user icon
icon

Russell is gefrustreerd: "Had gewoon kunnen winnen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
George Russell is gefrustreerd door het verlies van zijn leiding in het kampioenschap. Door de winst van zijn teamgenoot Kimi Antonelli is hij de leiding verloren aan de jonge Italiaan. De 28-jarige Brit ligt momenteel negen punten achter zijn teamgenoot. 

Russell wist niet heel goed te starten en zakte vanaf de tweede plek terug naar de vierde positie. Na pech met de safety car, die door de gecrashte Oliver Bearman werd veroorzaakt, zakte de Brit terug naar de derde en uiteindelijk vijfde positie. De Mercedes-coureur wist als vierde over de streep te komen. 

Meer over George Russell Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

29 maa

Russell heeft alle pech

Na afloop van de race vertelt de Mercedes-coureur dat alle pech van de wereld bij hem ligt. "In de autosport zit het soms mee, soms niet," zei Russell. "Het voelt alsof, de afgelopen twee weekenden, elk probleem dat we hebben, aan mijn kant ligt en ik degene ben die de pijn moet doorstaan." Waarom Russell die pijn moest doorstaan? "Het is gewoon zo gelopen. Ik kan daar niet echt een uitgebreider antwoord op geven. Soms hebben mensen problemen tijdens de training, maar wij hebben dit hele seizoen geen enkel probleem gehad tijdens de training. Ik heb de problemen alleen in de kwalificatie gehad."

Russell wijst naar de problemen die Lando Norris ervaarde tijdens de trainingen. "Lando heeft geen problemen gehad in de kwalificatie, hij had alle problemen tijdens de trainingen. Het is dus gewoon een kwestie van geluk met deze nieuwe auto's. Het is de derde race van 22, ik maak me helemaal geen zorgen over wat er hier gebeurt en ik weet dat ik het in me heb om terug te komen."

Russell had kunnen winnen

De nummer twee in het wereldkampioenschap is van mening dat hij de race had kunnen winnen als hij geen problemen had gehad tijdens de kwalificatie. "Nee, helemaal niet. Met drie achterstanden in 22 races en één ronde verschil vandaag, had ik de overwinning kunnen behalen en daar ben ik heel zeker van. In China, zonder het kwalificatieprobleem, was ik drie tienden van een seconde sneller in de sprintkwalificatie, dus misschien had ik daar poleposition kunnen veroveren en de race kunnen winnen."

Toch blijft Russell erg optimistisch voor zijn titelkansen. "Zo gaat het nu eenmaal in de autosport. We hebben nu een pauze van vier weken, dus er is geen momentum om mee te nemen. Even resetten en er weer tegenaan voor de volgende race."

  • 24
  • 30 maa 2026 - 18:46
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Japan 2026

Reacties (30)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.507

    If my mom had balls, she would be my dad…..zou iemand zeggen…..;)

    • + 6
    • 30 maa 2026 - 18:45
    • racepace1

      Posts: 662

      If my mom had wheels she would be a bycycle

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 20:59
  • Maximo

    Posts: 9.851

    Ik vind het prachtig dat die kwal die steeds zijn pijlen op Max richtte in de media om zo zelf er toe te doen, dacht dit seizoen mooi de titel met weinig tegenstand te kunnen pakken maar zijn jongere teamgenoot hem nu in de weg zit.

    Hoe lang zal het duren voordat Sjors valse spelletjes gaat spelen richting Kimi?

    • + 24
    • 30 maa 2026 - 18:46
    • Drunt

      Posts: 609

      Hahaheerlijk idd!!

      • + 6
      • 30 maa 2026 - 19:11
    • Pietje Bell

      Posts: 34.025

      Pas maar op @Maximo. Straks krijg jij óók van @Erik FW34 te horen
      dat je alles aangrijpt om Russell in een slecht daglicht te plaatsen!
      Plusje van mij trouwens.

      • + 9
      • 30 maa 2026 - 19:49
    • De Vogel is Geland

      Posts: 810

      Andrea maakt zelfs in het raketschip nog teveel fouten. Sjors is normaal gesproken vrij stabiel dus maar met de wereldtitel in z’n hoofd gaat hij als een bange berekende poepert rijden. Niet slim

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 20:49
    • Erik FW34

      Posts: 3.874

      Haha die Pietje, durft geen discussie te voeren in de draadjes waar het om gaat maar gaat ergens anders weer iemand afvallen. Hoe voorspelbaar.

