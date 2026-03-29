Antonelli glundert na geweldige zege: "Te vroeg om aan de titel te denken"

Antonelli glundert na geweldige zege: "Te vroeg om aan de titel te denken"

Andrea Kimi Antonelli heeft vandaag de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka op zijn naam geschreven. De Italiaanse Mercedes-coureur had geluk met de timing van de Safety Car, maar reed verder een ijzersterke race. Het zorgde voor veel vreugde bij de jonge Italiaan, die zijn tweede race wist te winnen.

Antonelli startte de race vanaf de pole position, maar kwam zeer slecht weg bij de start. Hij vocht zich daarna terug naar voren, maar leek rekening te moeten houden met een gevecht om de derde plaats. Hij had echter geluk met de timing van de Safety Car, waardoor hij een 'gratis' pitstop kon maken en bij de herstart aan kop reed. Hij bouwde een grote voorsprong uit, won de race en is nu de jongste leider van het wereldkampioenschap ooit.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

17 maa
 Wolff krijgt tegengas na vreemd gedrag op boordradio Antonelli

Wolff krijgt tegengas na vreemd gedrag op boordradio Antonelli

22 maa

Hoe verliep de race voor Antonelli?

Antonelli had na afloop een grote glimlach op zijn gezicht. De jonge Italiaan had genoten, en sprak zich uit bij interviewer van dienst Damon Hill: "Het voelt goed! Het is natuurlijk een beetje te vroeg om aan de titel te denken, maar we zijn goed onderweg."

Niet alles ging goed tijdens de race van vandaag: "Ik had een verschrikkelijke start, ik moet nog gaan kijken wat daar is gebeurd. Ik had daarna veel geluk met de Safety Car waardoor ik de leiding kon pakken, en daarna was de pace echt geweldig. Het was heel erg fijn. In de tweede stint voelde ik me heel erg goed in de auto. Ik ben daar heel erg blij mee."

Wat moet er beter?

De start was het enige minpuntje van de dag, maar volgens Antonelli moet hier wel goed naar gekeken worden. Gelukkig hebben ze genoeg tijd om dat te bespreken: "Ik moet wat gaan oefenen met het loslaten van de koppeling, want het is tot nu toe het zwakke punt van ons. Ik moet dat echt gaan verbeteren want daar kan je races mee winnen of verliezen."

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 181

    En een fles rozenwater om zijn leeftijd.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 09:13
  • OrangeArrows

    Posts: 3.366

    Wordt een interessante interne strijd tussen Antonelli en Russel. Benieuwd wat voor trucjes Russel gaat toepassen tegen Antonelli.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 09:20
    • AUDI_F1

      Posts: 3.630

      Ik denk dat het achter de schermen al een flinke trucken doos wordt opgetrokken.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:13
  • Snelrondje

    Posts: 8.980

    Nu überhaupt al aan de titel denken wordt misschien wel zijn grootste struikelblok.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 09:30
    • AUDI_F1

      Posts: 3.630

      De journalisten moeten ook vragen hebben en wat te schrijven. Iedereen hier weet dat je pas na de zomerstop naar de titel kandidaten kunt gaan kijken.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 197
  • Podiums 5
  • Grand Prix 26
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
