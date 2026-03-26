Zorgen voor Mercedes: Antonelli loopt rond met een blessure

Zorgen voor Mercedes: Antonelli loopt rond met een blessure

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli liet vriend en vijand schrikken toen hij vandaag met een brace om zijn hand in de paddock arriveerde. De jonge Italiaan lijkt een blessure te hebben, maar hij maakte direct een einde aan mogelijke speculatie. Volgens hem is er helemaal niets aan de hand.

Antonelli is goed aan het seizoen begonnen met een tweede plaats in Australië en een eerste zege in China. De positiviteit is dan ook nog lang niet verdwenen bij Antonelli, die zijn team aan het begin van het seizoen wel liet schrikken. Hij schreef zijn auto immers af tijdens de derde vrije training in Australië, en daar ondervindt hij nog steeds de gevolgen van.

Wat is er aan de hand?

Antonelli arriveerde in Japan met een brace om zijn hand, en hij legde aan de internationale media uit hoe de vork in de steel steekt: "Het komt door mijn crash in de derde vrije training in Australië. Er is niets aan de hand, ik kan gewoon rijden. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ik heb een scan laten maken, en er is niets gebroken. Het gaat gewoon om een kleine verrekking."

Wel draagt hij dus een brace, en dat lijkt voorlopig zo te moeten blijven. De Italiaanse tiener stelt de fans gerust, en stelt dat hij gewoon vol kan blijven pushen: "Ik moet dit gewoon dragen om het te laten genezen. Als ik aan het rijden ben, kan ik prima zonder, dus ik hoef me er helemaal geen zorgen over te maken!"

Winnen met een blessure

Antonelli verkeerde in opperbeste stemming, en moest hard lachen toen er werd gesteld dat hij met zijn pijnlijke hand 'gewoon' wist te winnen in China. Met een grote grijns op zijn gezicht gaf hij gevat antwoord op deze reactie: "Exact! Dus misschien moet ik dit ding wel gewoon het hele jaar om blijven houden!"

Antonelli zal, met brace, weer gaan jagen op nieuw succes op het circuit van Suzuka. Hij kan hier direct zijn tweede race winnen en mogelijk de WK-leiding overnemen van zijn teamgenoot George Russell.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Japan 2026

Reacties (3)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.839

    "Zorgen voor Mercedes: Antonelli loopt rond met een blessure".

    Toen ik zo oud was als Kimi liep ik altijd rond met 'n boner, maar daar hoorde je Mercedes niet over...

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 12:53
    • F1 bekijker

      Posts: 151

      Dit komt dan ook door het langdurig trekken aan dis boner.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:01
  • Larry Perkins

    Posts: 63.746

    Wat is er aan de hand?

    Een brace.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 15:02

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 197
  • Podiums 5
  • Grand Prix 26
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

