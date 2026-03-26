Verstappen deelt waarom hij zich een rookie voelde op de Nürburgring

Max Verstappen heeft in Japan voor het eerst uitgebreid stilgestaan bij zijn deelname aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Hij vond het een prachtige ervaring, maar het was ook een moment om veel van te leren. Verstappen stelt lachend dat hij zich soms een rookie voelde.

Verstappen werkt dit jaar een dubbel programma af. Hij komt niet alleen in actie in de Formule 1, maar ook in de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op dat nieuwe, grote avontuur nam hij afgelopen weekend deel aan de NLS2-race op de Nürburgring Nordschleife. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella wist hij te winnen, maar na de race werd hij gediskwalificeerd.

Waar draaide deze ervaring om?

Het mocht de pret niet drukken, en Verstappen had genoten. In Japan werd hij door de internationale media gevraagd wat hij had geleerd: "Het is als team natuurlijk ons doel om de 24-uursrace te winnen. Daar bereiden we ons ook op voor en daarom zijn deze races zo geweldig om te rijden. We hadden geluk met het weer, en dan draait het er gewoon om om de auto in het juiste werkvenster te krijgen."

Waarom voelde Verstappen zich een rookie?

Voor Verstappen was het een dag om veel te leren: "Je moet je comfortabel voelen en zelfverzekerd zijn om aan te vallen. Niet alleen in je eentje over één rondje, maar ook in het verkeer. De juiste banden en de juiste compounds kiezen. Dat is eigenlijk waar je het allemaal voor doet. En voor mij: om het te leren kennen en het maken van pitstops. Ik voelde me net een rookie! Je sprint de auto uit en je moet natuurlijk je teamgenoot helpen om zich vast te maken."

Voor Verstappen was dit een compleet nieuwe ervaring: "Dat had ik nog nooit gedaan! En de auto moest ik ook een beetje leren kennen met de nieuwe procedures, want ik heb in de afgelopen maanden met verschillende GT-auto's gereden, dus ik moest me daar gewoon goed op instellen. Daarom doe ik deze races natuurlijk vóór de 24-uursrace."

Verstappen zal zijn auto tijdens de 24 uur van de Nürburgring, die over twee maanden wordt verreden, delen met Gounon, Juncadella én Lucas Auer.

  • The Wolf

    Posts: 446

    Ja ja, prachtig verhaal. Maar hoe zit het met dat moment met Russell in Barcelona vorig jaar, toen je daar de titel weggooide? Heb je daar al spijt van? Heh? Vertel daar liever wat over. Nou?

    • 26 maa 2026 - 16:59
    • The Wolf

      Posts: 446

      Was ff aan het oefenen voor m'n nieuwe job als f1 journalist.. denk dat ik een natuurtalent ben

      • 26 maa 2026 - 18:01
    • f(1)orum

      Posts: 9.821

      Mwoah, misschien moet je nog wel wat werken een sarcastische glimlach als je deze vragen stelt?

      • 26 maa 2026 - 18:05
    • f(1)orum

      Posts: 9.821

      *aan

      • 26 maa 2026 - 18:06
    • The Wolf

      Posts: 446

      Dat kan het probleem bij mij niet zijn, sterker nog, ik zou moeite moeten doen om die sarcastische lach te onderdrukken

      • 26 maa 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.763

      En er mankeert nog van alles aan je (achterbakse) Engels @The Wolf...

      • 26 maa 2026 - 20:04
    • Sander

      Posts: 1.654

      Heb je ook slachtofferhulp al gebeld?

      • 27 maa 2026 - 06:19
    • Sander

      Posts: 1.654

      Dat moet je ook ff oefenen natuurlijk!

      • 27 maa 2026 - 06:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

