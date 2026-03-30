George Russell is gefrustreerd door het verlies van zijn leiding in het kampioenschap. Door de winst van zijn teamgenoot Kimi Antonelli is hij de leiding verloren aan de jonge Italiaan. De 28-jarige Brit ligt momenteel negen punten achter zijn teamgenoot.

Russell wist niet heel goed te starten en zakte vanaf de tweede plek terug naar de vierde positie. Na pech met de safety car, die door de gecrashte Oliver Bearman werd veroorzaakt, zakte de Brit terug naar de derde en uiteindelijk vijfde positie. De Mercedes-coureur wist als vierde over de streep te komen.

Russell heeft alle pech

Na afloop van de race vertelt de Mercedes-coureur dat alle pech van de wereld bij hem ligt. "In de autosport zit het soms mee, soms niet," zei Russell. "Het voelt alsof, de afgelopen twee weekenden, elk probleem dat we hebben, aan mijn kant ligt en ik degene ben die de pijn moet doorstaan." Waarom Russell die pijn moest doorstaan? "Het is gewoon zo gelopen. Ik kan daar niet echt een uitgebreider antwoord op geven. Soms hebben mensen problemen tijdens de training, maar wij hebben dit hele seizoen geen enkel probleem gehad tijdens de training. Ik heb de problemen alleen in de kwalificatie gehad."

Russell wijst naar de problemen die Lando Norris ervaarde tijdens de trainingen. "Lando heeft geen problemen gehad in de kwalificatie, hij had alle problemen tijdens de trainingen. Het is dus gewoon een kwestie van geluk met deze nieuwe auto's. Het is de derde race van 22, ik maak me helemaal geen zorgen over wat er hier gebeurt en ik weet dat ik het in me heb om terug te komen."

Russell had kunnen winnen

De nummer twee in het wereldkampioenschap is van mening dat hij de race had kunnen winnen als hij geen problemen had gehad tijdens de kwalificatie. "Nee, helemaal niet. Met drie achterstanden in 22 races en één ronde verschil vandaag, had ik de overwinning kunnen behalen en daar ben ik heel zeker van. In China, zonder het kwalificatieprobleem, was ik drie tienden van een seconde sneller in de sprintkwalificatie, dus misschien had ik daar poleposition kunnen veroveren en de race kunnen winnen."

Toch blijft Russell erg optimistisch voor zijn titelkansen. "Zo gaat het nu eenmaal in de autosport. We hebben nu een pauze van vier weken, dus er is geen momentum om mee te nemen. Even resetten en er weer tegenaan voor de volgende race."