      • + 6
      • 30 maa 2026 - 21:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.902

      https://youtu.be/zivHUNXsbFQ

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 21:57
    • Larry Perkins

      Posts: 63.902

      Je zegt het precies goed @Maximo: "Die kwal die steeds zijn pijlen op Max richtte in de media om zo zelf er toe te doen." Spot on!

      Zo is het precies, al sinds 2022 probeert 'Second Choice George' met voor zijn gevoel gelikte (maar zeer doorzichtige) praatjes net zo'n 'grootheid' uit te hangen als Max Verstappen wel degelijk is. Op de baan lukt het sowieso niet, dus moet het maar in de media…
      Zijn levensdoel is dat men over 10 of 20 jaar niet praat over het Verstappen-tijdperk, maar over het Verstappen en Russell-tijdperk, "King George, the imperial successor of Lewis Hamilton".
      En dan zou hij ook zijn middelvinger opsteken naar zijn klasgenootjes van vroeger, die nooit naast hem wilden zitten en waarbij hij ook nooit op verjaardagsfeestjes werd uitgenodigd omdat Gluiperige George toen al een walgelijk kind was, die je aan de juf of meester verraadde als je eens wat flikte...

      Dit alles, zijn grote levenswerk, dreigt nu in elkaar te storten door een 19-jarige Italiaanse snotneus, ge-wel-dig! STRAATFEEST!

      • + 6
      • 30 maa 2026 - 22:26
    • snailer

      Posts: 32.233

      2 slechte races, niet winnen in de Mercedes is gewoon een slechte race, zegt niet zo veel. Russell schat ik toch echt beter in dan Antonelli. Niet qua talent. Denk dat Antonelli minstens even veel talent heeft. Maar Russell zit in zijn prime.

      Ik denk gewoon dat Russell het terug om gaat draaien. Of hij moet de druk van een eventueel kampioenschap niet aankunnen.

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 22:49
    • Pietje Bell

      Posts: 34.025

      Op 12 maart jl. plaatste Russell dit bericht op zijn X. Men keek er van op
      dat ze ooit team mates waren geweest. Het regende reacties
      Niet dus! Ze wonnen wel allebei, maar in een andere klasse, want Max reed een klasse hoger.

      "TB. To the karting days and winning the Winter Cup in 2012
      alongside my team mate @max33verstappen!# Good Days."

      i.ibb.co/rKWsk9Xt/(...)26-03-12-230445.png

      Hij heeft zijn Carmen trouwens ook een Fiat Topolino cadeau gedaan.
      Dezelfde uitvoering als waar Kelly in rijdt. Vandaag gespot in Monaco.

      i.ibb.co/7xBhttv4/(...)26-03-30-183557.png

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 22:50
    • snailer

      Posts: 32.233

      Verstappen heeft een paar maal gerefereerd naar goede rijders in de Karts waar hij tegen streed. Of die snel waren in de regen. Zat Russell niet bij. Dacht Ocon, en Gasly als regen rijders. EN Leclerc in het a;gemeen. Vraag me af of ze echt tegen elkaar reden.

      Overigens was Russell een veel frisser ventje als junior. Deed leuke interviews.
      Dat is wel sterk veranderd. Hij wil te veel de man zijn en hij wil te veel in hoofden kruipen tegenwoordig.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 23:07
    • Larry Perkins

      Posts: 63.902

      Zoals ik het lees bevestig jij dus wat @Pietje al schreef @Snailer...

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 23:57
  • Klus

    Posts: 2.431

    "Zo gaat het nu eenmaal in de autosport." moet dat niet zijn batterijsport?

    • + 8
    • 30 maa 2026 - 18:58
  • Damon Hill

    Posts: 19.753

    Tja George, in China had je op zaterdag echt pech... maar dit weekend was Kimi ook gewoon echt vanaf het begin af aan veel beter. Kimi won terecht.

    • + 13
    • 30 maa 2026 - 19:02
    • Robin

      Posts: 3.154

      Ontegenzeglijk waar en ik heb absoluut niets met Russell maar hij heeft wel gelijk denk ik.
      Kimi was sneller maar als Russell zonder safetycar (pal na z’n stop) de leiding had gehad weet ik niet of Kimi hem vanuit verkeer nog had kunnen bijhalen.

