De problemen bij het team van Red Bull Racing lijken heel erg groot te zijn. De Oostenrijkse renstal kwam niet in het stuk voor op de vrijdag in Japan, en dat zorgt voor frustratie. Paul Monaghan maakt daar geen geheim van, en stelt dat de huidige prestaties niet aan de standaarden voldoen.

Red Bull voerde dit weekend een aantal updates door in de hoop het verschil met Mercedes, McLaren en Ferrari te verkleinen. Het tegenovergestelde gebeurde in de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka, want Max Verstappen en Isack Hadjar moesten zeer veel tijd toegeven op de concurrentie. De frustratie begint te groeien, en ze lijken weinig vertrouwen te hebben voor de dag van morgen.

Wat is er aan de hand?

Chief engineer Paul Monaghan is niet blij met de huidige situatie bij Red Bull. De Brit wil verbetering zien, en dat liet hij weten aan F1 TV: "Je hoeft alleen maar naar onze huidige positie te kijken. Dit voldoet gewoon niet aan de standaarden die Max van ons wil zien. We denken nu dat we een paar dingen hebben geïdentificeerd die niet goed gaan."

De problemen zullen ze voorlopig niet oplossen, en daar baalt Monaghan enorm van: "Nu is het de vraag: kunnen we dat bevestigen? Begrijpen we het goed genoeg om het te beïnvloeden, aan te passen en op te lossen richting de zaterdag? We zullen wel zien hoe het gaat. Deze vrijdag was gewoon heel erg uitdagend."

Werken de updates van Red Bull?

De belangrijkste vraag is nu of de updates van Red Bull hun werk doen. Monaghan is daar heel duidelijk over: "Geometrisch gezien is het een vrij grote verandering. Dank aan iedereen in Milton Keynes om de updates naar Japan te vervoeren, want dat was echt een enorme inspanning."

"Als ons begrip van wat we hebben gezien klopt, dan lijken onze updates zich goed te gedragen. Maar er zijn nog andere aspecten van de auto die op dit moment niet goed functioneren, en dat zijn ook de punten die we voor zaterdag moeten proberen te corrigeren."