Andrea Kimi Antonelli heeft de tweede pole position uit zijn nog jonge Formule 1-loopbaan gepakt. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur was oppermachtig in de kwalificatie in Japan, en was na afloop vanzelfsprekend heel erg blij met zijn resultaat. Morgen kan hij de leiding in het wereldkampioenschap gaan overnemen.

Antonelli was in de hele kwalificatie een stapje sneller dan zijn teamgenoot George Russell en de andere concurrenten. De jonge Italiaanse coureur reed rond als een ervaren rot, en de wolf op zijn voorvleugel leek haast te brullen. Toch was hij lang niet zeker van zijn zaak, omdat zowel de McLarens als de Ferrari's de aanval openden.

Hoe is het gevoel?

Charles Leclerc leek hem van de pole af te kunnen houden, maar hij maakte een foutje. Het zorgde ervoor dat Antonelli mocht juichen, en met een grote grijns op zijn gezicht sprak hij zich direct na de sessie uit: "Ik ben heel erg blij met deze sessie. Het was een goede sessie, het was heel erg clean."

Antonelli leek zich op zijn gemak te voelen, terwijl zijn teamgenoot Russell worstelde. De Italiaan gaf dat ook enthousiast toe: "Ik voelde me heel erg goed in de auto, en ik bleef me in elke run maar verbeteren en verbeteren."

Wat kan er beter?

Alleen zijn laatste rondje was niet zo goed als hij misschien had gehoopt, maar dat mocht de pret niet drukken. Antonelli blijft zelfkritisch, en gebruikt dit als een verbeterpunt voor de toekomst: "Het was jammer van die laatste ronde, ik maakte een remfoutje in bocht 11 en het was anders een goede geweest. Ik ben echt heel erg blij met deze sessie."

Wat kan er morgen gebeuren?

Antonelli wist zijn teamgenoot George Russell op een flinke achterstand te zetten, en hij mag morgen bij de start gaan laten zien wat hij in huis heeft. Als hij Russell weer weet te verslaan, dan kan hij voor het eerst in zijn loopbaan de leider in het wereldkampioenschap worden.