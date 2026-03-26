Max Verstappen heeft in Japan voor het eerst uitgebreid stilgestaan bij zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij vond het een prachtige ervaring, maar het was ook een moment om veel van te leren. Verstappen stelt lachend dat hij zich soms een rookie voelde.

Verstappen werkt dit jaar een dubbel programma af. Hij komt niet alleen in actie in de Formule 1, maar ook in de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op dat nieuwe, grote avontuur nam hij afgelopen weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella wist hij te winnen, maar na de race werd hij gediskwalificeerd.

Waar draaide deze ervaring om?

Het mocht de pret niet drukken, en Verstappen had genoten. In Japan werd hij door de internationale media gevraagd wat hij had geleerd: "Het is als team natuurlijk ons doel om de 24-uursrace te winnen. Daar bereiden we ons ook op voor en daarom zijn deze races zo geweldig om te rijden. We hadden geluk met het weer, en dan draait het er gewoon om om de auto in het juiste werkvenster te krijgen."

Waarom voelde Verstappen zich een rookie?

Voor Verstappen was het een dag om veel te leren: "Je moet je comfortabel voelen en zelfverzekerd zijn om aan te vallen. Niet alleen in je eentje over één rondje, maar ook in het verkeer. De juiste banden en de juiste compounds kiezen. Dat is eigenlijk waar je het allemaal voor doet. En voor mij: om het te leren kennen en het maken van pitstops. Ik voelde me net een rookie! Je sprint de auto uit en je moet natuurlijk je teamgenoot helpen om zich vast te maken."

Voor Verstappen was dit een compleet nieuwe ervaring: "Dat had ik nog nooit gedaan! En de auto moest ik ook een beetje leren kennen met de nieuwe procedures, want ik heb in de afgelopen maanden met verschillende GT-auto's gereden, dus ik moest me daar gewoon goed op instellen. Daarom doe ik deze races natuurlijk vóór de 24-uursrace."

Verstappen zal zijn auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden wordt verreden, delen met Gounon, Juncadella én Lucas Auer.