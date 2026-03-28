Verstappen ziet het niet meer zitten: "Ik ben niet eens boos"

Verstappen ziet het niet meer zitten: "Ik ben niet eens boos"

Max Verstappen heeft een rampzalige kwalificatie in Japan achter de rug. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kreeg het niet voor elkaar om een goede rondetijd te noteren, en bleef steken op de elfde tijd. Balend stelde hij na afloop dat de problemen groter zijn dan vorig jaar.

Vorig jaar verraste Verstappen vriend en vijand door in een lastig bestuurbare auto toch de pole te pakken. Zijn fans hoopten op een soortgelijke wederopstanding, maar dat gebeurde niet. Verstappen ploeterde, en kreeg het niet voor elkaar iets wat leek op een goede rondetijd uit zijn auto te persen. Hij leek nog met de hakken over de sloot door te gaan naar Q3, maar Arvid Lindblad duwde hem de eliminatiezone in. De elfde tijd was zijn eindstation.

Hoe kijkt Verstappen terug op de kwalificatie?

Verstappen liep na afloop balend weg uit de pitbox. Eenmaal gearriveerd in de paddock, gaf hij een eerste reactie bij F1 TV: "Ja, het was niet goed. We dachten dat we... We dachten dat we het probleem een beetje hadden opgelost in de derde vrije training. Maar toen begonnen we aan de kwalificatie, en daar was het nog steeds heel erg moeilijk. We glijden gewoon veel. Maar op hetzelfde moment kunnen we ook niet goed draaien in de bochten. Dat zorgt voor een lastige balans, en dat is niet handig hier."

Is Verstappen boos?

Bij Viaplay ging Verstappen daarna dieper in op de problemen. Hij legde de problemen nogmaals uit, maar de frustratie heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling: "Ja, heel raar. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet maken. Het erge is eigenlijk ook dat ik helemaal niet boos ben, ik ben daar allang voorbij. Het ging niet goed."

Wat gaat er mis?

Verstappen lijkt met een vreemd probleem te kampen. De auto lijkt soms ineens onbestuurbaar te zijn: "Vanmorgen in de derde training was het dan stabiel aan de achterkant, maar nog altijd heel erg veel onderstuur. En nu in de kwalificatie was het er weer opeens, dan wil je echt aanzetten en dan breekt de hele auto uit. Eigenlijk in alle bochten. En daarna heb je weer veel onderstuur in het midden van de bocht. Dus ja, heel apart."

Het gaat niet goed bij Red Bull, en dat doet pijn. Ze moeten terug naar de basis, zo benadrukt Verstappen: "Ja, we hebben veel problemen op dit moment. Dat is het grootste probleem. Ja, het is ook heel erg wisselend."

Bertrand Gachot

Posts: 409

De oldschool fans die accepteren dat hun sport veranderd en al veel hebben moeten slikken qua veranderingen waar ze het niet mee eens waren: kwalificatie op 1 dag ipv 2. Kleine turbomotortjes ipv dikke atmosferische kleppers, kunstmatige gehannes met verschillende banden compounds, het afschaff... [Lees verder]

  • 13
  • 28 maa 2026 - 09:14
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (37)

  • NyckVrieskast

    Posts: 1.247

    Je had jezelf een hoop frustratie kunnen besparen door dit jaar voor mercedes te rijden maarja..

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 08:36
    • Larry Perkins

      Posts: 63.799

      Doet Max ook, alleen in de GT3 want daar is het nog een uitdaging om met een Mercedes te winnen...

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 08:45
    • monzaron

      Posts: 859

      Daar hoor je mij niet over, Verstappen moet nu eens boos worden op RB

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 08:46
    • NicoS

      Posts: 20.451

      Wat heeft het voor zin om boos te worden, denk je dat het team nu blij is?
      Op dit moment gaat het niet goed, de komende vijf weken zorgen dat de problemen worden aangepakt, en in Miami een stap proberen te maken.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 10:09
    • Patrace

      Posts: 6.607

      @Nyck: en wat voor garantie had hij destijds dat hij dan nu vooraan had gereden?
      Het was dan immers ook een gok geweest.
      (nog los van of het überhaupt mogelijk was om te vertrekken)

