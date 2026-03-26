Opmerkelijk: Norris verwacht dat McLaren snel de snelste auto heeft

Regerend constructeurskampioen McLaren is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wisten alleen in Australië te scoren met Lando Norris, maar verder kampen ze met grote problemen. Norris lijkt zich geen zorgen te maken, en stelt dat McLaren aan het einde van het jaar de beste auto kan hebben.

De Chinese Grand Prix draaide twee weken geleden uit op een koningsdrama voor McLaren. Al voor de start van de race werden er problemen ontdekt aan de auto's van Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri. Beide auto's werden van de grid gehaald, en ze konden de race niet starten. Voor Piastri was dit extra pijnlijk, want hij was een week eerder ook niet gestart na een crash voor de race.

Heeft Norris er nog wel vertrouwen in?

Norris blijft echter vol motivatie, en liet tijdens een persmoment in Japan weten dat hij hoge verwachtingen heeft: "Ik kan me niet meer herinneren hoever we achter Mercedes, Red Bull en Ferrari lagen in 2024. Volgens was het iets van 150 punten, maar we kregen het nog steeds voor elkaar om terug te komen en de constructeurstitel te winnen."

Wat is het doel van McLaren?

Volgens Norris blijft iedereen bij McLaren dan ook rustig: "We willen eerst weer op het podium eindigen, en daarna willen we doorpakken en races gaan winnen. De punten komen dan vanzelf en we gaan zien hoever we terug kunnen komen. Maar we hebben er vertrouwen in."

"Ik wil graag meegeven dat wij er als team veel vertrouwen in hebben en dat we in onszelf geloven. We hebben de laatste twee constructeurstitels en de wereldtitel gewonnen, omdat we de beste auto op de grid konden bouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat dit jaar weer kunnen doen."

Vertrouwen in een comeback

De huidige resultaten zorgen dan ook niet voor stress bij regerend wereldkampioen Norris: "Het neemt wat tijd in beslag. Je moet geduldig blijven. Maar ja, ik geloof in het team en ik denk dat we dit jaar de beste auto in het veld kunnen hebben."

f(1)orum

Posts: 9.818

"Norris verwacht dat McLaren snel de snelste auto heeft"
Klopt, want tijdens de laatste GP waren beide McLaren als eerste klaar met de race.

  • 3
  • 26 maa 2026 - 14:03
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Japan 2026

Reacties (2)

  • bvonk2

    Posts: 235

    Zou mooi zijn als ze het weer kunnen opnemen met Mercedes en Ferrari. De problemen van vorige race zijn waarschijnlijk snel opgelost. Ze hebben nog gewacht met de updates en in 2024 waren die goed en hebben nu nog dezelfde mensen dus is zeker mogelijk.

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 14:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

