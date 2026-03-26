Max Verstappen geldt dit weekend in Japan niet als de favoriet voor de zege. De Nederlander kan altijd stunten, maar dat zit niet in zijn hoofd. Verstappen blijft realistisch, maar hij denkt wel dat zijn team Red Bull kan gaan groeien. Hij ziet namelijk veel potentie.

Verstappen heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur moest in Australië een inhaalrace rijden na een crash in de kwalificatie, en viel twee weken geleden uit in de Grand Prix van China. De achterstand op de concurrentie is dan ook groot, en er moet nog veel gaan gebeuren om die achterstand goed te maken.

Wat moet Red Bull nu doen?

De vraag is of dat gaat gebeuren, en tijdens de mediadag in de paddock in Suzuka kreeg hij de vraag of hij het gevoel heeft of er potentie in de auto zit. Hij antwoordde opvallend positief: "Daar werken we nu naartoe. Zoals ik al zei: er zit veel potentieel in de auto. We moeten gewoon een paar dingen proberen te begrijpen die zeker de afgelopen dagen mis zijn gegaan."

Volgens Verstappen is het voor Red Bull niet van belang om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar om hard door te werken: "We moeten gewoon doorwerken en we moeten blijven proberen om de prestaties van de auto race na race te verbeteren."

Liggen er kansen in Miami?

Het feit dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn geschrapt, is een geluk bij een ongeluk voor Red Bull. Verstappen denkt dan ook dat ze over een maand beter kunnen gaan presteren tijdens de Grand Prix van Miami: "Misschien is de korte pauze die we nu hebben, een goed moment om terug te kijken op de zaken en nog meer dingen te analyseren, om in feite te proberen beter te zijn in Miami."

Verstappen zal zich eerst moeten focussen op dit weekend in Japan. In de afgelopen vier edities van de Grand Prix kwam hij als winnaar over de streep, alleen hij lijkt zelf weinig vertrouwen te hebben in een vijfde zege.