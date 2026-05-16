Regen zorgt voor chaos: Team Verstappen verliest koppositie, topfavorieten crashen

De regen heeft weer voor chaos gezorgd in de 24 uur van de Nürburgring. Vlak nadat Max Verstappen uit de auto stapte, begon het te druppelen en dat zorgde voor problemen bij meerdere favorieten voor de zege. Verstappens teamgenoot Jules Gounon verloor in de chaos de koppositie.

Na een sterke stint gaf Verstappen het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3 over aan Gounon. De in Andorra woonachtige Fransman had het echter lastig in de regen, en verspeelde de leiding van de race aan de Ford Mustang #67 die werd bestuurd door Dennis Olsen. Hij wist zijn voorsprong snel uit te bouwen, en dat betekent dat het team van Verstappen weer is veranderd van de prooi naar de jager.

Wat gebeurde er met de concurrentie?

Het feit dat Gounon de leiding verloor in de race was een teleurstelling, maar hij hield zijn auto tenminste op de baan. Tijdens de korte periode van regen ging het mis voor twee favorieten voor de eindzege. Kevin Estre, één van de beste coureurs in de GT3's, ging de fout in in zijn Grello Porsche. Estre schoot op de Nordschleife van de baan en raakte de vangrail met de achterkant van zijn auto. De schade leek mee te vallen, maar Estre viel stil en moest opgeven.

Even later ging het ook mis voor de Ford Mustang #64 die werd bestuurd door Arjun Maini. De Indiër en zijn teamgenoten Fabio Scherer, David Schumacher en Frank Stippler werden gezien als één van de favorieten voor de zege, maar ook zij moesten opgeven. De schade aan de Mustang was zeer groot, en het lijkt erop dat de marshalls voorlopig nog wel bezig zijn met het opruimen van de troep.

Eerdere crashes

Na vier uur zijn er dus al meerdere favorieten voor de zege uitgevallen. Eerder in de race moest ook de Scherer Audi, van onder meer Christopher Haase, opgeven na een crash. Hetzelfde gold voor de Ferrari van Thierry Vermeulen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

  • Snork

    Posts: 22.500

    Het resultaat van de eerste 5 uur racen is al een knap kapitaaltje aan schrot.

    • + 2
    • 16 mei 2026 - 20:28
    • markos

      Posts: 1.013

      Zeer vermakelijk om te kijken, en vele close racing!

      • + 1
      • 16 mei 2026 - 21:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