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 19:48
    • Damon Hill

      Posts: 19.753

      @Robin,
      Daar ben ik niet per se van overtuigd, omdat Russell er qua pace niet super lekker in zat, al het hele weekend niet echt. De race was lang en ik denk dat Kimi alsnog een goede kans had gehad zonder SC.

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 21:48
    • snailer

      Posts: 32.233

      Volgens de data was in China Antonelli gewoon sneller. En dat was ook zo in de periode dat ze alletwee in vrije lucht reden.

      Ik moet zeggen dat vorig jaar er niet veel verschil zat tussen de twee op race snelheid. Verrassend zou het niet moeten zijn.


      De grote issue van Russell is precies het zelfde als vorige jaren, hoewel hij in 2024 nog wel een paar mooie inhaalacties wist te produceren. Hij kan alleen maar naar voren komenop tactiek. Of hij kan het vanaf de leiding, wat wel een eigenschap is van een kampioen. Echter heb ik hem nog nooit echt een race zien omdraaien op eigen kracht.
      Ik wil verder niet oordelen over Japan verder. Echter zat hij volgens de tijden constant achter Leclerc. Hij kwam er niet voorbij. En dat met de beste en meest efficiente motor.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 22:54
    • TylaHunter

      Posts: 10.621

      Robin@ Volgens mij moest hij Piastri sowieso voorbij... maar dat is hem na de pitstop uberhaupt niet gelukt en had denk ik nog geluk dat Hamilton door zijn banden zakte (en misschien een batterij probleem). Nee dit was een matig optreden van Russell, maar die heeft hij vaker. Toch moet je Russell nog steeds als de torenhoge favoriet zien. Je mag niet van Kimi verwachten dat hij in zijn 2de seizoen de titel pakt. Het is Russell zijn titel om te verliezen en daar is Russell voor nu goed aan begonnen.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 23:05
  • AUDI_F1

    Posts: 3.638

    Ach, over de radio was ie al heel snel aan ht zeuren we moeten een pitstop doen, we moeten een pitstop doen nu. Dan krijgt ie zijn pitstop, en dan .... had ie de race kunnen winnen.

    • + 9
    • 30 maa 2026 - 19:13
    • Robin

      Posts: 3.154

      Wat een onzin… coureurs die meedenken over strategie zijn wat mij betreft juist goed.
      Niemand kon die SC zien aankomen.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 19:49
    • snailer

      Posts: 32.233

      Nee Robin. Dat zou zo zijn als ze 9 van de 10 keer de juiste keuze maken. Hoe dat nu was weet ik niet. begrijp dat hij nu pech had.

      Maar Russell roept heel vaak echter zat hij er vorige jaren net zo vaak naast.
      Ik vind het wel een goede mentaliteit om in de aanval te gaan. En hij varieert. Maar zoals gezegd. Het pakt net zo vaak verkeerd uit. En 1 keer had het team wel naar hem moeten luisteren. Dat was Brazilie 2024.

      Hoe dan ook dwingt hij niks echt af. Overigens vermoed ik dat hij op de lange termijn Antonelli nog de baas zal blijven dit jaar.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 22:59
  • This Guy 33

    Posts: 349

    Mooi.
    Bij frustraties komt de aard van het beestje naar boven, die gaat als een valse nicht om zich heen slaan, mark my words.

    • + 9
    • 30 maa 2026 - 20:18
  • Aajd Flupke

    Posts: 130

    Vreselijk naar mannetje kan wat mij betreft niet genoeg pech hebben, laat Kimi maar het WDC binnenslepen

    • + 6
    • 30 maa 2026 - 20:25
  • racepace1

    Posts: 662

    Als hadden komt is hebben te laat Russel.....

    • + 4
    • 30 maa 2026 - 20:59
  • Erwinnaar

    Posts: 5.620

    Ach, wil je zeker wel een titel winnen in deze klasse, want hoe is het toch mogelijk dat een 19 jarig snotblaag even de lakens op het moment uitdeelt, vanwege een best gemaakte auto waarin het geen kunst is om te winnen.

    • + 5
    • 30 maa 2026 - 21:22

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar