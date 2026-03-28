Max Verstappen heeft een rampzalige kwalificatie in Japan achter de rug. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kreeg het niet voor elkaar om een goede rondetijd te noteren, en bleef steken op de elfde tijd. Balend stelde hij na afloop dat de problemen groter zijn dan vorig jaar.

Vorig jaar verraste Verstappen vriend en vijand door in een lastig bestuurbare auto toch de pole te pakken. Zijn fans hoopten op een soortgelijke wederopstanding, maar dat gebeurde niet. Verstappen ploeterde, en kreeg het niet voor elkaar iets wat leek op een goede rondetijd uit zijn auto te persen. Hij leek nog met de hakken over de sloot door te gaan naar Q3, maar Arvid Lindblad duwde hem de eliminatiezone in. De elfde tijd was zijn eindstation.

Hoe kijkt Verstappen terug op de kwalificatie?

Verstappen liep na afloop balend weg uit de pitbox. Eenmaal gearriveerd in de paddock, gaf hij een eerste reactie bij F1 TV: "Ja, het was niet goed. We dachten dat we... We dachten dat we het probleem een beetje hadden opgelost in de derde vrije training. Maar toen begonnen we aan de kwalificatie, en daar was het nog steeds heel erg moeilijk. We glijden gewoon veel. Maar op hetzelfde moment kunnen we ook niet goed draaien in de bochten. Dat zorgt voor een lastige balans, en dat is niet handig hier."

Is Verstappen boos?

Bij Viaplay ging Verstappen daarna dieper in op de problemen. Hij legde de problemen nogmaals uit, maar de frustratie heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling: "Ja, heel raar. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet maken. Het erge is eigenlijk ook dat ik helemaal niet boos ben, ik ben daar allang voorbij. Het ging niet goed."

Wat gaat er mis?

Verstappen lijkt met een vreemd probleem te kampen. De auto lijkt soms ineens onbestuurbaar te zijn: "Vanmorgen in de derde training was het dan stabiel aan de achterkant, maar nog altijd heel erg veel onderstuur. En nu in de kwalificatie was het er weer opeens, dan wil je echt aanzetten en dan breekt de hele auto uit. Eigenlijk in alle bochten. En daarna heb je weer veel onderstuur in het midden van de bocht. Dus ja, heel apart."

Het gaat niet goed bij Red Bull, en dat doet pijn. Ze moeten terug naar de basis, zo benadrukt Verstappen: "Ja, we hebben veel problemen op dit moment. Dat is het grootste probleem. Ja, het is ook heel erg wisselend."