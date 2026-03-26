Autosportfederatie FIA kwam vanochtend met verrassend nieuws, want ze hebben besloten de regels voor de kwalificaties aan te passen. Het moet voor meer spektakel gaan zorgen, maar Max Verstappen heeft zo zijn twijfels. Hij stelt dat de basics hetzelfde zullen blijven en er niet veel zal veranderen.

De nieuwe Formule 1-regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige kritiek en controverse. De FIA is niet doof voor de kritiek, en heeft besloten om de regels voor de kwalificaties iets aan te passen. Door deze regelwijziging moet het batterijmanagement een iets minder grote rol gaan spelen in de kwalificatie, waardoor de coureurs meer kunnen pushen en het spektakel hier hopelijk weer wat terugkomt.

Wat zijn de gevolgen?

Iemand die heel kritisch was op de nieuwe F1-regels, is Max Verstappen. In Japan werd hij tijdens zijn mediasessie gevraagd naar de ingreep van de FIA, maar zijn verwachtingen zijn laag. Hij denkt niet dat alles weer bij het oude zal zijn: "Het zal wel iets gaan schelen, maar niet heel veel. De basics blijven hetzelfde."

Kan Verstappen zijn serie een vervolg geven?

Verstappen heeft dan ook niet het idee dat hij dit weekend weer kan gaan meevechten om de podiumposities, of misschien wel de zege. Hij wist in de afgelopen vier jaar de Japanse Grand Prix te winnen, en toen had hij ook niet altijd de beste en de snelste auto.

Verstappen blijft nuchter, en sluit een grote stunt vooralsnog uit: "We moeten natuurlijk realistisch zijn, we zitten gewoon niet meer op dat niveau. Ik sta niet echt stil bij de voorgaande jaren, want elk jaar is weer anders. Ik ga gewoon dit weekend in en ik zie wel waar we straks staan."

Valse start

Verstappen staat na twee Grands Prix op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe acht punten bij elkaar gereden, en die scoorde hij allemaal in Australië. Twee weken geleden scoorde hij geen punten in de sprintrace in China en viel hij uit in de Grand Prix.