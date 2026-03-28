George Russell heeft genoegen moeten nemen met de tweede plaats in de kwalificatie op het circuit van Suzuka. Hij kreeg het niet voor elkaar om de tijd van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te verbeteren, en moet nu zelfs vrezen voor zijn WK-leiding. Russell probeerde na afloop sportief te blijven.

Russell kampte de hele kwalificatie met problemen, waardoor het er lange tijd niet op leek dat hij zich in de strijd om de pole position kon mengen. Hij moest in grote delen van de kwalificatie veel tijd toegeven op niet alleen Antonelli, maar ook de McLarens en de Ferrari's. Hij worstelde zich door de kwalificatie heen, maar kwam toch tot de tweede tijd.

Wat ging er mis?

Lachend als een boer met kiespijn kwam hij bij interviewer van dienst Jean Alesi met een eerste reactie: "Kimi heeft het weer geweldig gedaan. Het was echt een rare sessie voor ons. We waren allebei heel erg snel dit hele weekend. We hebben na de derde vrije training wat zaken aangepast, en toen aan het begin van de kwalificatie waren we helemaal nergens!"

Werk aan de winkel

Russell had het geluk dat Ferrari-coureur Charles Leclerc een foutje maakte in zijn laatste rondje, anders was hij zelfs teruggevallen naar de derde tijd. Er is werk aan de winkel voor Mercedes, en Russell weet dat ook: "We moeten het zien te begrijpen. We hebben heel erg veel geluk dat we op de tweede plek staan. In de laatste twee raceweekenden is het een soort misgegaan in de kwalificaties, maar de race is pas morgen en er staat nog steeds heel veel op het spel."

Wat staat er op het spel voor Russell?

Voor Russell staat de leiding in het wereldkampioenschap op het spel. Als Antonelli de race morgen weet te winnen, dan valt Russell vrijwel zeker terug naar de tweede plaats in het kampioenschap. In de kwalificatie had zijn jongere Italiaanse teamgenoot in ieder geval de overhand, en gaf Russell 0,298 seconden toe.