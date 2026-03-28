Zwaar gefrustreerde Verstappen uitgeschakeld in de kwalificatie

Max Verstappen is afgevallen in Q2 in de kwalificatie in Japan. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de elfde tijd, en leek met de nodige problemen te kampen. Balend stapte hij uit, en vroeg hij zich af wat er aan de hand was.

Verstappen kwam er de hele kwalificatie in Japan niet aan te pas. De Nederlandse Red Bull-coureur was elke keer een fractie van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Isack Hadjar, en wist zich amper te verbeteren in het laatste gedeelte van de sessie. Het resulteerde in een pijnlijke eliminatie, en het benadrukte de problemen waar Red Bull momenteel mee kampt.

Wat ging er mis?

Verstappen zag er in het eerste gedeelte van de kwalificatie nog aardig uit. De onderlinge verschillen waren klein, en hij was op zoek naar een plek om zich te verbeteren. In Q2 kwam hij direct de baan op op een setje nieuwe zachte banden, maar hij kwam in zijn eerste run niet verder dan de tiende tijd. Verstappen moest zich verbeteren, maar bleef ook in zijn tweede run op de tiende plaats hangen.

Wie deelde de genadeklap uit?

Het werd nagelbijten voor de viervoudig wereldkampioen en zijn crew. Nico Hülkenberg leek hem met zijn Audi te gaan verslaan, maar de Duitser kende een tegenvallende laatste sector. Alle ogen waren daarna gericht op Racing Bulls-jongeling Arvid Lindblad, en hij wist de grote Verstappen wel naar huis te sturen. Pijnlijk genoeg wist Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wél door te stoten naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Het is de tweede keer in drie raceweekenden dat hij Verstappen verslaat.

Verstappen zelf leek niet enorm te balen, maar de frustratie spoot wel uit zijn oren. De Nederlander stelde dat er iets niet aan de haak was, en hij beende snel naar de weegbrug om daarna naar de mediapen te gaan om terug te kijken op zijn dag.

Rode Stier 33

Posts: 963

Een opmerking waarvan je wist dat die er ging komen.....

  • 6
  • 28 maa 2026 - 07:50
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 166

    Hadjar sloopt Max even... :)

    • + 4
    • 28 maa 2026 - 07:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 963

      Een opmerking waarvan je wist dat die er ging komen.....

      • + 6
      • 28 maa 2026 - 07:50
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.546

    Wat een draak van een wagen. Dat ze op motorische gebied nog wat tekort zouden komen zou ik nog begrijpen.

    Maar de balans in die wagen is ook totaal dramatisch.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 07:47
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.243

    Ook nog door dat jochie van dag eiland die hamilton aanbid🤮

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 07:49
  • VES

    Posts: 1.717

    Jammer dat Max niet door is naar Q3 en bovendien slechter presenteert dan zijn teamgenoot.
    Maar ja Hadjar is waarschijnlijk weer langzamer dan Max in de GT3,
    het is net waar je je prioriteiten legt, in de simulator en ontwikkeling met het team in Milton Keynes
    of met je eigen GT3 team racen op de Nürburgring.

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 07:55

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

