werd ook kleur gegeven maar zelf wel plezier gehad.

      Ik denk dat dit niet de bedoeling is van de Formule 1 dat de beste coureurs hun ei niet kwijt kunnen en met tegenzin in de auto stappen.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 15:47
  • Joeppp

    Posts: 8.466

    Het is maar te hopen voor Liberty dat Antonelli dit jaar het wk wint en een nieuwe F1 held wordt want als aan het eind van het jaar Hamilton, Alonso en Max er mee stoppen blijven er weinig helden over. Norris is ook al een depresief musje geworden van deze regels en Russell heeft de gun factor niet. Piastri is zo'n dooie dat je wel rare humor moet hebben om hem als held te beschouwen. Blijft Leclerc over maar die komt nou ook niet erg enthousiat over als nieuwe autohangbord van de F1 en publiekstrekker.

    Een sport zou groter moeten zijn dan een persoon maar een sport overtreft zichzelf juist weer vaak door een individu. Elk tijdperk en elke sport heeft een aantal groothden gekend maar ik ken geen 1 sport waarbij 1 van de huidige grootheden zegt dat hij er bijna depressief van wordt om aan deel te nemen omdat de kwaliteit zo laag is. Dan heb je als organisatie echt iets helemaal verkeerd gedaan en zou je eigenlijk iedereen direct moeten ontslaan, je excuses aanbieden aan de teams, coureurs en fans en weer helemaal opnieuw beginnen. Ik snap best dat er enorme bedragen mee gemoeid zijn maar dit gaat op lange termijn veel meer kosten.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 15:30
    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      Antonelli, Hadjar, Lindblad, Lelclerc, Bearman. Komt vanzelf wel nieuwe aanwas.

      Heb het vaker gezegd, coureurs zijn passanten. Het voelt misschien nu even wat anders dat de beste van deze periode een Nederlander is. Maar als hij elke wedstrijd en over maar loopt te klagen....tja...dat wordt er ook niet beter van

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 15:34
    • Joeppp

      Posts: 8.466

      Erik, iedereen is passant op deze wereld alleen laat de 1 wat meer indrukken achter dan de andere. Er zijn ook periodes geweest dat er niet echt fenomenen meereden of meededen voor een titel. Maar ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat de helden zelf zeggen dat de F1 in de huidige vorm niks meer voorstelt en Max is daar niet de enige in. Wanneer je kijkcijferkanonnen gaan roepen dat het werk wat ze doen geen bal aan is heb je een probleem.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 15:51
    • M@X

      Posts: 1.336

      Ik vind het eerder sneu voor Antonelli. Stel hij wordt WK, dan is dat van deze Mickey Mouse/Mario Kart competitie.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 16:03
  • Patrace

    Posts: 6.612

    Max zit nu in de luxe positie dat hij voor het geld niet in de F1 hoeft te blijven, want hij heeft zijn schaapjes al lang op het droge. Hij heeft ook al alles gewonnen dat er te winnen valt, dus daar hoeft hij het ook niet meer voor te doen.

    En hij heeft ook nog interesses buiten de F1, dus voor hem is de keuze om de F1 te verlaten eigenlijk een hele makkelijke. En zoals het er nu voor staat, zie ik hem meteen na afloop van dit seizoen al stoppen. Dus dan dient hij zijn contract niet uit.

    Zou zonde zijn, want hij is de beste coureur. Maar ik hou er rekening mee dat dit jaar zijn afscheidstournee is.

    • + 4
    • 29 maa 2026 - 15:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
