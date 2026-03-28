Max Verstappen lijkt ook dit weekend geen rol van betekenis te gaan spelen in de Formule 1. In de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan viel hij af in Q2, en zag hij hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar wél doorstootte naar het laatste bedrijf. Het begint een negatieve zaak te worden voor Verstappen.

Verstappen en zijn team Red Bull zijn niet op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Verstappen is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels, en zijn team Red Bull loopt vooralsnog achter de feiten aan. In Japan werd de worsteling nogmaals pijnlijk duidelijk, en kwam Verstappen niet verder dan de elfde tijd. De auto leek niet te doen wat hij wilde, en Verstappen was simpelweg te langzaam.

Verstappen maakte na afloop van zijn hart geen moordkuil, en stelde dat hij begint te twijfelen aan zijn toekomst in de Formule 1. Daarnaast hintte hij ook op een nieuwe deelname aan een NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, waar zijn aandacht steeds meer en meer naar lijkt te verschuiven.

Wie is de nummer 1?

Door deze harde woorden sneeuwde het feit dat zijn teamgenoot Isack Hadjar wél wist door te stoten naar Q3 onder. Hadjar is ook niet tevreden met de auto, maar hij kreeg het wel voor elkaar om de laatste tien te bereiken. Mogelijk is het meer geluk dan wijsheid, maar Hadjar heeft dit seizoen tot nu toe drie keer Q3 bereikt. Verstappen kreeg dat alleen twee weken geleden in China voor elkaar, toen hij sneller was dan Hadjar. In Australië crashte Verstappen in Q1, waarna Hadjar de schade herstelde voor Red Bull met de derde tijd.

Verstappen heeft dit seizoen slechts één keer Q3 bereikt, en toen hij dat deed, spoot de frustratie haast uit zijn oren. Voor het eerst in jaren heeft Verstappen weer een teamgenoot die hem aan kan, al lijkt dat meer te komen door de problemen en de frustratie van Verstappen.

Geen gelukkig huwelijk

Morgen moet Verstappen een inhaalrace gaan rijden op het circuit van Suzuka, en hij weet zelf ook dat dit geen eenvoudige opgave gaat worden. Max Verstappen en de Formule 1 vormen in 2026 nog geen gelukkig huwelijk.