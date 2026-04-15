Arvid Lindblad heeft onthuld dat hij weinig druk voelt in de Formule 1. Hij leeft in zijn droom nu hij zijn eerste drie races achter de rug heeft in de Formule 1. De rookie heeft zichzelf al heel wat bewezen.

Lindblad werd door Helmut Marko klaargestoomd voor de Formule 1, met succes. De rookie heeft zijn allereerste punten al binnen en staat daarmee elfde in het wereldkampioenschap. Lindblad is de enige rookie dit jaar, wat erg weinig is ten opzichte van de vele rookies van vorig seizoen.

Lindblad heeft weinig stress

Hoewel het er allemaal erg mooi uitziet voor de jonge coureur, is het niet heel gemakkelijk. "Het is niet makkelijk voor me om precies te weten hoe ik dit moet aanpakken, want het is mijn eerste seizoen in de Formule 1. Ik moet de juiste balans vinden tussen zoveel mogelijk leren en mezelf echt verbeteren, maar ook even gas terugnemen. Want als je dat constant doet, kom je bij race 10 en raak je al uitgeput, en dat is niet de bedoeling", zo legt Lindblad uit aan de internationale media.

Lindblad legt uit dat hij zijn dagen op een bepaalde manier inplant om niet gestrest te raken. "Ik heb geprobeerd de juiste balans te vinden. Na de race ging ik terug; ik had een dag vrij, maar daarna zat ik meteen achter de simulator om me voor te bereiden op deze week. Ik heb dingen uit China doorgenomen en gekeken wat we beter konden doen. Het is echt een grote uitdaging met de auto's en de motoren dit jaar. Maar ik heb ook een paar dagen vrij genomen in Tokio om even te ontspannen."

Lindblad kon niet naar huis

De Brit is al een lange tijd niet thuis geweest, maar nu de twee races in april uitvallen, kan Lindblad ook even terug naar huis. "Helaas heb ik de afgelopen maanden niet echt naar huis kunnen gaan. Ik ben eigenlijk al die tijd weg geweest sinds de test, dus na dit weekend kan ik gelukkig weer naar huis."