Max Verstappen is afgevallen in Q2 in de kwalificatie in Japan. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen kwam niet verder dan de elfde tijd, en leek met de nodige problemen te kampen. Balend stapte hij uit, en vroeg hij zich af wat er aan de hand was.

Verstappen kwam er de hele kwalificatie in Japan niet aan te pas. De Nederlandse Red Bull-coureur was elke keer een fractie van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Isack Hadjar, en wist zich amper te verbeteren in het laatste gedeelte van de sessie. Het resulteerde in een pijnlijke eliminatie, en het benadrukte de problemen waar Red Bull momenteel mee kampt.

Wat ging er mis?

Verstappen zag er in het eerste gedeelte van de kwalificatie nog aardig uit. De onderlinge verschillen waren klein, en hij was op zoek naar een plek om zich te verbeteren. In Q2 kwam hij direct de baan op op een setje nieuwe zachte banden, maar hij kwam in zijn eerste run niet verder dan de tiende tijd. Verstappen moest zich verbeteren, maar bleef ook in zijn tweede run op de tiende plaats hangen.

Wie deelde de genadeklap uit?

Het werd nagelbijten voor de viervoudig wereldkampioen en zijn crew. Nico Hülkenberg leek hem met zijn Audi te gaan verslaan, maar de Duitser kende een tegenvallende laatste sector. Alle ogen waren daarna gericht op Racing Bulls-jongeling Arvid Lindblad, en hij wist de grote Verstappen wel naar huis te sturen. Pijnlijk genoeg wist Verstappens teamgenoot Isack Hadjar wél door te stoten naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Het is de tweede keer in drie raceweekenden dat hij Verstappen verslaat.

Verstappen zelf leek niet enorm te balen, maar de frustratie spoot wel uit zijn oren. De Nederlander stelde dat er iets niet aan de haak was, en hij beende snel naar de weegbrug om daarna naar de mediapen te gaan om terug te kijken op zijn dag.