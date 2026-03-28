Red Bull-talent jubelt na elimineren van Verstappen

Red Bull-talent jubelt na elimineren van Verstappen

Max Verstappen werd vandaag op een zeer pijnlijke manier uitgeschakeld in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hij werd uit de top tien gedrukt door uitgerekend Red Bull-talent Arvid Lindblad. De 18-jarige coureur was heel erg blij met zijn rondje, en verkeerde na afloop in jubelstemming.

Verstappen worstelde het hele weekend met zijn nieuwe Red Bull-bolide. Hij kwam niet in het stuk voor, en kon zich in zijn laatste rondje in Q2 amper verbeteren. Verstappen deed er alles aan om boven de streep te blijven, en dat leek wonder boven wonder te lukken. Toen Audi-coureur Nico Hülkenberg een foutje maakte, leek Verstappen opgelucht adem te kunnen halen. Dat was buiten Lindblad gerekend, die hem toch de eliminatiezone in duwde.

Hoe kijkt Lindblad terug op het moment?

Lindblad schreeuwde het uit na zijn rondje in Q2, en na afloop was hij nog steeds heel erg trots. Glimmend van vreugde sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Ik ben heel erg trots op mezelf. Ik denk dat wat ik in Q2 deed, echt heel erg indrukwekkend was. Ik had heel erg veel lol tijdens dat rondje. Ik wist na de run dat als ik het perfect had gedaan, ik misschien door kon glippen."

Lindblad is nog maar bezig met zijn derde raceweekend uit zijn Formule 1-loopbaan, maar levert nu al een topprestatie af. Hij stelde dat zijn laatste run in Q3 heel erg belangrijk was: "Ik zei tegen mezelf dat ik mijn hersenen uit ging zetten, moest hopen op het beste en alles moest geven. Het was zo'n mooi gevoel, op een baan als deze, wanneer je één met de auto bent. Het is zo leuk!"

Waar eindigde het avontuur?

Door Lindblads wonderrondje viel Verstappen af, en hij moest vanaf de zijlijn toekijken in Q3. Daar zag hij hoe Lindblad in het laatste gedeelte van de kwalificatie niet in het stuk voorkwam, en het moest doen met de tiende tijd. Het zal de jonge Brit weinig uitmaken, en het feit dat hij zijn teamgenoot Liam Lawson heeft verslagen, zal hem ook goed doen.

WickieDeViking

Posts: 861

Lindblad maakt tot nu toe een goede indruk, hopen dat hij het vol kan houden.

  • 3
  • 28 maa 2026 - 10:45
F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Red Bull Racing Racing Bulls GP Japan 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • WickieDeViking

    Posts: 860

    Lindblad maakt tot nu toe een goede indruk, hopen dat hij het vol kan houden.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 10:45
  • Snelrondje

    Posts: 8.964

    Lindblad lijkt tot dusver een prima aanwinst in de F1.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 10:58
  • CliMax

    Posts: 289

    Tja ik snap het wel, arme jongen kent alleen deze 'F1' auto's...

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 11:17
  • Patrace

    Posts: 6.606

    Gaat lekker met de censuur op deze site… goed bezig jongens!

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 11:58

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

