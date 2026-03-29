Gaat Antonelli vandaag de interne strijd bij Mercedes spannend maken?

Gaat Antonelli vandaag de interne strijd bij Mercedes spannend maken?

Andrea Kimi Antonelli zal de Grand Prix van Japan vandaag vanaf de pole position starten. Hij deelt de eerste startrij met zijn teamgenoot George Russell, en hij kan de strijd om de wereldtitel direct gaan laten losbranden. Is dit het begin van een nieuwe, interne titelstrijd bij Mercedes?

George Russell gold voorafgaand aan dit seizoen als dé favoriet voor de wereldtitel. De Brit heeft in de afgelopen jaren zeer stabiel gepresteerd, en hij lijkt er klaar voor te zijn om een wereldtitel toe te voegen aan zijn palmares. Zijn teamgenoot Antonelli is volgens veel mensen zeer getalenteerd, maar hij is pas bezig met zijn tweede seizoen. Het is een leerjaar voor hem, en eigenlijk zag niemand hem als titelkandidaat. Daar heeft hij nu zelfstandig een einde aan gemaakt.

Momentum in handen

Antonelli heeft namelijk het momentum stevig in handen. Twee weken geleden pakte hij in China zijn eerste pole position, al kwam dit vooral doordat Russell problemen had. Eén dag later hield Antonelli wel zijn hoofd koel, en wist hij zijn eerste Grand Prix te winnen. In tranen stond hij na afloop de pers te woord, en hij ontving veel complimenten. In Italië luidden de kerkklokken, en hij werd direct tot titeluitdager gebombardeerd. Niet iedereen was het daarmee eens, en zelfs zijn teambaas Toto Wolff leek er weinig vertrouwen in te hebben.

De favoriet voor de zege?

Toch kan Antonelli vandaag ieders ongelijk bewijzen. Hij pakte de pole position gisteren vol overtuiging, en zette Russell op 0,298 seconden. Het zorgt ervoor dat Antonelli direct als de favoriet voor de zege geldt in de race van vandaag. Hij zal de aanvallen van de altijd snelle Ferrari's en Russell moeten afslaan, en dan ligt de weg in principe open naar zijn tweede zege.

Bezorgt Antonelli Mercedes kopzorgen?

Als Antonelli vandaag de race weet te winnen, dan neemt hij ook de leiding in het wereldkampioenschap van Russell over. Als hij dit doet, dan ligt de strijd om de wereldtitel open in de Formule 1, en dat is voor veel mensen een verrassing. Na de duels tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton wil men bij Mercedes liever geen interne strijd meer zien, maar vandaag kan Antonelli daar verandering in brengen.

De vraag is hoe Russell dan gaat reageren, en wat Mercedes gaat doen. Zullen ze dit accepteren, en mogen de coureurs vrij blijven racen? Antonelli kan de spanning terugbrengen in de Formule 1, en dat kan de sport goed gebruiken.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (1)

  • Sander

    Posts: 1.665

    Ik hoop van wel. #GOANTONELLI 🙃

    • 29 maa 2026 - 07:06

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
