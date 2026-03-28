Max Verstappen heeft eindelijk een verklaring gegeven over het wegsturen van een Britse verslaggever tijdens zijn perspraatje op donderdag. Het opmerkelijke moment deed veel stof opwaaien, maar voor Verstappen was het een duidelijke zaak. Hij stelt dat het met respect te maken heeft.

Verstappen zorgde op donderdag voor headlines door iets heel bijzonders te doen tijdens zijn perspraatje in het onderkomen van Red Bull. Vlak voordat hij aan zijn verhaal wilde beginnen, spotte hij Giles Richards van The Guardian in de zaal, en hij besloot hem weg te sturen. Verstappen wilde pas beginnen met zijn praatje op het moment dat de Brit de zaal had verlaten. Het ging om een principekwestie, want Richards had Verstappen eind vorig jaar een vraag gesteld die hem niet beviel.

Wat was er aan de hand?

Verstappen had nog niet gereageerd op het bijzondere moment. Daar is nu verandering in gekomen, want bij Viaplay gaf hij tekst en uitleg: "Je kan mij over het algemeen gewoon alles vragen. Ik krijg veel domme vragen, maar daar geef ik gewoon antwoord op."

Weinig respect

De verslaggever van The Guardian had het echt te bont gemaakt. Hij stelde eind vorig jaar een vraag over het incident van Verstappen met George Russell in Spanje. Daar was de Nederlander niet blij mee: "Die vraag kreeg ik vorig jaar al best vaak en ik heb hem denk ik meer dan twintig keer beantwoord. Als iemand dan na de laatste race in de persconferentie die vraag stelt en je ook in je gezicht uitlacht, dan heeft het voor mij weinig met respect te maken. Als je mij geen respect geeft, waarom zou ik dan respect geven?"

'Dan heb je geen goede bedoelingen'

Verstappen kookte op dat moment al van woede, en besloot nu in te grijpen: "Je ziet alleen de camera op mij gericht en niet op die persoon, die gewoon begon te lachen. En je zag duidelijk dat er op dat moment een kwade bedoeling achter zat. Dan is het voor mij gewoon genoeg. Ik zit lang genoeg in de Formule 1 om te weten wie goede en wie kwade bedoelingen heeft. Als je mij dan daar gaat uitlachen, dan heb je duidelijk geen goede bedoelingen."