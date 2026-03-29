Red Bull maakt zich geen zorgen over F1-afscheid Verstappen

Max Verstappen lijkt serieus te twijfelen aan zijn toekomst in de Formule 1. Na afloop van de Japanse Grand Prix liet hij wederom doorschemeren dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Bij Red Bull lijken ze zich nog geen zorgen te maken, en teambaas Laurent Mekies wil Verstappen een goede auto geven.

Verstappen lijkt momenteel weinig lol te halen uit de Formule 1. De nieuwe regels liggen hem niet, en de Red Bull-bolide kan niet meekomen met de Mercedessen, de McLarens en de Ferrari's. In Japan startte Verstappen op een teleurstellende elfde positie, wist hij zich nog op te werken naar de achtste plaats, maar kwam hij vervolgens Pierre Gasly niet voorbij.

Maakt Red Bull zich zorgen?

Na afloop hintte hij wederom op een vervroegd Formule 1-pensioen. Zijn teambaas Laurent Mekies werd hiernaar gevraagd door de internationale media, maar hij leek zich weinig zorgen te maken: "We richten ons nu op het competitieve aspect. Dat is wat we doen. We hebben het eigenlijk helemaal niet over andere dingen. We hebben nog veel werk te doen. Ik ben er zeker van dat Max een blijere Max wordt als we hem een snelle auto geven."

Mekies denkt dat meer snelheid het juiste medicijn is: "Zodra we hem een auto geven waarmee hij kan pushen en het verschil kan maken, dan zal hij zeker ook een gelukkigere Max zijn. Op dit moment gaat slechts één procent van onze gesprekken over zijn motivatie."

Hoe kijkt Mekies naar de regels?

Mekies durft het ook niet aan om, net als Verstappen, de regels af te branden: "Wat betreft de nieuwe regels: er bestaan zowel goede als lastigere aspecten. Als sport, samen met de andere tien teams, zullen we tijdens de komende pauze in april samenkomen om te kijken hoe we dingen kunnen aanpassen om het beter te maken."

Red Bull moest het in Japan doen met een achtste plaats van Verstappen, zijn teamgenoot Isack Hadjar kwam niet verder dan de twaalfde plaats.

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Awesome

    Posts: 221

    Heeft iemand Mekies al verteld dat de coureur het verschil niet meer maakt?

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 11:26

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
