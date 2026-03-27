Lando Norris kende een lastige eerste dag van het raceweekend in Japan. Alhoewel zijn team McLaren er opvallend snel uitzag, kampte hij zelf met de nodige problemen. Hij vreest voor een doemscenario, en stelt dat McLaren hard moet doorwerken om deze problemen snel op te lossen.

Het team van McLaren was opvallend snel in de twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka in Japan. Ze konden het gevecht aangaan met de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, en dat is bemoedigend voor de rest van het weekend. Toch waren er problemen, want regerend wereldkampioen Norris miste een groot gedeelte van de tweede vrije training door technische problemen.

Wat was er aan de hand?

Het stelt hem niet gerust dat McLaren wéér tegen problemen aanliep, en hij luidt dan ook de noodklok. Na afloop liet hij zijn hart praten tegenover de internationale media: "De snelheid is er wel bij Oscar, maar bij mij was dat aan het einde van de dag nog niet zo. Het was gewoon een behoorlijk slechte dag vanuit onze kant. We hebben simpelweg te weinig rondjes gereden. Dat is niet de manier waarop je de zaken wil aanpakken op dit moment."

Norris kampte in deze training met een hydraulisch lek, en dat zet hem op achterstand: "Je leert van elk rondje dat je rijdt, en ik kom momenteel veel rondjes tekort. Het is geen droomstart, maar we hebben de hele nacht om naar de data te kijken en zaken te fiksen."

Heeft Norris nog vertrouwen?

Norris lijkt de strijd langzaam op te geven. Als hij de vraag krijgt of hij tijdens zijn weinige rondjes heeft ontdekt wat er beter moet, haalt hij zijn schouders op: "Ik heb wel wat rondjes gereden, maar dat waren er waarschijnlijk niet genoeg. We staan gewoon op achterstand. Ik moet nu gewoon proberen om er morgen het beste van te maken."

Vrachtlading aan problemen

Voor McLaren is het het zoveelste probleem van dit nog prille seizoen. Twee weken geleden liepen ze in China tegen grote problemen aan vlak voor de start van de Grand Prix. Het zorgde ervoor dat zowel Norris als Piastri niet aan de race kon deelnemen.