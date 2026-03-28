Verstappen geeft eindelijk verklaring voor aanvaring met Britse verslaggever

Max Verstappen heeft eindelijk een verklaring gegeven over het wegsturen van een Britse verslaggever tijdens zijn perspraatje op donderdag. Het opmerkelijke moment deed veel stof opwaaien, maar voor Verstappen was het een duidelijke zaak. Hij stelt dat het met respect te maken heeft.

Verstappen zorgde op donderdag voor headlines door iets heel bijzonders te doen tijdens zijn perspraatje in het onderkomen van Red Bull. Vlak voordat hij aan zijn verhaal wilde beginnen, spotte hij Giles Richards van The Guardian in de zaal, en hij besloot hem weg te sturen. Verstappen wilde pas beginnen met zijn praatje op het moment dat de Brit de zaal had verlaten. Het ging om een principekwestie, want Richards had Verstappen eind vorig jaar een vraag gesteld die hem niet beviel.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

Wat was er aan de hand?

Verstappen had nog niet gereageerd op het bijzondere moment. Daar is nu verandering in gekomen, want bij Viaplay gaf hij tekst en uitleg: "Je kan mij over het algemeen gewoon alles vragen. Ik krijg veel domme vragen, maar daar geef ik gewoon antwoord op."

Weinig respect

De verslaggever van The Guardian had het echt te bont gemaakt. Hij stelde eind vorig jaar een vraag over het incident van Verstappen met George Russell in Spanje. Daar was de Nederlander niet blij mee: "Die vraag kreeg ik vorig jaar al best vaak en ik heb hem denk ik meer dan twintig keer beantwoord. Als iemand dan na de laatste race in de persconferentie die vraag stelt en je ook in je gezicht uitlacht, dan heeft het voor mij weinig met respect te maken. Als je mij geen respect geeft, waarom zou ik dan respect geven?"

'Dan heb je geen goede bedoelingen'

Verstappen kookte op dat moment al van woede, en besloot nu in te grijpen: "Je ziet alleen de camera op mij gericht en niet op die persoon, die gewoon begon te lachen. En je zag duidelijk dat er op dat moment een kwade bedoeling achter zat. Dan is het voor mij gewoon genoeg. Ik zit lang genoeg in de Formule 1 om te weten wie goede en wie kwade bedoelingen heeft. Als je mij dan daar gaat uitlachen, dan heb je duidelijk geen goede bedoelingen."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (15)

  • Edgar

    Posts: 1.735

    Oke, nu geef ik Max helemaal gekijk, f*ck die reporter! kijk wie er nu lacht....

    • + 14
    • 28 maa 2026 - 09:25
    • Mick34

      Posts: 1.292

      Max heeft hier gewoon gelijk. Het mooie hierin is dat hij een rechte rug houdt en niet met zich laat sollen. Ik houd ervan.

      Nog een ander ding; ik kijk al sinds 1994 F1. Ik heb 95% van de races sindsdien live gezien. Voor mij was het winnen van Max alleen maar een bonus, want ook zonder hem vond ik deze sport fantastisch!

      Maar ik merk aan mezelf dat het me niet meer kan bekoren. Ik heb geen zin meer om te kijken en doe het ook niet meer. Lichte twijfel aan mezelf of het echt komt omdat het met Max nu zo slecht gaat?

      • + 12
      • 28 maa 2026 - 10:04
    • Edgar

      Posts: 1.735

      Zelfde hier, ook rond 93/94 gaan volgen, max zijn aanwezigheid is voor mij niet direct meerwaarde, maar de staat waar de f1 nu verkeerd, doet mijn interesse doen verminderen, mid 2000 was voor mij het absolute hoogtepunt qua F1

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 10:11
    • Q3FI

      Posts: 818

      Ik volg F1 sinds 1980. Het waren 45 geweldige jaren, maar nu is het over. Ik heb het een paar sessies de kans gegeven maar ik vind het he-le-maal niks. Ik zal de uitslagen nog volgen, maar ik ga er geen geld meer aan besteden.

      • + 9
      • 28 maa 2026 - 10:16
    • zoefroef

      Posts: 1.689

      Ik had ooit n chef die zoiets flikte tijdens een diploma uitreiking, iedereen fantastisch en ik werd al lachend met de grond gelijk gemaakt, natuurlijk kwamen er achteraf een soort van excuses, ik weigerde überhaupt aan het werk te gaan, toen was het sorry, maar het is nooit meer goed gekomen tussen de zogenaamde chef en mij, ik begrijp verstappen heel goed, en dan zijn er mensen die het kinderachtig noemen, maar nee het gaat veel verder dan dat, uiteindelijk heeft chef z'n baantje even later moeten opgeven wegens niet goed functioneren, 2x raden wie dat om handen had.

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 10:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 409

    Verstappen is in het verkeerde tijdperk geboren, mannen als patrese, alboreto en ik weet er nog wel een paar die hadden gewoon een keer een “ goed gesprek “ met zuigende journalisten en dan was alles “ netjes “ opgelost

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:28
    • Patrace

      Posts: 6.607

      Misschien is niet Verstappen, maar de journalist in het verkeerde tijdperk geboren…

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 10:46
    • Freek-Willem

      Posts: 6.670

      Die journalist is niet geboren maar bij het bakken uit de pan gespetterd. Een echt misbaksel.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.800

      Het had al gescheeld als de journalist niet op het eiland was geboren...

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:44
  • Larry Perkins

    Posts: 63.800

    Nog ff wat clicks ophalen...

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 09:29
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.033

    Zal vast vaker gebeuren..

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 09:31
  • Larry Perkins

    Posts: 63.800

    Hoe laat gaat de vermaledijde sprintrace van start?

    Wat doet het weer dan op Suzuka?

    En schuiven er nog wat coureurs aan?

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.943

      Zeg me wel even wanneer die vermaledijde Sprintrace begint,
      want die wil ik ab-so-luut niet missen!!

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:34
  • Nomar

    Posts: 854

    Een journalist zou moeten handelen op basis van wederzijds respect, als je geen respect toont moet je dat ook niet terug verwachten zo simpel is het.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 12:09
  • Pietje Bell

    Posts: 33.943

    Max voor de camera:

    www.instagram.com/p/DWatirwDeaH/

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 12:31

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

