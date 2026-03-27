Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ook in Japan kennen ze een valse start, en de frustraties bij stercoureur Max Verstappen beginnen te groeien. Teambaas Laurent Mekies gaat nu diep door het stof, en verklaart dat Red Bull kampt met fundamentele problemen.

Red Bull hoopte dit jaar onder de nieuwe regels mee te kunnen vechten met de andere topteams. De samen met Ford ontwikkelde krachtbron leek goed te presteren, maar inmiddels is duidelijk geworden dat ze een enorme achterstand hebben op Mercedes, McLaren en Ferrari. In Japan ging het in de vrije trainingen van kwaad tot erger, en Verstappen lijkt er geen vertrouwen meer in te hebben.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft bij de Duitse tak van Sky Sports aan dat de puzzelstukjes nog door elkaar heen liggen: "We zitten ver onder ons potentieel en het ontbreekt ons duidelijk aan prestaties. We moeten een aantal fundamentele dingen gaan oplossen. Dat hoort hier nu eenmaal bij, vooral aan het begin van het seizoen. Natuurlijk hoop je niet dat dit probleem zich voordoet, maar ik denk dat het bij het spel hoort."

Red Bull moet aan de bak

Er moet snel iets gaan gebeuren, en daar doet Mekies ook niet geheimzinnig over: "We moeten zo snel mogelijk de oorzaak van onze zwakke punten vinden en de nodige stappen gaan zetten. Maar we hebben daar wel al het vertrouwen in. Het zijn niet de eerste moeilijkheden die we hebben moeten overwinnen om onze grenzen te begrijpen. Ik ben er zeker van dat we dat in het verleden al hebben gedaan. We zullen dit snel onder controle krijgen en onze prestaties zullen snel beter worden."

Weet Red Bull wat ze moeten doen?

Ze weten bij Red Bull nog niet wat er precies aan de hand is: "Het is nu moeilijk te zeggen of het aan de balans van de auto ligt of dat we meer fundamentele zaken moeten corrigeren. Ik geloof niet dat het alleen een balansprobleem is. Ik denk dat er waarschijnlijk een aantal aspecten zijn van de auto die we nog niet goed hebben benut of begrepen. Daar moeten we de komende uren en dagen, en waarschijnlijk ook komende weken aan werken."