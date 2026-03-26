Regerend constructeurskampioen McLaren is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wisten alleen in Australië te scoren met Lando Norris, maar verder kampen ze met grote problemen. Norris lijkt zich geen zorgen te maken, en stelt dat McLaren aan het einde van het jaar de beste auto kan hebben.

De Chinese Grand Prix draaide twee weken geleden uit op een koningsdrama voor McLaren. Al voor de start van de race werden er problemen ontdekt aan de auto's van Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri. Beide auto's werden van de grid gehaald, en ze konden de race niet starten. Voor Piastri was dit extra pijnlijk, want hij was een week eerder ook niet gestart na een crash voor de race.

Heeft Norris er nog wel vertrouwen in?

Norris blijft echter vol motivatie, en liet tijdens een persmoment in Japan weten dat hij hoge verwachtingen heeft: "Ik kan me niet meer herinneren hoever we achter Mercedes, Red Bull en Ferrari lagen in 2024. Volgens was het iets van 150 punten, maar we kregen het nog steeds voor elkaar om terug te komen en de constructeurstitel te winnen."

Wat is het doel van McLaren?

Volgens Norris blijft iedereen bij McLaren dan ook rustig: "We willen eerst weer op het podium eindigen, en daarna willen we doorpakken en races gaan winnen. De punten komen dan vanzelf en we gaan zien hoever we terug kunnen komen. Maar we hebben er vertrouwen in."

"Ik wil graag meegeven dat wij er als team veel vertrouwen in hebben en dat we in onszelf geloven. We hebben de laatste twee constructeurstitels en de wereldtitel gewonnen, omdat we de beste auto op de grid konden bouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat dit jaar weer kunnen doen."

Vertrouwen in een comeback

De huidige resultaten zorgen dan ook niet voor stress bij regerend wereldkampioen Norris: "Het neemt wat tijd in beslag. Je moet geduldig blijven. Maar ja, ik geloof in het team en ik denk dat we dit jaar de beste auto in het veld kunnen hebben."