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 10:40
    • CliMax

      Posts: 289

      Max doe jezelf een plezier en volg je hart. Ga lekker genieten van je gezin en doe wat je wél leuk vindt en F die suffe mario F1. Voor 't geld hoeft het toch niet meer.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 11:19
  • Rimmer

    Posts: 13.196

    Gewoon lekker genieten Max, jij wilde graag bij RB blijven toen 80% van het team wegrende en iedereen riep dat je dat daar ook weg moest.
    Je wilde je carriere echter koste wat kost bij RB afsluiten, dat is je droom zoals je al tientallen keren hebt uitgelegd. Dat gaat ook gebeuren, wellicht iets sneller dan 2029 maar het gaat gebeuren! Dus kop op, lekker genieten en niet huilen, vechten in Q2 is ook leuk en iedereen heeft wel eens op de blaren moeten zitten als gevolg van zelf genomen beslissingen. Daar krijg je karakter van, niks mis mee.

    • + 10
    • 28 maa 2026 - 08:45
    • Cicero

      Posts: 1.634

      Z'n motivatie lijkt nog lager dan mijn motivatie om te kijken..
      Als je ziet dat hij op niveau van lawson rijdt, dan weet je dat hij echt zijn best niet doet.

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 09:14
    • Mrduplex

      Posts: 1.726

      Tja sommige mensen zijn wel solidair.
      Ken je dat woord?

      • + 5
      • 28 maa 2026 - 09:14
    • Joeppp

      Posts: 8.454

      Denk je echt dat hij dit leest?

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 09:14
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.547

      Als hij naar Mercedes was gegaan dan had je weer droeftoeters gehad die zeggen dat hij het zich we makkelijk gemaakt heeft door naar Mercedes te gaan.

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 09:37
    • dutchiceman

      Posts: 5.591

      De wereld is hard.
      Solidair boeiend.
      We willen gewoon bij het groenste gras zitten.
      Niks mis mee.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 10:16
    • Pietje Bell

      Posts: 33.941

      Als je ziet dat hij op niveau van lawson rijdt, dan weet je
      dat hij echt zijn best niet doet.


      😅 😂 🤣 😅 😂 🤣

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 10:25
    • CliMax

      Posts: 289

      Daar heb je Rimmertje weer, de man met karakter, die wel even komt vertellen wat een viervoudig WK voor gedrag moet vertonen. Je bent een lachertje.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 11:22
  • Politik

    Posts: 9.887

    Heel erg balen voor Verstappen dit.
    Die auto is net zo'n diva, net zo onvoorspelbaar als vorig jaar.
    Is gezien vorig jaar natuurlijk niet meteen een hele grote verrassing.
    Toen lukte het Waché ook pas na de zomerstop om die auto consistent en snel te krijgen.
    Parallel aan het gebrek aan (onvoorspepbare) aërodynamische efficiëntie, is het niet optimaal kunnen gebruiken van de batterij. Dus het mes snijdt aan twee kanten voor wat betreft tijdverlies.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 08:52
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      Vergeleken met vorig jaar liggen ze nu toch een stuk verder achter.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 08:59
    • Golf-GTI

      Posts: 1.679

      De zomerstop is dit jaar vervroegd naar April, dus wat dat betreft….

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 09:03
  • Bertrand Gachot

    Posts: 409

    Aan alle echte fans: nog even volhouden en dan krijgen we onze sport lekker vertrouwd in de “niche” weer terug, geen tandartsen, geen huisvrouwen en schoonmoeders, en vooral geen camping volk / tijdelijke succes supporters meer!

    • + 11
    • 28 maa 2026 - 09:00
    • Golf-GTI

      Posts: 1.679

      Welke fans blijven dan over met die duracells? Tiktokkers?

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 09:04
    • Bertrand Gachot

      Posts: 409

      De oldschool fans die accepteren dat hun sport veranderd en al veel hebben moeten slikken qua veranderingen waar ze het niet mee eens waren: kwalificatie op 1 dag ipv 2. Kleine turbomotortjes ipv dikke atmosferische kleppers, kunstmatige gehannes met verschillende banden compounds, het afschaffen van bij tanken tijdens de race ( het helemaal afschaffen van banden wissels) de elektrificatie, het inkorten van 1,5 uurs vrije trainingen, de pleuris lelijke woestijn races, sowieso de kunstlicht races, waar is de Oostenrijk ring gebleven? Wat is er over van de Hockenheim ring? Waar us Sepang? En wat nou sprintraces??? Die fans die nu nog steeds kijken ondanks dit soort veranderingen, die dus!

