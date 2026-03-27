Het team van Mercedes gold voorafgaand aan het raceweekend in Japan als de grote favoriet. De Duitse renstal was dominant in de eerste twee raceweekenden van het seizoen, maar vandaag in Japan werd duidelijk dat ze in McLaren mogelijk een nieuwe uitdager hebben gevonden.

Het team van Mercedes sloeg in de eerste twee raceweekenden een enorm gat ten opzichte van de concurrentie. Niemand leek aan ze te kunnen tippen, vooral niet in de vrije trainingen en de kwalificatie. Het was dan ook een grote verrassing toen McLaren zich afgelopen nacht aan het front meldde. Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren nog wel het snelste, maar wereldkampioen Lando Norris volgde op slechts 0,132 seconden.

In de tweede vrije training waren de rollen zelfs omgedraaid, en werd de tijdenlijst niet aangevoerd door het zilver, maar door het papaja. Oscar Piastri noteerde in de tweede training de snelste tijd, en hij was 0,092 seconden sneller dan Antonelli. Russell moest zelfs 0,205 seconden toegeven op de Australiër. Het lijkt er dus op dat McLaren iets gevonden heeft, en dat ze mogelijk dit weekend de strijd aan kunnen gaan met Mercedes.

Wat is de achilleshiel van McLaren?

Of ze écht kunnen vechten met Mercedes, moet nog blijken. De eerste signalen zijn in ieder geval positief, maar niets is nog zeker. De teams zullen vannacht immers de data gaan bekijken, en aan de hand daarvan worden er zaken aangepast. Mercedes kan dus morgen weer aan kop liggen, maar ook McLaren kan grote stappen gaan zetten. Eén ding is wel een mogelijk probleem: de betrouwbaarheid.

McLaren kampt namelijk met de nodige betrouwbaarheidsproblemen, wat er zelfs voor zorgde dat zowel Norris als Piastri niet kon starten in China. Ook vandaag waren er weer problemen bij McLaren, want Norris stond vrijwel de hele tweede vrije training in de pitbox met problemen. Als ze hier ook morgen weer tegenaan lopen, dan kan hun kleine voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Heeft McLaren updates meegenomen?

Een andere opvallende factor, is dat McLaren geen updates mee lijkt te hebben genomen naar Japan. Volgens het document van de FIA rijden ze dit weekend niet rond met een updatepakket, en dus lijkt het erop dat ze de auto simpelweg binnen te begrijpen.

F1 Nieuws Mercedes McLaren GP Japan 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 455

    Mercedes zit in de penarie!

    • + 3
    • 27 maa 2026 - 09:25
  • mario

    Posts: 15.241

    Mercedes in de problemen, maar er wordt alleen gesproken over de problemen bij McLaren... 🤔

    • + 2
    • 27 maa 2026 - 09:50
  • shakedown

    Posts: 1.761

    Mercedes had de motor nog op stationair staan...

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 09:57
  • Flexwing

    Posts: 308

    Is maar een training zo als zo vaak.
    Morgen is het weer anders

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 10:21
  • Politik

    Posts: 9.875

    En morgen in Q3 staat Mercedes er weer minimaal een halve seconde voor.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 11:01
  • NicoS

    Posts: 20.437

    Die problemen zullen wel meevallen, maar een beetje tegenstand kan in mijn ogen geen kwaad.

    • + 1
    • 27 maa 2026 - 11:14
  • scheppie

    Posts: 127

    Nou wat een feest ! De 130R gaan ze nu ook al kruipend doorheen. Ziet er toch niet uit. Mercedes op halve kracht en morgen als het nodig is komt de party modus er weer in.

    • + 0
    • 27 maa 2026 - 11:35

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

