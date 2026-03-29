Andrea Kimi Antonelli zal de Grand Prix van Japan vandaag vanaf de pole position starten. Hij deelt de eerste startrij met zijn teamgenoot George Russell, en hij kan de strijd om de wereldtitel direct gaan laten losbranden. Is dit het begin van een nieuwe, interne titelstrijd bij Mercedes?

George Russell gold voorafgaand aan dit seizoen als dé favoriet voor de wereldtitel. De Brit heeft in de afgelopen jaren zeer stabiel gepresteerd, en hij lijkt er klaar voor te zijn om een wereldtitel toe te voegen aan zijn palmares. Zijn teamgenoot Antonelli is volgens veel mensen zeer getalenteerd, maar hij is pas bezig met zijn tweede seizoen. Het is een leerjaar voor hem, en eigenlijk zag niemand hem als titelkandidaat. Daar heeft hij nu zelfstandig een einde aan gemaakt.

Momentum in handen

Antonelli heeft namelijk het momentum stevig in handen. Twee weken geleden pakte hij in China zijn eerste pole position, al kwam dit vooral doordat Russell problemen had. Eén dag later hield Antonelli wel zijn hoofd koel, en wist hij zijn eerste Grand Prix te winnen. In tranen stond hij na afloop de pers te woord, en hij ontving veel complimenten. In Italië luidden de kerkklokken, en hij werd direct tot titeluitdager gebombardeerd. Niet iedereen was het daarmee eens, en zelfs zijn teambaas Toto Wolff leek er weinig vertrouwen in te hebben.

De favoriet voor de zege?

Toch kan Antonelli vandaag ieders ongelijk bewijzen. Hij pakte de pole position gisteren vol overtuiging, en zette Russell op 0,298 seconden. Het zorgt ervoor dat Antonelli direct als de favoriet voor de zege geldt in de race van vandaag. Hij zal de aanvallen van de altijd snelle Ferrari's en Russell moeten afslaan, en dan ligt de weg in principe open naar zijn tweede zege.

Bezorgt Antonelli Mercedes kopzorgen?

Als Antonelli vandaag de race weet te winnen, dan neemt hij ook de leiding in het wereldkampioenschap van Russell over. Als hij dit doet, dan ligt de strijd om de wereldtitel open in de Formule 1, en dat is voor veel mensen een verrassing. Na de duels tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton wil men bij Mercedes liever geen interne strijd meer zien, maar vandaag kan Antonelli daar verandering in brengen.

De vraag is hoe Russell dan gaat reageren, en wat Mercedes gaat doen. Zullen ze dit accepteren, en mogen de coureurs vrij blijven racen? Antonelli kan de spanning terugbrengen in de Formule 1, en dat kan de sport goed gebruiken.