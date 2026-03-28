Andrea Kimi Antonelli was vandaag dominant in de kwalificatie op het circuit van Suzuka in Japan. Hij was veel sneller dan zijn teamgenoot George Russell, die het sentiment langzaam ziet kantelen. Mercedes-teambaas Toto Wolff is trots op Antonelli en deelt een aantal complimenten uit.

Antonelli won twee weken geleden zijn eerste Grand Prix in China, maar volgens veel kenners is het nog te vroeg om aan de titel te denken. Dat lijkt nu wel anders te zijn, want in de kwalificatie in Japan was hij de bovenliggende partij in de interne strijd met Russell. Het zorgt ervoor dat hij voor morgen direct de favoriet voor de zege is.

Op welke manier maakt Antonelli indruk?

Mercedes-teambaas Wolff is in ieder geval heel erg tevreden met Antonelli's pole position. Bij Sky Sports kwam hij superlatieven te kort: "Wanneer je zijn communicatie over de boordradio hoort, of over de intercom in de garage, dan is hij gewoon heel erg kalm."

"Hij moet zichzelf niet onder te veel druk zetten. Hij wist dat ene rondje neer te zetten, en dat was heel erg goed. Bono zei tegen hem dat hij een banker lap moest neerzetten. Hij pushte daarna een klein beetje tijdens zijn laatste rondje, en dat was geen goede. Maar het is heel erg mooi om te zien."

Wat is er aan de hand met Russell?

Russell had het opvallend zwaar tijdens de kwalificatie, en hij baalde als een stekker. Wolff weet wel wat er aan de hand is met zijn andere coureur: "We hebben aan de andere kant van de garage een verandering aan de set-up doorgevoerd. Het is iets waarvan we dachten dat de impact veel minder groot zou zijn, maar het heeft de auto op scherp gezet. Er is nu gewoon te veel overstuur en dat heeft het heel erg lastig voor hem gemaakt."

Dat is volgens Wolff geen voordeel voor de race: "Hij moet dit nu gaan meenemen naar morgen, en dat is ook zeker een nadeel. Maar goed, deze dingen gebeuren."