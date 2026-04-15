user icon
icon

Zo gaat Lindblad om met de druk: "Want dat is niet de bedoeling..."

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zo gaat Lindblad om met de druk: "Want dat is niet de bedoeling..."

Arvid Lindblad heeft onthuld dat hij weinig druk voelt in de Formule 1. Hij leeft in zijn droom nu hij zijn eerste drie races achter de rug heeft in de Formule 1. De rookie heeft zichzelf al heel wat bewezen. 

Lindblad werd door Helmut Marko klaargestoomd voor de Formule 1, met succes. De rookie heeft zijn allereerste punten al binnen en staat daarmee elfde in het wereldkampioenschap. Lindblad is de enige rookie dit jaar, wat erg weinig is ten opzichte van de vele rookies van vorig seizoen.

Lindblad heeft weinig stress

Hoewel het er allemaal erg mooi uitziet voor de jonge coureur, is het niet heel gemakkelijk. "Het is niet makkelijk voor me om precies te weten hoe ik dit moet aanpakken, want het is mijn eerste seizoen in de Formule 1. Ik moet de juiste balans vinden tussen zoveel mogelijk leren en mezelf echt verbeteren, maar ook even gas terugnemen. Want als je dat constant doet, kom je bij race 10 en raak je al uitgeput, en dat is niet de bedoeling", zo legt Lindblad uit aan de internationale media. 

Lindblad legt uit dat hij zijn dagen op een bepaalde manier inplant om niet gestrest te raken. "Ik heb geprobeerd de juiste balans te vinden. Na de race ging ik terug; ik had een dag vrij, maar daarna zat ik meteen achter de simulator om me voor te bereiden op deze week. Ik heb dingen uit China doorgenomen en gekeken wat we beter konden doen. Het is echt een grote uitdaging met de auto's en de motoren dit jaar. Maar ik heb ook een paar dagen vrij genomen in Tokio om even te ontspannen."

Lindblad kon niet naar huis

De Brit is al een lange tijd niet thuis geweest, maar nu de twee races in april uitvallen, kan Lindblad ook even terug naar huis. "Helaas heb ik de afgelopen maanden niet echt naar huis kunnen gaan. Ik ben eigenlijk al die tijd weg geweest sinds de test, dus na dit weekend kan ik gelukkig weer naar huis."

F1 Nieuws Arvid Lindblad Racing Bulls

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad 41
  • Team Racing Bulls
  • Punten 4
  • Podiums 0
  • Grand Prix 3
  • Land GB
  • Geb. datum 8 aug 2007 (18)
  • Geb. plaats Londen, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar