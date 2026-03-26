Verstappen komt met opvallend oordeel over Red Bull

Max Verstappen geldt dit weekend in Japan niet als de favoriet voor de zege. De Nederlander kan altijd stunten, maar dat zit niet in zijn hoofd. Verstappen blijft realistisch, maar hij denkt wel dat zijn team Red Bull kan gaan groeien. Hij ziet namelijk veel potentie.

Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur moest in Australië een inhaalrace rijden na een crash in de kwalificatie, en viel twee weken geleden uit in de Grand Prix van China. De achterstand op de concurrentie is dan ook groot, en er moet nog veel gaan gebeuren om die achterstand goed te maken.

De vraag is of dat gaat gebeuren, en tijdens de mediadag in de paddock in Suzuka kreeg hij de vraag of hij het gevoel heeft of er potentie in de auto zit. Hij antwoordde opvallend positief: "Daar werken we nu naartoe. Zoals ik al zei: er zit veel potentieel in de auto. We moeten gewoon een paar dingen proberen te begrijpen die zeker de afgelopen dagen mis zijn gegaan."

Volgens Verstappen is het voor Red Bull niet van belang om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar om hard door te werken: "We moeten gewoon doorwerken en we moeten blijven proberen om de prestaties van de auto race na race te verbeteren."

Liggen er kansen in Miami?

Het feit dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn geschrapt, is een geluk bij een ongeluk voor Red Bull. Verstappen denkt dan ook dat ze over een maand beter kunnen gaan presteren tijdens de Grand Prix van Miami: "Misschien is de korte pauze die we nu hebben, een goed moment om terug te kijken op de zaken en nog meer dingen te analyseren, om in feite te proberen beter te zijn in Miami."

Verstappen zal zich eerst moeten focussen op dit weekend in Japan. In de afgelopen vier edities van de Grand Prix kwam hij als winnaar over de streep, alleen hij lijkt zelf weinig vertrouwen te hebben in een vijfde zege.

NicoS

Posts: 20.435

Wat is er zo opvallend aan dit oordeel?

  • 3
  • 26 maa 2026 - 15:03
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (7)

  • NicoS

    Posts: 20.435

    Wat is er zo opvallend aan dit oordeel?

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 15:03
    • Larry Perkins

      Posts: 63.752

      Wat voor opmerkelijke hoofdprijs kunnen we winnen met deze bizarre quiz @NicoS?

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 15:07
    • NicoS

      Posts: 20.435

      Gratis abbo op Viaplay…?

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 15:16
    • HarryLam

      Posts: 5.351

      Begrijpen....analyseren..., potentie zoeken..., een zooitje geklets om niet de hoeven zeggen dat net als vorig jaar de auto een totale mislukking is.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:21
    • Larry Perkins

      Posts: 63.752

      Maar goed dat ik het eerst ff gevraagd heb.
      Ik weet het antwoord op de vraag namelijk wel maar doe nu uiteraard niet mee...

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 15:22
    • iOosterbaan

      Posts: 2.138

      Dat hij ze niet compleet afbrand! ;-)

      Ik denk ook niet dat het probleem in de PU ligt, zoals zoveel mensen lijken aan te nemen omdat Max daar zoveel over klaagt als concept.

      Het echte probleem van de RBR is het overgewicht, missende balans in het algemeen en dan pas misschien achterliggende PU. Maar op het moment is het gewoon dat de banden niet eens in het operating window komen en dan ga je te langzaam en glij je meer dus vreet je je banden op. Als alleen al die balans gefixt wordt, winnen ze zo 0,5-0,7s.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 15:51
  • monzaron

    Posts: 847

    Spannend oordeel, nu uitzoeken of het de linker of rechter is 🥱

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 15:49

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
