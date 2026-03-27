'Red Bull gaat in gesprek met Verstappen na ruzie met Britse verslaggever'

Max Verstappen beleeft tot nu toe niet bepaald een droomweekend in Japan. De Nederlander begon het weekend met een akkefietje met een Britse journalist, en in de eerste twee vrije trainingen waren er veel problemen. Zijn team Red Bull zit in hun maag met de 'ruzie' van Verstappen en ze lijken met hem om tafel te gaan zitten.

Verstappen zorgde op donderdag voor de nodige verbazing tijdens zijn perspraatje in de hospitality unit van Red Bull. Voordat hij wilde beginnen spotte hij Giles Richards van The Guardian in de zaal, en hij stuurde hem weg. Verstappen is boos op de Britse verslaggever, omdat hij hem vorig jaar na de seizoensfinale in Abu Dhabi een vraag stelde die bij hem in het verkeerde keelgat schoot. Verstappen ergerde zich toen ook aan een vermeende grijns op het gezicht van Richards.

Wat gaat Red Bull doen?

Red Bull heeft niet officieel gereageerd op de opvallende en zeldzame clash tussen Verstappen en de verslaggever van The Guardian. Volgens het Duitse Bild zou Verstappens reactie intern voor wrijving hebben gezorgd bij Red Bull. Ze zitten in hun maag met de actie van Verstappen, en volgens het Duitse medium zijn ze van plan om met Verstappen om tafel te gaan. Het lijkt er dus op dat ze het moment goed willen doornemen met Verstappen.

Duivels dilemma voor Mekies

Volgens Bild zorgt dit vooral voor kopzorgen bij teambaas Laurent Mekies. De Fransman kan het zich niet veroorloven om Verstappen te beledigen, maar ze stellen ook dat de Nederlander de waarden van het bedrijf heeft geschonden. Of het moment gevolgen gaat krijgen, is echter nog niet bekend. Voor Verstappen was het incident het begin van een opvallend onrustig weekend.

Hoe verliep de vrijdag in Japan?

In de eerste twee vrije trainingen van vandaag waren de problemen zeer groot, en konden ze geen vuist maken. Verstappen kwam in de tweede vrije training niet verder dan de tiende tijd, en moest veel tijd toegeven op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (28)

Login om te reageren
  • trucker0werner

    Posts: 524

    Als max in de problemen raakt waarom de verslaggever niet.
    Want die was toen onrespectvol, zonder gevolgen te hebben erna.

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 11:25
    • Politik

      Posts: 9.876

      Onrespectvol? Het is juist de essentie van een journalist en de journalistiek in het algemeen om kritische vragen te stellen.

      Daar krijgt elke topsporter mee te maken.

      • + 10
      • 27 maa 2026 - 11:55
    • AUDI_F1

      Posts: 3.615

      Omdat het een engelse journalist is. Die hebben zich de vrijheid genomen om goede rijders de demoniseren. Vraag ook maar eens aan Alonso, die weet er in de tijd van McLaren ook wel wat van. Maar ik denk dat dit een gevalletje Domincalli gaat worden. Journalisten moet positiever tov Coureurs.
      En ook zinvoller want als je sommige vragen hoort van journalisten dan denk je wel eens ben je daar voor een snoepreisje.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 11:55
    • Need5Speed

      Posts: 3.612

      Als je kritisch kijkt naar die kritische vraag dan zie je dat andere coureurs dat jaar veel meer punten weg hebben gegooid door onnodige fouten (Norris werd desondanks nog kampioen ermee, Piastri werd het fataal).
      En Verstappen is punten kwijtgeraakt door fouten van anderen, met name Antonelli, maar hij nam Antonelli juist in bescherming.
      En dan toch gaan zuigen op dat ene incident...

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 12:00
    • Politik

      Posts: 9.876

      Als ze alleen open deuren intrappen en coureurs naar de mond praten, dan leest niemand hun artikelen.

      Olie op het vuur gooien, dat is waar een journalist goed in is.
      Nu bij Verstappen, maar kan net zo goed een ander zijn. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind.
      Als je altijd overal met je mening klaarstaat, dan weten ze je ook eerder te vinden als ze wat hebben.

      Wat dat betreft heeft Verstappen de hele grote pech dat er nu eenmaal een hoop Britse journalisten zijn.

      Waar zijn de vooraanstaande Nederlandse F1 journalisten? Juist, die zijn er niet. Simpelweg omdat Nederland voordat Max kwam amper interesse in F1 had, geen affiniteit en geen geschiedenis.

      Anders waren Hamilton, Russel en Norris sowieso de sjaak geweest qua vraagstelling.