      • + 13
      • 28 maa 2026 - 09:14
    • F1 bekijker

      Posts: 175

      100% mee eens.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 09:20
    • WickieDeViking

      Posts: 861

      Dus SennaS, Politik, mario, Robin, Herman, Knookie en nog een x aantal stoppen op dit forum volgens jou, Bertrand?

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 09:54
    • ILMOP

      Posts: 1.246

      Helemaal mee eens @Bertrand Gachot. Zo kijk ik er ook naar!

      • + 2
      • 28 maa 2026 - 10:44
    • Q3FI

      Posts: 818

      @Bertrand: hier een old-skool fan. Ik ben er mooi klaar mee. Na 45 jaar heb ik het helemaal gehad met F1. Ik heb het dit seizoen een paar sessies de kans gegeven maar ik vind er echt he-le-maal niks meer aan. Ik ben geen tandarts, geen huisvrouw en ook geen successupporter. Ik juich voor Max (dat was makkelijk, de laatste jaren) en Ferrari (dat is al jaren helemaal niet makkelijk, maar je bent fan of je bent het niet) maar niet met deze gedrochten van neprace-auto's. Het is gewoon fake. En dat was F1 eerder nooit, zélfs niet met DRS.

      Ik heb dus ook al die "veranderingen moeten slikken", zoals jij omschrijft, maar met alle voorgaande veranderingen ging het er nooit om om NIET als snelste een bocht te nemen. Daar gaat het fout en zolang dat zo blijft ben ik vertrokken. F1 moet gaan om volgen, bijhalen, uitremmen, zo hard mogelijk door een bocht gaan. Rondenlange gevechten om een positie die dan één keer wisselt. Niet een kwestie van een boostknopje en maar hopen dat je batterij niet voortijdig leeg is zodat je na het volgende rechte stuk weer terug bij af bent.

      • + 10
      • 28 maa 2026 - 10:52
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.214

      “Dan krijgen we onze sport lekker vertrouwd terug”
      Voelt het lekker vertrouwd om ze half gas door iconische bochten te zien gaan? Voelt het lekker vertrouwd om naar een sport zonder ziel te kijken? Na ruim 30 jaar F1 kijken is dit voor mij een dieptepunt.
      Dat straks de succes supporters weer weg zijn klopt. Maar de keerzijde is, dat de laatste der Mohikanen straks naar een sport kijken die dood is. Gefeliciteerd daar mee!

      • + 7
      • 28 maa 2026 - 11:14
    • NicoS

      Posts: 20.451

      Mooi dat Bertrand precies weet hoe de oldschool fans het allemaal vinden, ik lees overal precies het tegenovergestelde van wat hij zegt. Maar goed ieder z’n meug zeg maar.
      De F1 werd al steeds minder, dus wat maakt het uit dat het nog een stuk minder interessant wordt, de echte fans slikken het toch wel voor zoete koek volgens Bertand, dus niet zeuren……
      Ik heb totaal niet de indruk dat de “echte” fans de huidige F1 iets vinden, maar ik zal het ongetwijfeld helemaal mis hebben….

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 12:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Zet het bier maar koud en laat de spareribs vast sudderen, want het kantelpunt komt steeds dichterbij...

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:10
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Als Max na de start nog steeds op p11 ligt, heeft hij toch duidelijk progressie geboekt, dat belooft nog wat...

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 09:18
  • RH

    Posts: 779

    Zijn motivatie helpt ook niet echt. Wanneer als goed gaat is het Ho hosanna he en komt dat door Max the GOAT. En wanneer het niet loopt dan ligt het aan alles en iedereen behalve hemzelf.
    Uiteraard is duidelijk te zien dat die auto niet gaat, maar een iets positievere en opbouwende instelling motiveert wellicht wel het team. Tenslotte zijn de mensen daar wel keihard voor je aan het werk.

