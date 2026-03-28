Verstappen hint op nieuwe Nürburgring-uitdaging

Verstappen hint op nieuwe Nürburgring-uitdaging

Max Verstappen heeft na zijn teleurstellende kwalificatie in Japan laten weten dat hij werk maakt van een volgend raceavontuur. De kans is heel groot dat hij in de komende weken terugkeert op de Nürburgring Nordschleife, waar hij zich gaat voorbereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring.

Waar het in de Formule 1 momenteel niet naar wens gaat, gaat het met Verstappens andere passie wél goed. Verstappen is dol op GT-racen en de enduranceracerij, en hij maakt dit jaar dan ook zijn debuut in een 24-uursrace. Hij zal over anderhalve maand aan de start verschijnen van de 24 uur van de Nürburgring, waar hij gaat jagen op een zege.

Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

Welke race valt er af?

Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de NLS2-race, waar hij wist te winnen. Hij werd uren later gediskwalificeerd, maar dat mocht de pret niet drukken. Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië kan hij nu deelnemen aan meer NLS-races, en in Japan legt hij aan de internationale media zijn plannen uit: "De NLS3 gaat niet lukken, omdat mijn team dan op Paul Ricard racet. We kunnen dat niet doen."

Wat is er wel mogelijk?

Op 18 en 19 april vinden de kwalificatieraces plaats op de Nürburgring, en dat biedt kansen voor Verstappen. In principe kan Verstappen hier wél aan deelnemen: "Op dit moment zit alleen Lucas Auer in de auto voor de kwalificatieraces. Ik zou wel een beetje medelijden met hem hebben als hij alles alleen moet doen! Dani Juncadella en Jules Gounon kunnen dat dan niet doen. Het zou logisch zijn als ik het kan doen."

Waarom kunnen de andere coureurs niet rijden?

Of dat echt gaat gebeuren, is nog niet bevestigd. De kans is in ieder geval groot dat Verstappen zich weer gaat melden op de Ring, en dat wordt zijn eerste race samen met Auer. Verstappen nam afgelopen deel samen met Gounon en Juncadella in actie in de NLS2. Beide coureurs komen ook in actie in het WEC, waardoor ze te maken hebben met botsende kalenders.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife GP Japan 2026

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