      • + 6
      • 27 maa 2026 - 12:02
    • MustFeed

      Posts: 10.504

      Propaganda heeft natuurlijk weinig met journalistiek te maken. Het overgrote deel van de media, en in de Formule 1 met name de Britse media is pure rommel en niet ethisch verantwoord. Heeft absoluut niks met het stellen van kritische vragen te maken.

      Olav Mol is daar eerlijker over. Die pretendeert niet dat hij een journalist is. Die is heel duidelijk over dat hij een verslaggever is en maakt zelf daar een heel duidelijk onderscheid in.

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 13:03
    • Maxravi

      Posts: 154

      @Politik: een écht goede journalist vraagt die kritische vraag ook, maar op zo'n manier dat ie er ook nog een fatsoenlijk antwoord op krijgt.

      • + 2
      • 27 maa 2026 - 13:08
  • The Wolf

    Posts: 455

    Was te verwachten natuurlijk omdat een actie van Verstappen ook afstraalt op het team. Kan Mekies mooi zich laten gelden als goed manager. Timing is alles denk ik. Ik zou het gesprek in ieder geval niet aangaan direct na een frustrerende race ;)

    • + 4
    • 27 maa 2026 - 11:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.848

    "En ik had het verleden weekend zo goed naar m'n zin met die GT3.
    Kom ik naar Japan, kom ik eerst die misselijke tegen en daarna ga ik af in de eerste twee vrije trainingen terwijl de auto top is en als slagroom op de taart gaat Colapinto nog in de weg rijden ook".....aldus 'n niet zo goed gestemde, zeg maar gerust sjagerijnige, Max!!

    • + 5
    • 27 maa 2026 - 11:28
    • TheStijg

      Posts: 4.028

      Zo wordt Max een ouw sjagerijn!

      • + 4
      • 27 maa 2026 - 11:47
    • De Vogel is Geland

      Posts: 784

      Wanneer komt de functie om eencelligen te muten hier?

      • + 6
      • 27 maa 2026 - 11:57
    • DBGates

      Posts: 3.917

      @vogel wil je weg dan?

      • + 3
      • 27 maa 2026 - 12:28
  • Larry Perkins

    Posts: 63.776

    Klinkklare onzin! Er komt helemaal geen gesprek met Verstappen, als het al zo zou zijn dan zou Bild, of wie dan ook, nooit verteld worden dat er een gesprek komt.
    Dat zou van A tot Z intern gehouden worden!

    • + 10
    • 27 maa 2026 - 11:41
    • Politik

      Posts: 9.876

      PietjeBell: jij kent mensen binnen RB dat je het zo zeker weet?
      Was je erbij?

      • + 10
      • 27 maa 2026 - 11:53
    • Need5Speed

      Posts: 3.612

      Bild heeft er een handje van om in te schatten wat er zou kunnen gebeuren.
      Het is niet raar om te denken dat Red Bull met Max zou willen praten over dat incident, informeel of anders.

      Het zou wel heel raar zijn als Red Bull dat aan verslaggevers van Bild zou vertellen. Maar die hebben dat dus niet nodig, die duim doet het prima.

      • + 9
      • 27 maa 2026 - 12:08
    • Housmans

      Posts: 422

      @Politik:
      Waarom kan je niet gewoon een vraag stellen aan een forum genoot, zonder meteen de sfeer te verzieken door iemand met een verkeerde naam aan te spreken?!
      🙊

      • + 13
      • 27 maa 2026 - 12:26
    • Politik

      Posts: 9.876

      Housemans, je snapt er weer eens een keertje helemaal niets van.

      Maar vooruit, ik zal het je uitleggen.

      Ik spreek Larry niet met pietjebell aan, ik plaats een citaat wat pietjebell altijd post, wanneer iemand een statement vanuit RB als feit brengt, zoals Larry nu doet.

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 12:53
    • Housmans

      Posts: 422

      "Housemans, je snapt er weer eens een keertje helemaal niets van."

      Okay,
      Ik snap wel dat als de ontvanger een boodschap niet begrijpt, dat niet het probleem van de ontvanger is maar van de zender.
      Maar daar snap jij natuurlijk weer een keertje helemaal niets van...

      Maar dan een andere vraag:
      Waarom zou jij de waarheid beter weten dan Larry?
      Ken jij mensen binnen RBR dat je het zo zeker weet dat het niet zo is?
      Was je erbij?

