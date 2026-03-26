user icon
icon

'FIA accepteert verklaring Mercedes over controversiële voorvleugel'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'FIA accepteert verklaring Mercedes over controversiële voorvleugel'

Het team van Mercedes is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De concurrentie houdt hen scherp in de gaten, en ze plaatsten in de afgelopen dagen vraagtekens bij de voorvleugel. Het lijkt erop dat de FIA een opvallende verklaring van Mercedes heeft geaccepteerd.

Mercedes ligt onder een vergrootglas bij de concurrentie. Ze zijn veel sneller dan de rest van het veld, en de rel omtrent de compressieverhoudingen ligt nog vers in het geheugen. Tijdens de Chinese Grand Prix trok Mercedes weer de aandacht van de concurrentie, want ze leken iets bijzonders te doen met de voorvleugel. Bij de auto van Andrea Kimi Antonelli leek het er namelijk op dat de voorvleugel aan het einde van het rechte stuk in twee afzonderlijke fases sloot.

Dit zou tegen de regels kunnen zijn, en Ferrari trok volgens de geruchten aan de bel. Ze zouden vragen aan de FIA hebben gesteld, en er werd veelvuldig gespeculeerd over de legaliteit van de voorvleugel van Mercedes. Bij de Duitse renstal hebben ze de ophef meegekregen, en ze kwamen met een opvallende verklaring.

Wat is de verklaring van Mercedes?

Vandaag meldde het team namelijk dat het ging om een betrouwbaarheidsprobleem. Volgens Motorsport.com werd dit waarschijnlijk veroorzaakt door een gebrek aan hydraulische druk, waardoor de vleugel niet in één keer kon terugdraaien naar de juiste stand.

Motorsport.com stelt dat de FIA deze verklaring van Mercedes heeft geaccepteerd. Mercedes wilde het probleem direct oplossen, aangezien ze van mening zijn dat dit eerder een nadeel voor henzelf is dan een voordeel. Voor de race van dit weekend op het circuit van Suzuka in Japan lijkt het dan ook te zijn aangepast.

Wat zei Russell?

Kampioenschapsleider George Russell verklaarde vandaag in Japan dat het inderdaad om een betrouwbaarheidsprobleem ging, en dat hij gek wordt van alle klachten. Mercedes kreeg in de afgelopen maanden de nodige kritiek, want de concurrentie plaatste vraagtekens bij meerdere componenten. Eerder wezen ze bijvoorbeeld naar de compressieverhoudingen van de motor, waar de FIA al bij heeft ingegrepen.

F1 Nieuws Mercedes GP Japan 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.433

    In de kartsport wordt je zonder pardon gediskwalificeerd als er ook maar iets afwijkt van de gestelde regels. Zelfs als er maar een klein onderdeel van je kart niet klopt, ben je het bokje.
    In de F1 kun je genoeg aanrommelen, en met een leuk smoesje kom je ermee weg. Op deze manier blijf je dit soort praktijken houden.

    • + 20
    • 26 maa 2026 - 11:34
    • Edgar

      Posts: 1.729

      Ja! en die compressieverhouding is ook iets van hun overkomen is....

      • + 8
      • 26 maa 2026 - 11:36
    • Robin

      Posts: 3.118

      Dat is geen vergelijk Edgar…
      Bovendien… als de info hierboven klopt is het alleen waargenomen bij de auto van Kimi.
      Dan klinkt de verklaring toch al veel betrouwbaarder?

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 11:56
    • Freek-Willem

      Posts: 6.666

      @robin, maar als het dan iets onreglementaires is wat door en eigen gebrek optreed zou dat in principe een dsq moeten zijn. Dat geldt ook als er onderdelen van je auto vallen en je uiteindelijk te ligt bent. Of dat een betrouwbaarheid probleem is maakt dan niet uit. Als het door een aanrijding is gekomen zou het een ander iets zijn, dan is het emniet een eigen gebrek.

      En anders hadden ze de neus moeten wisselen.

      Overigens hoeft er voor mij geen dsq plaats te vinden, maar ik vind de redenatie toch matig tenzij echt duidelijk met data aangetoond kan worden dat het geen voordeel opleverde (maar dat lees ik niet terug in het stuk, alleen de suggestie)

      • + 6
      • 26 maa 2026 - 12:03
    • SennaS

      Posts: 11.852

      Is de vermeende compressieverhouding geconstateerd en bevestigd door de fia?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 13:06
  • WalterWhite

    Posts: 488

    Maar als de regel is dat de vleugels binnen 1 sec in 1 beweging terug moeten en je auto kan dat niet is dat toch diskwalificatie? Dan voldoet ie niet aan de technische regels.

    • + 11
    • 26 maa 2026 - 12:04
    • da_bartman

      Posts: 6.503

      het is volgens mij zelfs 0,4 seconde. Ik hoorde trouwens gisteren dat dit ook één redenen voor Ferrari zou kunnen zijn om hun 180graden achtervleugel nog niet te gebruiken. Het draaien van die vleugel zou ook te lang duren.

      • + 2
      • 26 maa 2026 - 12:37
    • Beemerdude

      Posts: 8.427

      @da_bartman; die achtervleugel van Ferrari hé, ik zit ff te denken, als ze die nou gewoon rond laten draaien de hele race, lijkt vast wel leuk en sluit naadloos aan bij het hoge kermis gehalte waar de F1 momenteel voor staat? Nog wat LED stripjes langs de vloer die met leeg raken van de batterij van groen naar steeds roder kleuren. Kunnen de hipsters die het nog wel leuk vinden het allemaal nog makkelijker volgen. Ook Insta waardig natuurlijk.

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 12:59
  • SennaS

    Posts: 11.852

    Heb ‘t te doen met Mercedes. Heb je als beste je huiswerk gemaakt en een legale auto (net als rbr in 2022) , krijg je stelselmatig gepiep van het gepeupel.

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 13:05
    • WalterWhite

      Posts: 488

      Hoort er bij. Andere teams willen ook een precedent. En met protesten en aankaarten krijg je meer info over je tegenstander. Exact de reden waarom enkele teams voorstander zijn van (financiële) drempels bij protesten. Of net zoals het tennis bij hawkeye een maximum aan het inzetten van zo’n middel in een bepaalde periode.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 13:51
  • Larry Perkins

    Posts: 63.750

    Terecht dat de vermaledijde FIA niet heeft ingegrepen, was het bij de auto van 'Second Choice George' gebeurd dan had de vermaledijde FIA hem uiteraard wel moeten diskwalificeren!
    Dat begrijpt iedere weldenkende, neutrale, objectieve F1-volger...

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 15:31

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar