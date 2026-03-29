Wolff extreem trots op Antonelli: "Maar we moeten even naar de rijschool"

Toto Wolff is erg tevreden na de Grand Prix van Japan. Opnieuw wist een Mercedes-coureur te winnen en de leiding blijft dan ook in handen van het team. Wolff ziet dit ook en is erg trots op racewinnaar en leider in het kampioenschap Kimi Antonelli. 

De Italiaan is de allerjongste leider in het kampioenschap ooit met negentien jaar oud. Mercedes slaat een grote slag richting het wereldkampioenschap door de eerste drie races te winnen. Het gat met nummer twee Ferrari bedraagt nu al 45 punten en Kimi Antonelli staat alweer negen punten los van zijn teamgenoot en 23 punten van nummer drie Charles Leclerc

Wolff is erg trots op Antonelli

De teambaas van Mercedes laat weten erg trots te zijn op de leider in het wereldkampioenschap. "Absoluut. Hij heeft een schitterende prestatie neergezet. En natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Hij was razendsnel op de momenten dat het er echt toe deed. En dat heeft hem de overwinning opgeleverd." Antonelli wist de race te winnen met een voorsprong van dertien seconden op nummer twee Oscar Piastri

Toch was de McLaren-coureur wel een dreiging voor de jonge Italiaan. Piastri wist Antonelli gelijk in te halen bij de start, maar de safety car hielp de Italiaan enorm. "Je hebt gezien hoe moeilijk het is om in te halen. Als de safety car er niet was geweest, was het een zware race geweest om te winnen. Iedereen leert nu hoe hij met de energie moet omgaan. En daarom kwam George aan het einde ook vast te zitten." Russell eindigde de race als vierde, vlak achter Charles Leclerc. 

Slechte start verpestte de race bijna

De zwakke start van Antonelli verpestte de race bijna. De Italiaan viel van de eerste plek terug naar de zesde plek, maar wist hem alsnog te winnen. "Ten eerste zijn onze starts tot nu toe ons zwakke punt geweest. Maar ze waren ook allebei een beetje rommelig, laten we het zo zeggen. Kimi, we moeten naar de rijschool, want hoe je de koppeling losliet... Dat ging iets te snel. Maar ja, het is lastig."

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (1)

  • AUDI_F1

    Posts: 3.628

    Laat hem maar niet de rijschool zelf uitkiezen, dan gaat ie naar de Nurburgring om zijn Permit te halen.

    • 29 maa 2026 - 10:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

