Verstappen diep in de put: Red Bull-teamgenoot Hadjar presteert beter

Verstappen diep in de put: Red Bull-teamgenoot Hadjar presteert beter

Max Verstappen lijkt ook dit weekend geen rol van betekenis te gaan spelen in de Formule 1. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan viel hij af in Q2, en zag hij hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar wél doorstootte naar het laatste bedrijf. Het begint een negatieve zaak te worden voor Verstappen.

Verstappen en zijn team Red Bull zijn niet op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Verstappen is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels, en zijn team Red Bull loopt vooralsnog achter de feiten aan. In Japan werd de worsteling nogmaals pijnlijk duidelijk, en kwam Verstappen niet verder dan de elfde tijd. De auto leek niet te doen wat hij wilde, en Verstappen was simpelweg te langzaam.

Verstappen maakte na afloop van zijn hart geen moordkuil, en stelde dat hij begint te twijfelen aan zijn toekomst in de Formule 1. Daarnaast hintte hij ook op een nieuwe deelname aan een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, waar zijn aandacht steeds meer en meer naar lijkt te verschuiven.

Wie is de nummer 1?

Door deze harde woorden sneeuwde het feit dat zijn teamgenoot Isack Hadjar wél wist door te stoten naar Q3 onder. Hadjar is ook niet tevreden met de auto, maar hij kreeg het wel voor elkaar om de laatste tien te bereiken. Mogelijk is het meer geluk dan wijsheid, maar Hadjar heeft dit seizoen tot nu toe drie keer Q3 bereikt. Verstappen kreeg dat alleen twee weken geleden in China voor elkaar, toen hij sneller was dan Hadjar. In Australië crashte Verstappen in Q1, waarna Hadjar de schade herstelde voor Red Bull met de derde tijd.

Verstappen heeft dit seizoen slechts één keer Q3 bereikt, en toen hij dat deed, spoot de frustratie haast uit zijn oren. Voor het eerst in jaren heeft Verstappen weer een teamgenoot die hem aan kan, al lijkt dat meer te komen door de problemen en de frustratie van Verstappen.

Geen gelukkig huwelijk

Morgen moet Verstappen een inhaalrace gaan rijden op het circuit van Suzuka, en hij weet zelf ook dat dit geen eenvoudige opgave gaat worden. Max Verstappen en de Formule 1 vormen in 2026 nog geen gelukkig huwelijk.

Politik

Posts: 9.888

Ik zal er ff een uitgemolken grapje van Larry ingooien, daar zijn de meesten hier op dit forum dol op:

"Het valt best mee Max, vorig seizoen werd je gehypet hè, en vergeet niet dat je nu een veteraan bent", aldus Mekkerige Mekkies

  • 7
  • 28 maa 2026 - 12:52
  • Politik

    Posts: 9.888

    Ik zal er ff een uitgemolken grapje van Larry ingooien, daar zijn de meesten hier op dit forum dol op:

    "Het valt best mee Max, vorig seizoen werd je gehypet hè, en vergeet niet dat je nu een veteraan bent", aldus Mekkerige Mekkies

    • + 7
    • 28 maa 2026 - 12:52
    • Larry Perkins

      Posts: 63.807

      Je ziet het ook al aan de foto hierboven hè, Isack is veel sneller door het controle poortje dan de oude Max, maar daar zal Verstappen ook wel weer een excuus voor hebben. Ja ja...

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 14:32
  • snailer

    Posts: 32.211

    Ach ja. 1 keer beter geweest. De waarheid is waars hijnlijk dat Hadjar een goed middenmoter wordt.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 12:53
  • hupholland

    Posts: 9.770

    hoorde Max bij Channel4 zeggen dat hij met een andere aero package reed. Het was ook continu elke run ongeveer een tiende wat hij tekort kwam. Ik denk wel dat we in dit stadium van de reglementen heel erg moeten oppassen met vergelijkingen tussen teamgenoten, het is haast onmogelijk om alles synchroon te hebben tussen beide auto's. En voor de rijders zelf is het misschien ook nog een beetje hit and miss met het energiemangement. En nee, dat geldt niet alleen voor Verstappen, maar ook voor Russell, Bearman en Norris en wie nog meer een ongewoon slechte kwalificatie had.

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 13:11
    • Pietje Bell

      Posts: 33.947

      Max had idd de slecht werkende nieuwe updates op de wagen. Hadjar niet.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 13:17
    • AUDI_F1

      Posts: 3.619

      Daarbij zou de auto ook nog een onvoorspelbaar zijn, dus als je een bocht in gaat weet je niet of je er ook heelhuids uitkomt. Maar ik denk dat ze nog heel hard aan het zoeken zijn, hoe de auto stabiel en lichter moet worden.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 14:52
  • Tony

    Posts: 1.585

    Toppertje die Hadjar. Haalt gewoon acht tiende extra uit die koekblik.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 13:31
  • dimi

    Posts: 78

    ik denk dat Max eens bij zijn goede vriend Antonelli even raad moet gaan vragen hoe je met die nieuwe wagens moet rijden ,vologens mij ligt de fout bij Max die op de verkeerde momenten aan batterij oplading doet en niet op de juiste manier , in de bochten schakelt hij meestal kleiner om een hoger toerental te berijken ,en dat zie ik bij Antonelli toch niet gebeuren , ik zeg niet dat het ook voor een deel aan de wagen ligt ,maar als Hadjar het beter doet dan Max dan doet Max toch iets grondig fout net zoals hij telkens foute starts maakt ...

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 13:56
    • ILMOP

      Posts: 1.247

      Is dat niet makkelijker gezegd dan gedaan? Dit probleem zag je ook bij Vettel in 2014. Na de wijzigingen van het reglement, was hij schim meer van de rijder van weleer. Hopelijk gaat Max ook niet die kant op!

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 14:16
    • da_bartman

      Posts: 6.506

      Ja , want Max en Kimi rijden met een motoren die precies dezelfde drive ability hebben ?????

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 14:42
  • Larry Perkins

    Posts: 63.807

    Max richt zich puur op het oplossen van de problemen en van Hadjar zal hij hetzelfde verwachten, maar dat zijn teamgenoot net wat betere resultaten heeft geboekt, zal hem nu nauwelijks iets kunnen schelen...

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 14:20
  • Larry Perkins

    Posts: 63.807

    "Voor het eerst in jaren heeft Verstappen weer een teamgenoot die hem aan kan, al lijkt dat meer te komen door de problemen en de frustratie van Verstappen."

    Door de problemen uiteraard. Door de frustraties, waar komt dat vandaan? Heeft de journalist met Max, Vermeulen, Mekies of GP gesproken? Vast niet, is een verzinsel, een aanname!

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 14:25
  • inflatable

    Posts: 3.708

    Het boeit Max gewoon totaal niet, dit soort "racen".. Dus dan is het ook niet verbazingwekkend dat je niet optimaal preseert als je 0,0 motivatie hebt.. Het zal het vertrek van Verstappen uit de F1 alleen maar versnellen en makkelijker maken, want Red Bull gaat zo ook steeds minder aan hem hebben.. De F1`is ook dood voor mij op deeze manierf, ik heb nog geen enekele sessie live gekeken, alleen korte samenvattingen van de races.. En zelfs die ga ik niet meer kijken binnenkort denk ik..

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 14:36

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

