Het team van Mercedes is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De concurrentie houdt hen scherp in de gaten, en ze plaatsten in de afgelopen dagen vraagtekens bij de voorvleugel. Het lijkt erop dat de FIA een opvallende verklaring van Mercedes heeft geaccepteerd.

Mercedes ligt onder een vergrootglas bij de concurrentie. Ze zijn veel sneller dan de rest van het veld, en de rel omtrent de compressieverhoudingen ligt nog vers in het geheugen. Tijdens de Chinese Grand Prix trok Mercedes weer de aandacht van de concurrentie, want ze leken iets bijzonders te doen met de voorvleugel. Bij de auto van Andrea Kimi Antonelli leek het er namelijk op dat de voorvleugel aan het einde van het rechte stuk in twee afzonderlijke fases sloot.

Dit zou tegen de regels kunnen zijn, en Ferrari trok volgens de geruchten aan de bel. Ze zouden vragen aan de FIA hebben gesteld, en er werd veelvuldig gespeculeerd over de legaliteit van de voorvleugel van Mercedes. Bij de Duitse renstal hebben ze de ophef meegekregen, en ze kwamen met een opvallende verklaring.

Wat is de verklaring van Mercedes?

Vandaag meldde het team namelijk dat het ging om een betrouwbaarheidsprobleem. Volgens Motorsport.com werd dit waarschijnlijk veroorzaakt door een gebrek aan hydraulische druk, waardoor de vleugel niet in één keer kon terugdraaien naar de juiste stand.

Motorsport.com stelt dat de FIA deze verklaring van Mercedes heeft geaccepteerd. Mercedes wilde het probleem direct oplossen, aangezien ze van mening zijn dat dit eerder een nadeel voor henzelf is dan een voordeel. Voor de race van dit weekend op het circuit van Suzuka in Japan lijkt het dan ook te zijn aangepast.

Wat zei Russell?

Kampioenschapsleider George Russell verklaarde vandaag in Japan dat het inderdaad om een betrouwbaarheidsprobleem ging, en dat hij gek wordt van alle klachten. Mercedes kreeg in de afgelopen maanden de nodige kritiek, want de concurrentie plaatste vraagtekens bij meerdere componenten. Eerder wezen ze bijvoorbeeld naar de compressieverhoudingen van de motor, waar de FIA al bij heeft ingegrepen.