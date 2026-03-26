Russell helemaal klaar met kritiek op Mercedes

Russell helemaal klaar met kritiek op Mercedes

George Russell is niet blij met het gedrag van de andere Formule 1-teams. De Britse kampioenschapsleider is van mening dat de andere teams het dominante Mercedes willen afremmen, en hij vraagt zich af of dat wel helemaal eerlijk is. Hij wijst naar recente vragen aan de FIA over de voorvleugel van Mercedes.

De FIA keek in de afgelopen dagen naar de voorvleugel van Mercedes, nadat er in China iets opmerkelijks was te zien bij racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Op beelden was te zien dat de voorvleugel van Antonelli onder het aanremmen niet helemaal in één keer dichtsloeg. Sinds dit seizoen rijden de teams met actieve aerodynamica, en het feit dat de vleugel niet direct dichtklapte, trok direct de aandacht van de andere teams.

Meer over Mercedes Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

Mercedes in de problemen: "Russell en Antonelli zijn geen vrienden meer"

 'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

Klaar met de kritiek

Russell is er een beetje klaar mee, en reageerde bij Sky Sports op deze nieuwe ontwikkeling: "Het was niet de intentie, en ik denk ook niet dat het een voordeel opleverde. Het is zelfs een probleem, en het is iets wat we proberen op te lossen. Er is geen simpele oplossing voor, maar er kleeft geen voordeel aan, want als we remmen staat de voorvleugel nog open."

"Kimi had daar aan het einde van de race ook die lock-up. Ik denk dat dit mede kwam door de voorvleugel, dus het was zeker niet de intentie."

Hoe kijkt Russell naar de kritiek?

De concurrentie houdt Mercedes in de gaten, tot frustratie van Russell. Zuchtend geeft hij antwoord als hij wordt gevraagd naar de spelletjes van de concurrentie: "Zo werkt de sport nu eenmaal. Dit is altijd het geval geweest. We hebben heel hard gewerkt om onszelf in deze positie te krijgen, en het beste team hoort aan kop te liggen. We hebben het vier jaar heel zwaar gehad. Er zijn twee andere teams geweest die in die vier jaar hebben gedomineerd en gewonnen."

"Alleen maar omdat wij nu weer aan kop lijken te liggen, denk ik dat dit niet helemaal netjes is. Iedereen doet hun best om ons af te remmen... Vooral nu we nog maar twee races achter de rug hebben."

Blijft Mercedes de favoriet?

Russell rekent zich nog lang niet rijk, en denkt dat er nog heel veel kan gaan gebeuren: "Het is een lang seizoen, dus dingen zullen veranderen. We zagen al dat de Red Bull te zwaar is, we zagen wat dingetjes in de pers en McLaren heeft nog geen update meegenomen. Ze rijden nog steeds met hun pakket uit Bahrein."

"Deze dingen moeten we niet vergeten. We hebben nu een voordeel, maar ik denk dat we uit de startblokken zijn geschoten en geweldig werk hebben geleverd. We hopen dat dit verdergaat op deze manier."

DutchTifosi

Posts: 2.833

Oh, we zijn net begonnen prinses. Wordt het na 2 races al te heet onder de voeten?

  26 maa 2026 - 11:06
  • The Wolf

    Posts: 433

    Ik denk dat alle andere teams nu wel zoiets hebben van; Oké George heeft een punt, laten we vanaf nu niet meer op Mercedes letten, dat is niet netjes!

    • 26 maa 2026 - 10:57
  • DutchTifosi

    Posts: 2.833

    Oh, we zijn net begonnen prinses. Wordt het na 2 races al te heet onder de voeten?

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 11:06
  misstappen

    Posts: 3.502

    Lag er weer een erwt onder zijn matras?

    26 maa 2026 - 11:22
  d@nny

    Posts: 3.593

    Goh

    26 maa 2026 - 11:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

