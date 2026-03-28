user icon
icon

Russell is het helemaal kwijt: "We zijn nergens!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell is het helemaal kwijt: "We zijn nergens!"

George Russell heeft genoegen moeten nemen met de tweede plaats in de kwalificatie op het circuit van Suzuka. Hij kreeg het niet voor elkaar om de tijd van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te verbeteren, en moet nu zelfs vrezen voor zijn WK-leiding. Russell probeerde na afloop sportief te blijven.

Russell kampte de hele kwalificatie met problemen, waardoor het er lange tijd niet op leek dat hij zich in de strijd om de pole position kon mengen. Hij moest in grote delen van de kwalificatie veel tijd toegeven op niet alleen Antonelli, maar ook de McLarens en de Ferrari's. Hij worstelde zich door de kwalificatie heen, maar kwam toch tot de tweede tijd.

Wat ging er mis?

Lachend als een boer met kiespijn kwam hij bij interviewer van dienst Jean Alesi met een eerste reactie: "Kimi heeft het weer geweldig gedaan. Het was echt een rare sessie voor ons. We waren allebei heel erg snel dit hele weekend. We hebben na de derde vrije training wat zaken aangepast, en toen aan het begin van de kwalificatie waren we helemaal nergens!"

Werk aan de winkel

Russell had het geluk dat Ferrari-coureur Charles Leclerc een foutje maakte in zijn laatste rondje, anders was hij zelfs teruggevallen naar de derde tijd. Er is werk aan de winkel voor Mercedes, en Russell weet dat ook: "We moeten het zien te begrijpen. We hebben heel erg veel geluk dat we op de tweede plek staan. In de laatste twee raceweekenden is het een soort misgegaan in de kwalificaties, maar de race is pas morgen en er staat nog steeds heel veel op het spel."

Wat staat er op het spel voor Russell?

Voor Russell staat de leiding in het wereldkampioenschap op het spel. Als Antonelli de race morgen weet te winnen, dan valt Russell vrijwel zeker terug naar de tweede plaats in het kampioenschap. In de kwalificatie had zijn jongere Italiaanse teamgenoot in ieder geval de overhand, en gaf Russell 0,298 seconden toe.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Japan 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 859

    Toto richt alle pijlen op Antonelli

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 08:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 409

    Haha Woody voelt de bui al hangen, lekker de drama queen uithangen, terwijl zijn puisterige tiener teamgenoot zorgeloos alle internationale shine en lof pakt!

    • + 11
    • 28 maa 2026 - 09:05
    • Mrduplex

      Posts: 1.726

      Wat een disrespect om iemand een puisterige tiener teamgenoot te noemen🤮

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 09:18
    • Edgar

      Posts: 1.735

      Sarcasme is jou ghelemaal ontgaan zeker?....Mrduplex...

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 09:26
    • Mrduplex

      Posts: 1.726

      Met sarcasme kunnen we alles zeggen inderdaad.

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 09:27
  • Larry Perkins

    Posts: 63.800

    "Het valt best mee George, vorig seizoen werd je gehypet hè, en vergeet niet dat je nu een veteraan bent", aldus Toffe Toto.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 09:07
  • Larry Perkins

    Posts: 63.800

    'Second Choice George': "Sh*t, als Kimi mij alweer verslaat kan ik ook mijn ‘stukje rundvlees-act’ niet doen..."

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:25
  • Larry Perkins

    Posts: 63.800

    Interview met George Russell na de kwalificatie | Grand Prix van Japan 2026
    (1,50 minuten)

    https://youtu.be/qTolgKOsXME

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 09:45
  • NicoS

    Posts: 20.455

    Zolang je op de plek staat, ondanks dat je het helemaal kwijt bent, valt het nog wel mee.
    De auto van Kimi lag op rails als je de onboards zag, nagenoeg geen correctie hoeven doen is de bochten, dan weet je dat het goed zit.
    George had duidelijk minder grip, en dan sta je er drie tienden achter.
    De druk zal langzaam wat toe gaan nemen bij Russell, en dat is alleen maar goed.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 10:00
    • mario

      Posts: 15.248

      Ik denk dat George net als Max niet tevreden is als het niet helemaal gegaan is zoals het had moeten gaan... Max werd er juist altijd om geprezen dat hij niet tevreden was met een P2, als hij wist dat er meer ingezeten had... Dan kan Russell daar toch ook om geprezen worden???

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 11:39
    • NicoS

      Posts: 20.455

      Zeg ik dat dan?
      En wat heeft Max hiermee van doen?

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:09
  • zoefroef

    Posts: 1.689

    Prinses sjors heeft door dat hij/zij niet de kroonprins is .
    Dat zal hard aankomen.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 10:42
    • mario

      Posts: 15.248

      En prinsesje zoefroef geniet daar natuurlijk wel van...???

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 11:40
  • De Vogel is Geland

    Posts: 790

    In dat raketschip nog muiljanken.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 11:10
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.400

    Komt wel goed. Met de snel startende Ferrari’s weet je al dat Leclerc en Hamilton 1 en 2 liggen in de 1e ronde. Dan hoef je alleen maar te zorgen dat bij Kimi in de buurt blijft en dan ga je er zo overheen. Focus George, focus.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 12:50

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar