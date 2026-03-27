Max Verstappen beleeft tot nu toe niet bepaald een droomweekend in Japan. De Nederlander begon het weekend met een akkefietje met een Britse journalist, en in de eerste twee vrije trainingen waren er veel problemen. Zijn team Red Bull zit in hun maag met de 'ruzie' van Verstappen en ze lijken met hem om tafel te gaan zitten.

Verstappen zorgde op donderdag voor de nodige verbazing tijdens zijn perspraatje in de hospitality unit van Red Bull. Voordat hij wilde beginnen spotte hij Giles Richards van The Guardian in de zaal, en hij stuurde hem weg. Verstappen is boos op de Britse verslaggever, omdat hij hem vorig jaar na de seizoensfinale in Abu Dhabi een vraag stelde die bij hem in het verkeerde keelgat schoot. Verstappen ergerde zich toen ook aan een vermeende grijns op het gezicht van Richards.

Wat gaat Red Bull doen?

Red Bull heeft niet officieel gereageerd op de opvallende en zeldzame clash tussen Verstappen en de verslaggever van The Guardian. Volgens het Duitse Bild zou Verstappens reactie intern voor wrijving hebben gezorgd bij Red Bull. Ze zitten in hun maag met de actie van Verstappen, en volgens het Duitse medium zijn ze van plan om met Verstappen om tafel te gaan. Het lijkt er dus op dat ze het moment goed willen doornemen met Verstappen.

Duivels dilemma voor Mekies

Volgens Bild zorgt dit vooral voor kopzorgen bij teambaas Laurent Mekies. De Fransman kan het zich niet veroorloven om Verstappen te beledigen, maar ze stellen ook dat de Nederlander de waarden van het bedrijf heeft geschonden. Of het moment gevolgen gaat krijgen, is echter nog niet bekend. Voor Verstappen was het incident het begin van een opvallend onrustig weekend.

Hoe verliep de vrijdag in Japan?

In de eerste twee vrije trainingen van vandaag waren de problemen zeer groot, en konden ze geen vuist maken. Verstappen kwam in de tweede vrije training niet verder dan de tiende tijd, en moest veel tijd toegeven op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.