    • + 6
    • 28 maa 2026 - 09:31
    • NicoS

      Posts: 20.451

      Wie zegt dat Max het team niet motiveert? Dat er nu weinig positiefs te melden valt, dat lijkt mij logisch, maar ik weet zeker dat hij achter de schermen met het team alles doet om het beter te maken.

      • + 4
      • 28 maa 2026 - 10:05
    • RH

      Posts: 779

      Ik zeg dat. Wanneer je voor de schermen zo negatief bent, kan ik me niet voorstellen mensen daar gemotiveerd van raken. Het is gewoon een kleuter, wanneer het niet loopt.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 10:48
    • NicoS

      Posts: 20.451

      Je weet toch niet hoe Max bij het team werkt, en dat hij nu teleurgesteld is dat mag niet van jou?

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 12:19
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Max Verstappen Post-Qualifying Interview | 2026 Japanese Grand Prix
    (Verstappen en Hadjar, 1,49 minuten)

    https://youtu.be/HqeOAtgqA5s

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:38
    • Pietje Bell

      Posts: 33.941

      Video niet beschikbaar
      Deze video bevat content van Formula One Management, die deze wegens een auteursrechtschending heeft geblokkeerd

      Jammer. Ik zei afgelopen week al dat de F1 op YT momenteel continue video's aan het blokkeren is.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 10:31
  • zoefroef

    Posts: 1.689

    Iemand die ook maar dacht dat verstappen hier de pole kon pakken heeft het nog niet begrepen.
    De rbr is een middenmoot wagen de merc en Ferrari aangedreven wagens gaan komende jaren de boel bepalen.
    Niet erg, maar dat dit racen is? 50 km/u minder snel de bocht uit omdat je batterij leeg is, tja.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 10:32
  • Pietje Bell

    Posts: 33.941

    Max is niet de enige die er niets meer aan vindt.

    Quote: Ferrari-coureur Charles Leclerc noemde de huidige kwalificatie
    van de koningsklasse een grote grap.

    "Ik kan echt helemaal niks met de kwalificatie", foeterde Leclerc, die zich in Japan als vierde had gekwalificeerd, over de boordradio. "Het is verdomme één grote grap.
    Ik ga sneller door de bochten, ga vroeger op het gas om vervolgens alles weer te verliezen op de rechte stukken. Het is absurd."

    De Formule 1 hoopte juist dat de coureurs op Suzuka in de kwalificatie weer meer op de limiet konden rijden door een kleine aanpassing te doen in de hoeveelheid energie die mag worden verbruikt. De toegestane limiet werd verlaagd van 9 naar 8 megajoule.

    Maar die ingreep blijkt in de praktijk veel te klein om effect te hebben. Net als in de vrije trainingen gingen de coureurs veel langzamer dan in eerdere jaren door de legendarische 130R en S-bochten. Het spektakel waar de Formule 1 op hoopte bleef opnieuw uit.

    "Op de limiet rijden betaalt zich niet meer uit", zei Leclerc na afloop. "Als je andere dingen probeert, bijvoorbeeld in je laatste ronde van Q3 net even wat harder door de bocht, past het systeem zich aan en verlies je meer tijd op de rechte stukken. Dat is hoe het tegenwoordig werkt en dat is enorm frustrerend."

    Volgens Leclerc komt het talent "van alle coureurs" met het huidige reglement veel
    minder tot uiting. "Als je speelt met de limieten, betaal je niet alleen de prijs wanneer
    je er overheen gaat, je betaalt ook nog eens de prijs op de rechte stukken.
    Risico nemen heeft dus echt geen enkele zin meer."

    Bron: NUdotnl.

    • + 2
    • 28 maa 2026 - 11:55
    • NicoS

      Posts: 20.451

      En dan krijgen we nog circuits waar het nog veel erger gaat zijn…..
      Maar de echte fans zijn dolblij met de huidige F1, dus Charles moet niet zeuren volgens Bertrand etc.
      Er gaan nog meer coureurs komen die hetzelfde gaan zeggen, op de limiet loont niet meer, je wordt dan gestraft.

      • + 3
      • 28 maa 2026 - 12:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

