Toto Wolff is erg tevreden na de Grand Prix van Japan. Opnieuw wist een Mercedes-coureur te winnen en de leiding blijft dan ook in handen van het team. Wolff ziet dit ook en is erg trots op racewinnaar en leider in het kampioenschap Kimi Antonelli.

De Italiaan is de allerjongste leider in het kampioenschap ooit met negentien jaar oud. Mercedes slaat een grote slag richting het wereldkampioenschap door de eerste drie races te winnen. Het gat met nummer twee Ferrari bedraagt nu al 45 punten en Kimi Antonelli staat alweer negen punten los van zijn teamgenoot en 23 punten van nummer drie Charles Leclerc.

Wolff is erg trots op Antonelli

De teambaas van Mercedes laat weten erg trots te zijn op de leider in het wereldkampioenschap. "Absoluut. Hij heeft een schitterende prestatie neergezet. En natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Hij was razendsnel op de momenten dat het er echt toe deed. En dat heeft hem de overwinning opgeleverd." Antonelli wist de race te winnen met een voorsprong van dertien seconden op nummer twee Oscar Piastri.

Toch was de McLaren-coureur wel een dreiging voor de jonge Italiaan. Piastri wist Antonelli gelijk in te halen bij de start, maar de safety car hielp de Italiaan enorm. "Je hebt gezien hoe moeilijk het is om in te halen. Als de safety car er niet was geweest, was het een zware race geweest om te winnen. Iedereen leert nu hoe hij met de energie moet omgaan. En daarom kwam George aan het einde ook vast te zitten." Russell eindigde de race als vierde, vlak achter Charles Leclerc.

Slechte start verpestte de race bijna

De zwakke start van Antonelli verpestte de race bijna. De Italiaan viel van de eerste plek terug naar de zesde plek, maar wist hem alsnog te winnen. "Ten eerste zijn onze starts tot nu toe ons zwakke punt geweest. Maar ze waren ook allebei een beetje rommelig, laten we het zo zeggen. Kimi, we moeten naar de rijschool, want hoe je de koppeling losliet... Dat ging iets te snel. Maar ja, het is lastig."