Het team van Mercedes gold voorafgaand aan het raceweekend in Japan als de grote favoriet. De Duitse renstal was dominant in de eerste twee raceweekenden van het seizoen, maar vandaag in Japan werd duidelijk dat ze in McLaren mogelijk een nieuwe uitdager hebben gevonden.

Het team van Mercedes sloeg in de eerste twee raceweekenden een enorm gat ten opzichte van de concurrentie. Niemand leek aan ze te kunnen tippen, vooral niet in de vrije trainingen en de kwalificatie. Het was dan ook een grote verrassing toen McLaren zich afgelopen nacht aan het front meldde. Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren nog wel het snelste, maar wereldkampioen Lando Norris volgde op slechts 0,132 seconden.

In de tweede vrije training waren de rollen zelfs omgedraaid, en werd de tijdenlijst niet aangevoerd door het zilver, maar door het papaja. Oscar Piastri noteerde in de tweede training de snelste tijd, en hij was 0,092 seconden sneller dan Antonelli. Russell moest zelfs 0,205 seconden toegeven op de Australiër. Het lijkt er dus op dat McLaren iets gevonden heeft, en dat ze mogelijk dit weekend de strijd aan kunnen gaan met Mercedes.

Wat is de achilleshiel van McLaren?

Of ze écht kunnen vechten met Mercedes, moet nog blijken. De eerste signalen zijn in ieder geval positief, maar niets is nog zeker. De teams zullen vannacht immers de data gaan bekijken, en aan de hand daarvan worden er zaken aangepast. Mercedes kan dus morgen weer aan kop liggen, maar ook McLaren kan grote stappen gaan zetten. Eén ding is wel een mogelijk probleem: de betrouwbaarheid.

McLaren kampt namelijk met de nodige betrouwbaarheidsproblemen, wat er zelfs voor zorgde dat zowel Norris als Piastri niet kon starten in China. Ook vandaag waren er weer problemen bij McLaren, want Norris stond vrijwel de hele tweede vrije training in de pitbox met problemen. Als ze hier ook morgen weer tegenaan lopen, dan kan hun kleine voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Heeft McLaren updates meegenomen?

Een andere opvallende factor, is dat McLaren geen updates mee lijkt te hebben genomen naar Japan. Volgens het document van de FIA rijden ze dit weekend niet rond met een updatepakket, en dus lijkt het erop dat ze de auto simpelweg binnen te begrijpen.