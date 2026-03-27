user icon
icon

Red Bull in zwaar weer: "Dit voldoet niet aan onze standaarden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull in zwaar weer: "Dit voldoet niet aan onze standaarden"

De problemen bij het team van Red Bull Racing lijken heel erg groot te zijn. De Oostenrijkse renstal kwam niet in het stuk voor op de vrijdag in Japan, en dat zorgt voor frustratie. Paul Monaghan maakt daar geen geheim van, en stelt dat de huidige prestaties niet aan de standaarden voldoen.

Red Bull voerde dit weekend een aantal updates door in de hoop het verschil met Mercedes, McLaren en Ferrari te verkleinen. Het tegenovergestelde gebeurde in de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka, want Max Verstappen en Isack Hadjar moesten zeer veel tijd toegeven op de concurrentie. De frustratie begint te groeien, en ze lijken weinig vertrouwen te hebben voor de dag van morgen.

Wat is er aan de hand?

Chief engineer Paul Monaghan is niet blij met de huidige situatie bij Red Bull. De Brit wil verbetering zien, en dat liet hij weten aan F1 TV: "Je hoeft alleen maar naar onze huidige positie te kijken. Dit voldoet gewoon niet aan de standaarden die Max van ons wil zien. We denken nu dat we een paar dingen hebben geïdentificeerd die niet goed gaan."

De problemen zullen ze voorlopig niet oplossen, en daar baalt Monaghan enorm van: "Nu is het de vraag: kunnen we dat bevestigen? Begrijpen we het goed genoeg om het te beïnvloeden, aan te passen en op te lossen richting de zaterdag? We zullen wel zien hoe het gaat. Deze vrijdag was gewoon heel erg uitdagend."

Werken de updates van Red Bull?

De belangrijkste vraag is nu of de updates van Red Bull hun werk doen. Monaghan is daar heel duidelijk over: "Geometrisch gezien is het een vrij grote verandering. Dank aan iedereen in Milton Keynes om de updates naar Japan te vervoeren, want dat was echt een enorme inspanning."

"Als ons begrip van wat we hebben gezien klopt, dan lijken onze updates zich goed te gedragen. Maar er zijn nog andere aspecten van de auto die op dit moment niet goed functioneren, en dat zijn ook de punten die we voor zaterdag moeten proberen te corrigeren."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.851

"Dank aan iedereen in Milton Keynes om de updates naar Japan te vervoeren, want dat was echt een enorme inspanning."

Mag ik daar even hartelijk om lachen?

Het gaat met 'n heftruck naar de vrachtwagen, de vrachtwagen gaat naar het vliegveld, 'n andere heftruck zet die kratten in het vliegtuig, d... [Lees verder]

  • 1
  • 27 maa 2026 - 13:56
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • VER

    Posts: 592

    Onder een ander bericht had ik em ook al opgemerkt, op NU staat een filmpje waar besproken wordt dat iemand bij het wegen van de auto's gezien heeft dat de RB bijna 20 kilo te zwaar is. Dat werkt door naar allemaal nadelen en dat zou het probleem wel eens kunnen zijn.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 13:03
    • DenniSNL1980

      Posts: 442

      Die 20 kilo lijkt niet helemaal waar te zijn, zou extra ballast in zitten. Voor de coureur geldt schijnbaar het minimumgewicht van 80 kilo en zo moest er voor Hadjar 8 kilo bij. Auto is dus nog wel te zwaar, maar dan "maar" 12 kilo.

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 13:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.852

    "Dank aan iedereen in Milton Keynes om de updates naar Japan te vervoeren, want dat was echt een enorme inspanning."

    Mag ik daar even hartelijk om lachen?

    Het gaat met 'n heftruck naar de vrachtwagen, de vrachtwagen gaat naar het vliegveld, 'n andere heftruck zet die kratten in het vliegtuig, dat vliegtuig vliegt naar Japan en daar staat weer 'n heftruck klaar om die kratten in 'n vrachtwagen le laden en die vrachtwagen rijdt naar het circuit om daar weer gelost te worden door 'n heftruck en naar de Redbull garage gereden te worden.

    Ha, inspanning.

    Maar als ik dit betoog ff terugleest is het idd best wel 'n inspanning ja...

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 13:56
    • Larry Perkins

      Posts: 63.780

      En halverwege moeten de kratten ook nog eens overstappen in een ander vliegtuig...

      • + 0
      • 27 maa 2026 - 16:28

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar