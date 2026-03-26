Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli liet vriend en vijand schrikken toen hij vandaag met een brace om zijn hand in de paddock arriveerde. De jonge Italiaan lijkt een blessure te hebben, maar hij maakte direct een einde aan mogelijke speculatie. Volgens hem is er helemaal niets aan de hand.

Antonelli is goed aan het seizoen begonnen met een tweede plaats in Australië en een eerste zege in China. De positiviteit is dan ook nog lang niet verdwenen bij Antonelli, die zijn team aan het begin van het seizoen wel liet schrikken. Hij schreef zijn auto immers af tijdens de derde vrije training in Australië, en daar ondervindt hij nog steeds de gevolgen van.

Wat is er aan de hand?

Antonelli arriveerde in Japan met een brace om zijn hand, en hij legde aan de internationale media uit hoe de vork in de steel steekt: "Het komt door mijn crash in de derde vrije training in Australië. Er is niets aan de hand, ik kan gewoon rijden. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ik heb een scan laten maken, en er is niets gebroken. Het gaat gewoon om een kleine verrekking."

Wel draagt hij dus een brace, en dat lijkt voorlopig zo te moeten blijven. De Italiaanse tiener stelt de fans gerust, en stelt dat hij gewoon vol kan blijven pushen: "Ik moet dit gewoon dragen om het te laten genezen. Als ik aan het rijden ben, kan ik prima zonder, dus ik hoef me er helemaal geen zorgen over te maken!"

Winnen met een blessure

Antonelli verkeerde in opperbeste stemming, en moest hard lachen toen er werd gesteld dat hij met zijn pijnlijke hand 'gewoon' wist te winnen in China. Met een grote grijns op zijn gezicht gaf hij gevat antwoord op deze reactie: "Exact! Dus misschien moet ik dit ding wel gewoon het hele jaar om blijven houden!"

Antonelli zal, met brace, weer gaan jagen op nieuw succes op het circuit van Suzuka. Hij kan hier direct zijn tweede race winnen en mogelijk de WK-leiding overnemen van zijn teamgenoot George Russell.