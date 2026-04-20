Arvid Lindblad is de enige rookie van dit seizoen, maar wist zichzelf te bewijzen. De jonge coureur heeft een uitstekende start van het seizoen en zijn eerste punten zijn al binnen. Hij is van mening dat hij niet achterloopt op de rest.

Momenteel is de enige rookie van dit seizoen terug te vinden op de elfde plek in het wereldkampioenschap met vier punten. Dat zijn er maar zes minder dan zijn teamgenoot Liam Lawson, die tiende staat.

Lindblad kijkt niet naar anderen

Een van de sterke punten van Lindblad is dat hij niet kijkt hoe anderen bezig zijn. "Als rookie ben ik natuurlijk vooral op mezelf gefocust", zegt Lindblad tegenover Formula1.com. "Ik had niet zoveel ervaring met de vorige auto's, maar deze auto's zijn heel anders dan wat ik gewend was. Dus qua verwachtingen had ik er niet veel – ik probeerde me gewoon op mezelf te concentreren en mijn best te doen."

Lindblad had absoluut niet durven dromen van de sterke start in de Formule 1. "Ik ben erg tevreden over hoe de eerste paar races zijn verlopen. Het is absoluut beter gegaan dan ik had durven hopen. Vooral Melbourne, en tot op zekere hoogte ook Japan, hebben me een flinke boost gegeven. Er waren tijdens die weekenden ook momenten die aantoonden dat er nog veel ruimte voor verbetering is, dus daar probeer ik me momenteel op te richten."

Lindblads debuut wordt niet vergeten

Het debuut van de jonge Brit is er niet een om te vergeten, want hij behaalde vier punten in de Grand Prix van Australië. "Ik had natuurlijk mijn hele leven naartoe gewerkt om in de Formule 1 te komen, dus mijn debuut was sowieso een heel bijzonder moment. Mijn ouders waren er ook bij, en ik denk dat het de eerste keer in jaren was, misschien wel zeven of acht jaar, dat mijn beide ouders bij een race aanwezig waren."

Lindblad werkt nog aan de rijstijl van de Formule 1. "Ik denk dat het heel normaal is. Als rookie gebeurt er zoveel nieuws, en zelfs veel ervaren coureurs zeggen dat er ontzettend veel gaande is. Het is iets waar we allemaal van leren, maar ik denk dat dit misschien wel een belangrijk verbeterpunt is dat nog moet komen."