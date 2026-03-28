Max Verstappen werd vandaag op een zeer pijnlijke manier uitgeschakeld in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hij werd uit de top tien gedrukt door uitgerekend Red Bull-talent Arvid Lindblad. De 18-jarige coureur was heel erg blij met zijn rondje, en verkeerde na afloop in jubelstemming.

Verstappen worstelde het hele weekend met zijn nieuwe Red Bull-bolide. Hij kwam niet in het stuk voor, en kon zich in zijn laatste rondje in Q2 amper verbeteren. Verstappen deed er alles aan om boven de streep te blijven, en dat leek wonder boven wonder te lukken. Toen Audi-coureur Nico Hülkenberg een foutje maakte, leek Verstappen opgelucht adem te kunnen halen. Dat was buiten Lindblad gerekend, die hem toch de eliminatiezone in duwde.

Hoe kijkt Lindblad terug op het moment?

Lindblad schreeuwde het uit na zijn rondje in Q2, en na afloop was hij nog steeds heel erg trots. Glimmend van vreugde sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Ik ben heel erg trots op mezelf. Ik denk dat wat ik in Q2 deed, echt heel erg indrukwekkend was. Ik had heel erg veel lol tijdens dat rondje. Ik wist na de run dat als ik het perfect had gedaan, ik misschien door kon glippen."

Lindblad is nog maar bezig met zijn derde raceweekend uit zijn Formule 1-loopbaan, maar levert nu al een topprestatie af. Hij stelde dat zijn laatste run in Q3 heel erg belangrijk was: "Ik zei tegen mezelf dat ik mijn hersenen uit ging zetten, moest hopen op het beste en alles moest geven. Het was zo'n mooi gevoel, op een baan als deze, wanneer je één met de auto bent. Het is zo leuk!"

Waar eindigde het avontuur?

Door Lindblads wonderrondje viel Verstappen af, en hij moest vanaf de zijlijn toekijken in Q3. Daar zag hij hoe Lindblad in het laatste gedeelte van de kwalificatie niet in het stuk voorkwam, en het moest doen met de tiende tijd. Het zal de jonge Brit weinig uitmaken, en het feit dat hij zijn teamgenoot Liam Lawson heeft verslagen, zal hem ook goed doen.