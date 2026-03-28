Oppermachtige Antonelli voelt zich ijzersterk na tweede pole

Oppermachtige Antonelli voelt zich ijzersterk na tweede pole

Andrea Kimi Antonelli heeft de tweede pole position uit zijn nog jonge Formule 1-loopbaan gepakt. De jonge Italiaanse Mercedes-coureur was oppermachtig in de kwalificatie in Japan, en was na afloop vanzelfsprekend heel erg blij met zijn resultaat. Morgen kan hij de leiding in het wereldkampioenschap gaan overnemen.

Antonelli was in de hele kwalificatie een stapje sneller dan zijn teamgenoot George Russell en de andere concurrenten. De jonge Italiaanse coureur reed rond als een ervaren rot, en de wolf op zijn voorvleugel leek haast te brullen. Toch was hij lang niet zeker van zijn zaak, omdat zowel de McLarens als de Ferrari's de aanval openden.

Hoe is het gevoel?

Charles Leclerc leek hem van de pole af te kunnen houden, maar hij maakte een foutje. Het zorgde ervoor dat Antonelli mocht juichen, en met een grote grijns op zijn gezicht sprak hij zich direct na de sessie uit: "Ik ben heel erg blij met deze sessie. Het was een goede sessie, het was heel erg clean."

Antonelli leek zich op zijn gemak te voelen, terwijl zijn teamgenoot Russell worstelde. De Italiaan gaf dat ook enthousiast toe: "Ik voelde me heel erg goed in de auto, en ik bleef me in elke run maar verbeteren en verbeteren."

Wat kan er beter?

Alleen zijn laatste rondje was niet zo goed als hij misschien had gehoopt, maar dat mocht de pret niet drukken. Antonelli blijft zelfkritisch, en gebruikt dit als een verbeterpunt voor de toekomst: "Het was jammer van die laatste ronde, ik maakte een remfoutje in bocht 11 en het was anders een goede geweest. Ik ben echt heel erg blij met deze sessie."

Wat kan er morgen gebeuren?

Antonelli wist zijn teamgenoot George Russell op een flinke achterstand te zetten, en hij mag morgen bij de start gaan laten zien wat hij in huis heeft. Als hij Russell weer weet te verslaan, dan kan hij voor het eerst in zijn loopbaan de leider in het wereldkampioenschap worden.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Tra893SDk

    Posts: 48

    Wow, gewoon dominant. Niemand had wat Antonelli had. En hij was ook in zijn laatste poging gewoon sneller dan Russell. Twee weken terug werd nog gezegd dat Antonelli te jong was voor een WDC, maar Suzuka is niet zomaar een circuit.

    • + 3
    • 28 maa 2026 - 08:20
    • Mrduplex

      Posts: 1.725

      Gun t hem van harte,maar denk dat dit jaar toch echt te vroeg voor m is.
      Wil m eerst eens onder echte druk zien presteren.dan praten we verder

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 10:05
    • NicoS

      Posts: 20.447

      Het seizoen is nog lang, en de race moet nog worden gereden. Pole zegt dit seizoen zeker niet dat je als eerste de eerste bocht in gaat, er kan van alles gebeuren.
      Hij zit goed in z’n vel, maar dat was met Piastri vorig seizoen ook het geval, maar het kan ook zo weer anders gaan.
      Ik hoop op een mooi gevecht tussen die twee. In de race zie ik de anderen nog niet veel te kunnen uitrichten voorlopig.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 10:15
  • Larry Perkins

    Posts: 63.799

    Wolff beluistert zijn voicemail...

    "Hééééé Toto, alles goed? Wat een 'quali' hè, dat wordt 2016 all over again, wordt weer genieten! Nou tjuuuuus, groetjes Nico..."

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 08:37
  • John6

    Posts: 11.542

    Die Russell die dacht, nou Kimi maakte nog zoveel fouten we gaan fluitend de titel ophalen dit jaar, dat kan ook nog wel, maar dan zal hij toch beter zijn best moeten gaan doen.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:04
    • TylaHunter

      Posts: 10.620

      Ik zie wat ik al jaren zie bij Kimi. Bijvoorbeeld in Silverstone F2 maar ook die 1,5 ronde FP1 in monza.

      Hij is megasnel. Alleen was vaak te enthousiast. Nu lijkt hij serieus.

      Ook bij Russell zie ik wat ik altijd al zie. Een select aantal zeer sterke weekenden als de setup juist is, maar is de setup niet juist, doet Russell gewoon niet mee. Daar kwam die in de slechte jaren van mercedes mee weg... dan word je 7-8 want de rest was te ver weg voor de grote 4.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 11:06
  • Fchandoe

    Posts: 397

    Hoop dat hij russel verslaat

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 09:51
  • WickieDeViking

    Posts: 859

    Als hij dit volhoudt zegt het veel over Antonelli, maar ook veel over Russell.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 09:56

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

