Het team van McLaren heeft een opvallend sterke vrijdag in Japan achter de rug. In beide vrije trainingen konden ze het Mercedes lastig maken, en ze lijken zelfs net iets sneller te zijn. Bij McLaren willen ze daar echter niet aan denken, en ze nemen snel afstand van de favorietenrol.

Het team van McLaren oogde sterk na twee tegenvallende weekenden in Australië en China. Op het circuit van Suzuka kwamen ze in de eerste vrije training in de buurt van de Mercedessen, en wisten ze in de tweede vrije training zelfs de snelste tijd te noteren met Oscar Piastri. Daar tegenover stonden wel de problemen van Lando Norris, die amper meters kon maken in de tweede training.

Hoe kijkt McLaren terug op deze dag?

McLaren zag er opvallend snel uit, en dat kan dus betekenen dat ze kans maken op de pole position en misschien wel de zege. Zover wil Racing Director Randy Singh niet gaan in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat we het meeste uit de tweede vrije training hebben gehaald. We hadden natuurlijk ook te maken met een hydraulisch lek bij Lando, en we waren niet in staat dat helemaal te repareren voor het einde van de sessie."

Is McLaren het snelste team?

Singh wil niet op de zaken vooruitlopen, en weigert zijn team aan te wijzen als een favoriet. De McLaren-man ziet het allemaal net iets anders: "Het team heeft geweldig werk geleverd bij Lando, om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk konden rijden en er het meeste van te maken. Oscar noteerde de snelste tijd, en ik denk dat het mooi is om dat te zien. De pace is echter vergelijkbaar met de snelheid die we hadden in Australië. Ik denk dat de slagvolgorde er over het algemeen hetzelfde uitziet."

Hoe groot waren de verschillen?

Het team van McLaren was met Piastri in de tweede vrije training 0,092 seconden sneller dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Norris kwam ondanks zijn problemen tot de vierde tijd, maar gaf wel een halve seconde toe op zijn teamgenoot.