De regen heeft weer voor chaos gezorgd in de 24 uur van de Nürburgring. Vlak nadat Max Verstappen uit de auto stapte, begon het te druppelen en dat zorgde voor problemen bij meerdere favorieten voor de zege. Verstappens teamgenoot Jules Gounon verloor in de chaos de koppositie.

Na een sterke stint gaf Verstappen het stuur van de Mercedes-AMG GT3 #3 over aan Gounon. De in Andorra woonachtige Fransman had het echter lastig in de regen, en verspeelde de leiding van de race aan de Ford Mustang #67 die werd bestuurd door Dennis Olsen. Hij wist zijn voorsprong snel uit te bouwen, en dat betekent dat het team van Verstappen weer is veranderd van de prooi naar de jager.

Wat gebeurde er met de concurrentie?

Het feit dat Gounon de leiding verloor in de race was een teleurstelling, maar hij hield zijn auto tenminste op de baan. Tijdens de korte periode van regen ging het mis voor twee favorieten voor de eindzege. Kevin Estre, één van de beste coureurs in de GT3's, ging de fout in in zijn Grello Porsche. Estre schoot op de Nordschleife van de baan en raakte de vangrail met de achterkant van zijn auto. De schade leek mee te vallen, maar Estre viel stil en moest opgeven.

Even later ging het ook mis voor de Ford Mustang #64 die werd bestuurd door Arjun Maini. De Indiër en zijn teamgenoten Fabio Scherer, David Schumacher en Frank Stippler werden gezien als één van de favorieten voor de zege, maar ook zij moesten opgeven. De schade aan de Mustang was zeer groot, en het lijkt erop dat de marshalls voorlopig nog wel bezig zijn met het opruimen van de troep.

Eerdere crashes

Na vier uur zijn er dus al meerdere favorieten voor de zege uitgevallen. Eerder in de race moest ook de Scherer Audi, van onder meer Christopher Haase, opgeven na een crash. Hetzelfde gold voor de Ferrari van Thierry Vermeulen.