      • + 10
      • 27 maa 2026 - 13:00
    • f(1)orum

      Posts: 9.827

      Ja hoor eens, het wordt zo hier natuurlijk wel erg lastig om een ander te bashen, wanneer je andere namen gaat gebruiken dan degene voor wie het bedoeld is. Ik vind het bashen juist overzichtelijk en erg helder wanneer het duidelijk is aan wie dat gebash gericht is. Wat moet ik als lezer hier nu mee? Moet ik dan maar gaan gokken aan wie dit bericht dan echt bedoeld is? Kijk bashen is leuk, maar dan moet ik geen AI of algoritmische trucjes erbij moeten halen om enigszins te kunnen achterhalen wie nu eigenlijk hier gebashed wordt?

      • + 7
      • 27 maa 2026 - 13:01
    • DenniSNL1980

      Posts: 441

      Waar zegt Politik dat die het beter weet dan Housemans

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:08
  • Tifoso-01

    Posts: 3.842

    In het radioprogramma "het mediaforum" hadden ze het er ook over vanochtend en daar zijn ook vaak journalisten en duiders te gast.
    Ze vonden het Trumpiaans kleutergedrag van Max en zeiden dat het nu eenmaal een taak van het journaille is om ook soms kritische vragen te stellen aan sporters, Max had ook kunnen aangeven daar niet meer over te willen praten en doorrrr.
    Tevens vonden ze het ook vreemd dat de anderen in de perszaal niet solidair waren met die Guardian gast door ook weg te lopen.

    Bron: radio 1 het mediaforum 27/3/26

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 12:49
    • f(1)orum

      Posts: 9.827

      Ben wel benieuwd; wie waren dan de deelnemers van dit mediumforum?

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:06
    • Tifoso-01

      Posts: 3.842

      f(1) forum: Dat zijn verschillende mensen die dan wel regelmatig langs komen zoals hoofdredacteuren van kranten, correspondenten van andere landen, omroepdirecteuren.Zij bespreken dan iedere werkdag de actuele zaken zoals (wereld) politiek, economie, showbizz en dus ook sport.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.827

      Yep, ik ken dat KRO/NCRV programma samen geproduceerd met NPO1, maar ik ben benieuwd welke deelnemers er nu waren. Ik luister ook wel eens hiernaar, maar vaak zijn het mensen met een journalistieke inslag/achtergrond en die hebben natuurlijk een duidelijke (gekleurde) opinie over dit soort zaken waar het een collega of het beschermen van hun vakgebied betreft.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:19
  • Tra893SDk

    Posts: 43

    Verstappen is nooit goed geweest met kritiek. Jos mag kritisch zijn, en buiten dat is Verstappen (eigenlijk net als zijn vader vroeger) iemand die geen negativiteit accepteert. De vraag was gewoon redelijk. Verstappen kan er hooguit voor kiezen om het niet te beantwoorden, maar om een journalist weg te sturen gaat veel te ver. Dit zorgt er ook voor dat journalisten bepaalde vragen niet meer stellen en schaadt de algemeen kritische sfeer. Je ziet het bij politieke interviews bijv. bij Trump dat veel journalisten niet eens meer durven bepaalde vragen te stellen en degenen die dit wel doen, altijd op een bepaalde manier behandeld worden door Trump.

    Trump en Max hebben ook wel wat gemeen in de zin van dat ze zichzelf geweldig vinden. In het geval van Max is dit terecht, bij Trump niet, maar het gedrag richting mensen die kritisch zijn is hetzelfde. Ze voelen zich altijd aangevallen en degene met een kritische vraag is onredelijk, een slecht journalist, etc. etc.

    Maar zelfs bij Trump worden journalisten nog niet weggestuurd, simpelweg omdat dit er slecht uit zou zien. Bij Red Bull gaat het echter om niets van maatschappelijke waarde. Fans van Max vinden het ok of zelfs geweldig, en fans die het zouden willen weten kunnen ze lak aan hebben.

    • + 3
    • 27 maa 2026 - 13:00
    • John6

      Posts: 11.538

      Het was een hele stomme vraag, en Max kon hem eruit laten gooien omdat het bij Red Bull was, dus er komen ook helemaal geen vragen over door Red Bull het is aan Max wat hij voor antwoorde geeft en met wie hij praat.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:13
  • MatsVerstsappen

    Posts: 221

    Ze betalen hem 50+ miljoen per jaar, dan mag je best wat eisen.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 13:06
    • JM_K

      Posts: 1.237

      Als jij je committeert aan de sport, weet je dat de interviews erbij horen.

      Dat is het risico van journalisten.. ben je er niet mee eens.. blijf je thuis , zou ik zeggen.

      @tra iedereen mag zichzelf geweldig vinden.. of ze het ook zijn is natuurlijk subjectief. :-)

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

