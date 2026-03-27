Red Bull deelt zorgwekkende boodschap over auto Verstappen

Red Bull deelt zorgwekkende boodschap over auto Verstappen

Het team van Red Bull Racing is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ook in Japan kennen ze een valse start, en de frustraties bij stercoureur Max Verstappen beginnen te groeien. Teambaas Laurent Mekies gaat nu diep door het stof, en verklaart dat Red Bull kampt met fundamentele problemen.

Red Bull hoopte dit jaar onder de nieuwe regels mee te kunnen vechten met de andere topteams. De samen met Ford ontwikkelde krachtbron leek goed te presteren, maar inmiddels is duidelijk geworden dat ze een enorme achterstand hebben op Mercedes, McLaren en Ferrari. In Japan ging het in de vrije trainingen van kwaad tot erger, en Verstappen lijkt er geen vertrouwen meer in te hebben.

Meer over Red Bull Racing Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Opvallend: 'Red Bull gaat enorme stappen zetten met lichtere auto'

Opvallend: 'Red Bull gaat enorme stappen zetten met lichtere auto'

22 maa

Wat is er aan de hand?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft bij de Duitse tak van Sky Sports aan dat de puzzelstukjes nog door elkaar heen liggen: "We zitten ver onder ons potentieel en het ontbreekt ons duidelijk aan prestaties. We moeten een aantal fundamentele dingen gaan oplossen. Dat hoort hier nu eenmaal bij, vooral aan het begin van het seizoen. Natuurlijk hoop je niet dat dit probleem zich voordoet, maar ik denk dat het bij het spel hoort."

Red Bull moet aan de bak

Er moet snel iets gaan gebeuren, en daar doet Mekies ook niet geheimzinnig over: "We moeten zo snel mogelijk de oorzaak van onze zwakke punten vinden en de nodige stappen gaan zetten. Maar we hebben daar wel al het vertrouwen in. Het zijn niet de eerste moeilijkheden die we hebben moeten overwinnen om onze grenzen te begrijpen. Ik ben er zeker van dat we dat in het verleden al hebben gedaan. We zullen dit snel onder controle krijgen en onze prestaties zullen snel beter worden."

Weet Red Bull wat ze moeten doen?

Ze weten bij Red Bull nog niet wat er precies aan de hand is: "Het is nu moeilijk te zeggen of het aan de balans van de auto ligt of dat we meer fundamentele zaken moeten corrigeren. Ik geloof niet dat het alleen een balansprobleem is. Ik denk dat er waarschijnlijk een aantal aspecten zijn van de auto die we nog niet goed hebben benut of begrepen. Daar moeten we de komende uren en dagen, en waarschijnlijk ook komende weken aan werken."

F1 bekijker

Posts: 163

gelukkig alleen bij de auto van Max.

  • 3
  • 27 maa 2026 - 15:32
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.603

    Het is te hopen dat Waché begrijpt waar het aan ligt, anders wordt het een vervelende puzzel en een lang seizoen voor Red Bull.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 15:06
  • F1 bekijker

    Posts: 163

    gelukkig alleen bij de auto van Max.

    • + 3
    • 27 maa 2026 - 15:32
    • mario

      Posts: 15.242

      Lijkt het wel op hè....

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 15:34
    • Cool Cat

      Posts: 1.634

      Hadjar zag er in VT1 en 2 helaas nog slechter uit... Geen van beide wagens is vooruit te branden dit weekend. Hopelijk vinden ze snel de oorzaak/oorzaken, want of je nu fan bent of niet, hoe meer teams competitief zijn, hoe beter voor de spanning. Vorig jaar was er om de podia veel meer strijd.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 17:16
  • Schumi86

    Posts: 602

    Altijd hetzelfde gezeik met Wache.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 15:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

