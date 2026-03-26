George Russell is niet blij met het gedrag van de andere Formule 1-teams. De Britse kampioenschapsleider is van mening dat de andere teams het dominante Mercedes willen afremmen, en hij vraagt zich af of dat wel helemaal eerlijk is. Hij wijst naar recente vragen aan de FIA over de voorvleugel van Mercedes.

De FIA keek in de afgelopen dagen naar de voorvleugel van Mercedes, nadat er in China iets opmerkelijks was te zien bij racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Op beelden was te zien dat de voorvleugel van Antonelli onder het aanremmen niet helemaal in één keer dichtsloeg. Sinds dit seizoen rijden de teams met actieve aerodynamica, en het feit dat de vleugel niet direct dichtklapte, trok direct de aandacht van de andere teams.

Klaar met de kritiek

Russell is er een beetje klaar mee, en reageerde bij Sky Sports op deze nieuwe ontwikkeling: "Het was niet de intentie, en ik denk ook niet dat het een voordeel opleverde. Het is zelfs een probleem, en het is iets wat we proberen op te lossen. Er is geen simpele oplossing voor, maar er kleeft geen voordeel aan, want als we remmen staat de voorvleugel nog open."

"Kimi had daar aan het einde van de race ook die lock-up. Ik denk dat dit mede kwam door de voorvleugel, dus het was zeker niet de intentie."

Hoe kijkt Russell naar de kritiek?

De concurrentie houdt Mercedes in de gaten, tot frustratie van Russell. Zuchtend geeft hij antwoord als hij wordt gevraagd naar de spelletjes van de concurrentie: "Zo werkt de sport nu eenmaal. Dit is altijd het geval geweest. We hebben heel hard gewerkt om onszelf in deze positie te krijgen, en het beste team hoort aan kop te liggen. We hebben het vier jaar heel zwaar gehad. Er zijn twee andere teams geweest die in die vier jaar hebben gedomineerd en gewonnen."

"Alleen maar omdat wij nu weer aan kop lijken te liggen, denk ik dat dit niet helemaal netjes is. Iedereen doet hun best om ons af te remmen... Vooral nu we nog maar twee races achter de rug hebben."

Blijft Mercedes de favoriet?

Russell rekent zich nog lang niet rijk, en denkt dat er nog heel veel kan gaan gebeuren: "Het is een lang seizoen, dus dingen zullen veranderen. We zagen al dat de Red Bull te zwaar is, we zagen wat dingetjes in de pers en McLaren heeft nog geen update meegenomen. Ze rijden nog steeds met hun pakket uit Bahrein."

"Deze dingen moeten we niet vergeten. We hebben nu een voordeel, maar ik denk dat we uit de startblokken zijn geschoten en geweldig werk hebben geleverd. We hopen dat dit verdergaat op deze manier."