Verstappen heeft lage verwachtingen van FIA-ingreep

Verstappen heeft lage verwachtingen van FIA-ingreep

Autosportfederatie FIA kwam vanochtend met verrassend nieuws, want ze hebben besloten de regels voor de kwalificaties aan te passen. Het moet voor meer spektakel gaan zorgen, maar Max Verstappen heeft zo zijn twijfels. Hij stelt dat de basics hetzelfde zullen blijven en er niet veel zal veranderen.

De nieuwe Formule 1-regels zorgden in de afgelopen weken voor de nodige kritiek en controverse. De FIA is niet doof voor de kritiek, en heeft besloten om de regels voor de kwalificaties iets aan te passen. Door deze regelwijziging moet het batterijmanagement een iets minder grote rol gaan spelen in de kwalificatie, waardoor de coureurs meer kunnen pushen en het spektakel hier hopelijk weer wat terugkomt.

Wat zijn de gevolgen?

Iemand die heel kritisch was op de nieuwe F1-regels, is Max Verstappen. In Japan werd hij tijdens zijn mediasessie gevraagd naar de ingreep van de FIA, maar zijn verwachtingen zijn laag. Hij denkt niet dat alles weer bij het oude zal zijn: "Het zal wel iets gaan schelen, maar niet heel veel. De basics blijven hetzelfde."

Kan Verstappen zijn serie een vervolg geven?

Verstappen heeft dan ook niet het idee dat hij dit weekend weer kan gaan meevechten om de podiumposities, of misschien wel de zege. Hij wist in de afgelopen vier jaar de Japanse Grand Prix te winnen, en toen had hij ook niet altijd de beste en de snelste auto.

Verstappen blijft nuchter, en sluit een grote stunt vooralsnog uit: "We moeten natuurlijk realistisch zijn, we zitten gewoon niet meer op dat niveau. Ik sta niet echt stil bij de voorgaande jaren, want elk jaar is weer anders. Ik ga gewoon dit weekend in en ik zie wel waar we straks staan."

Valse start

Verstappen staat na twee Grands Prix op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe acht punten bij elkaar gereden, en die scoorde hij allemaal in Australië. Twee weken geleden scoorde hij geen punten in de sprintrace in China en viel hij uit in de Grand Prix.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.841

Niet zo flauw doen hoor Max.
De horde gaat ervan uit dat je minimaal één sec. sneller zal zijn dan de wagen aankan....dus het komt allemaal goed.

  • 6
  • 26 maa 2026 - 12:56
Foto's Grand Prix van Japan 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.839

    Niet zo flauw doen hoor Max.
    De horde gaat ervan uit dat je minimaal één sec. sneller zal zijn dan de wagen aankan....dus het komt allemaal goed.

    • + 6
    • 26 maa 2026 - 12:56
  • M@X

    Posts: 1.334

    Het zal dit jaar aanmodderen blijven en misschien wel tijdens deze hele periode van deze regels. Heel jammer.

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 13:07
    • misstappen

      Posts: 3.504

      niet zo negatief M@X.., RBR is de koning van het ontwikkelen. Tegen de zomer is de ommekeer, net als vorig jaar.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 13:18
    • M@X

      Posts: 1.334

      Gaat niet om RBR, gaat om alle regels. Ik vind het gewoon bagger dat ze niet een hele ronde kunnen pushen. Dat werd al minder in de race, waar ze veel langzamer rijden dan in de kwali. Maar nu is het beiden bagger.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 14:00
    • koppie toe

      Posts: 5.210

      heel normaal zou ik zeggen.
      Er zijn nogal wat fans die denken dat RBR er wel eventjes staat, net als Audi en Cadillac en zelfs Aston gaat dat niet goedkomen dit jaar.
      Die hebben veel huiswerk te doen.
      en de regels Zullen k*t blijven voor ons en de coureurs.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:04
  • SennaS

