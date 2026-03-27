Norris slaat alarm over grote problemen van McLaren

Lando Norris kende een lastige eerste dag van het raceweekend in Japan. Alhoewel zijn team McLaren er opvallend snel uitzag, kampte hij zelf met de nodige problemen. Hij vreest voor een doemscenario, en stelt dat McLaren hard moet doorwerken om deze problemen snel op te lossen.

Het team van McLaren was opvallend snel in de twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka in Japan. Ze konden het gevecht aangaan met de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli, en dat is bemoedigend voor de rest van het weekend. Toch waren er problemen, want regerend wereldkampioen Norris miste een groot gedeelte van de tweede vrije training door technische problemen.

Wat was er aan de hand?

Het stelt hem niet gerust dat McLaren wéér tegen problemen aanliep, en hij luidt dan ook de noodklok. Na afloop liet hij zijn hart praten tegenover de internationale media: "De snelheid is er wel bij Oscar, maar bij mij was dat aan het einde van de dag nog niet zo. Het was gewoon een behoorlijk slechte dag vanuit onze kant. We hebben simpelweg te weinig rondjes gereden. Dat is niet de manier waarop je de zaken wil aanpakken op dit moment."

Norris kampte in deze training met een hydraulisch lek, en dat zet hem op achterstand: "Je leert van elk rondje dat je rijdt, en ik kom momenteel veel rondjes tekort. Het is geen droomstart, maar we hebben de hele nacht om naar de data te kijken en zaken te fiksen."

Heeft Norris nog vertrouwen?

Norris lijkt de strijd langzaam op te geven. Als hij de vraag krijgt of hij tijdens zijn weinige rondjes heeft ontdekt wat er beter moet, haalt hij zijn schouders op: "Ik heb wel wat rondjes gereden, maar dat waren er waarschijnlijk niet genoeg. We staan gewoon op achterstand. Ik moet nu gewoon proberen om er morgen het beste van te maken."

Vrachtlading aan problemen

Voor McLaren is het het zoveelste probleem van dit nog prille seizoen. Twee weken geleden liepen ze in China tegen grote problemen aan vlak voor de start van de Grand Prix. Het zorgde ervoor dat zowel Norris als Piastri niet aan de race kon deelnemen.

Larry Perkins

Posts: 63.780

[i] Videootjes van vrijdag… [/i]
[i] それをチェックしてください！ (sorewochekkushitekudasai!) [/i]

[b] Drivers Post Practice Interview | 2026 Japanese Grand Prix [/b]
(Sarah Daily, 13,37 minuten)
https://youtu.be/DsEEUmHLLLY

F1 Teams React to Setup Changes After Practice | 2026 Japanese Grand Prix

  • 27 maa 2026 - 16:02
Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.777

    Videootjes van vrijdag…
    それをチェックしてください！ (sorewochekkushitekudasai!)

    Drivers Post Practice Interview | 2026 Japanese Grand Prix
    (Sarah Daily, 13,37 minuten)
    https://youtu.be/DsEEUmHLLLY

    F1 Teams React to Setup Changes After Practice | 2026 Japanese Grand Prix
    (18,12 minuten)
    https://youtu.be/0tCuWqvW5HE

    F1 Team Principals Press Conference – Komatsu, Watanabe & Stella | 2026 Japanese Grand Prix
    (17,43 minuten)
    https://youtu.be/FhPMAt9XHRQ

    Lewis Hamilton explains his worrying 'no confidence' radio message | 2026 Japanese Grand Prix
    (1,06 minuten)
    https://youtu.be/wLr6Dxo0MdQ

    Terugblik 2025: Norris de grasmaaier…
    Race hoogtepunten | Japanse Grand Prix van 2025
    (8,11 minuten)
    https://youtu.be/or9ooNWaqKU

    ラリーさん、ありがとうございます。
    (Rarī-san, arigatōgozaimasu.)

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 16:02

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.445
  • Podiums 44
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

