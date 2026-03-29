Andrea Kimi Antonelli heeft vandaag de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op zijn naam geschreven. De Italiaanse Mercedes-coureur had geluk met de timing van de Safety Car, maar reed verder een ijzersterke race. Het zorgde voor veel vreugde bij de jonge Italiaan, die zijn tweede race wist te winnen.

Antonelli startte de race vanaf de pole position, maar kwam zeer slecht weg bij de start. Hij vocht zich daarna terug naar voren, maar leek rekening te moeten houden met een gevecht om de derde plaats. Hij had echter geluk met de timing van de Safety Car, waardoor hij een 'gratis' pitstop kon maken en bij de herstart aan kop reed. Hij bouwde een grote voorsprong uit, won de race en is nu de jongste leider van het wereldkampioenschap ooit.

Hoe verliep de race voor Antonelli?

Antonelli had na afloop een grote glimlach op zijn gezicht. De jonge Italiaan had genoten, en sprak zich uit bij interviewer van dienst Damon Hill: "Het voelt goed! Het is natuurlijk een beetje te vroeg om aan de titel te denken, maar we zijn goed onderweg."

Niet alles ging goed tijdens de race van vandaag: "Ik had een verschrikkelijke start, ik moet nog gaan kijken wat daar is gebeurd. Ik had daarna veel geluk met de Safety Car waardoor ik de leiding kon pakken, en daarna was de pace echt geweldig. Het was heel erg fijn. In de tweede stint voelde ik me heel erg goed in de auto. Ik ben daar heel erg blij mee."

Wat moet er beter?

De start was het enige minpuntje van de dag, maar volgens Antonelli moet hier wel goed naar gekeken worden. Gelukkig hebben ze genoeg tijd om dat te bespreken: "Ik moet wat gaan oefenen met het loslaten van de koppeling, want het is tot nu toe het zwakke punt van ons. Ik moet dat echt gaan verbeteren want daar kan je races mee winnen of verliezen."