    Posts: 11.852

    Fia doet er alles aan om de klagers tegemoet te komen. Hopelijk kimt het ook de races ten gedoe.
    Dir rbr moet eest flink zien af te vallen alvorens te blijven klagen, want als ze volgens berekeningen 19kg (of 29kg) afvallen kan het 1 sec schelen.
    Dit geldt ook voor meerdere teams in meer of meerdere mate.
    Misschien moet de fia de koplopers verplicht laten verzwaren als de dikkere auto’s niet kunnen afvallen ;-)

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 13:21
    • F1 bekijker

      Posts: 153

      RB had beter hun werk moeten doen en niet nu gaan zeuren.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:00
    • koppie toe

      Posts: 5.210

      Obesitas hoort nou eenmaal ook bij het leven.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:00
  • Larry Perkins

    Posts: 63.748

    Meer van Max…

    Max Verstappen stelt dat racen op Suzuka dit jaar "heel anders" zal zijn dan voorgaande jaren dankzij de nieuwe Formule 1-auto's.

    Voor het raceweekend op Suzuka heeft de FIA een verandering doorgevoerd voor de kwalificatie, in de hoop dat het dan meer om pure performance draait en minder om het managen van de batterij.

    Verstappen weet nog niet of dit meteen het gewenste effect zal opleveren.
    "Ik heb dit niet in de simulator geoefend, dus ik kan je geen duidelijk antwoord geven", zegt Verstappen in gesprek met onder meer MS. "Hiervoor gingen we in principe niet vol gas, dus ik hoop dat we nu wel dichter bij vol gas kunnen komen."

    Ter voorbereiding op de race heeft Verstappen uiteraard wel meters gemaakt in de simulator. Ten opzichte van vorig jaar merkte de viervoudig kampioen een groot verschil.
    "Het voelt natuurlijk heel anders dan vorig jaar", merkt Verstappen op. "Maar dit is de realiteit waarin we nu zitten. Dat moet je op dit moment gewoon accepteren.
    Er is ook niet veel wat je dit jaar nog kunt veranderen. Ik hoop dat er volgend jaar grotere veranderingen komen", voegt de Red Bull-coureur toe.
    "Hoe het voelt? Het is gewoon anders. Jullie weten natuurlijk hoe ik hierover denk. Dat voelde ik ook al toen ik hier op de simulator reed. Die 8 megajoule helpt misschien een klein beetje, maar de basis blijft hetzelfde.
    Je moet nog steeds heel voorzichtig zijn met je gasgebruik. Dat is natuurlijk heel anders dan vroeger. Toen zat je echt op de limiet van wat de auto kon. Maar qua vermogen is dat op sommige plekken nu niet meer het geval."

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 14:59
    • Larry Perkins

      Posts: 63.748

      Veel potentie
      Verstappen heeft bij zijn kritiek op de F1-regels van 2026 meermaals benadrukt dat die mening losstaat van hoe competitief hij is. De RB22 is momenteel nog niet snel genoeg om voor de zeges te strijden, maar Verstappen ziet wel "veel potentie" in de auto.
      "We moeten alleen nog een paar dingen begrijpen die niet goed zijn gegaan, zeker in de vorige race.
      We moeten gewoon blijven werken en proberen race na race meer performance uit de auto te halen. En misschien is de korte pauze die we nu hebben een goed moment om alles nog eens goed te analyseren, zodat we sterker kunnen terugkomen in Miami", besluit Verstappen.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 14:59
    • NicoS

      Posts: 20.433

      “Je moet nog steeds heel voorzichtig zijn met je gasgebruik”
      Ja Max, wij ook, de prijzen schieten weer omhoog omdat Trump het nodig vond om een paar bommen te gooien op Iran, en nú betalen wij de prijs…..
      Jij hebt het maar over een luxeprobleem….;)

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:15
    • Larry Perkins

      Posts: 63.748

      De F1 wil ook gas besparen, dat is ook de echte reden waarom Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan...

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 15:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

