De nieuwe Formule 1-regels zorgen vooralsnog voor een tweedeling in de paddock. Aan de ene kant staan coureurs zoals Max Verstappen, die deze regels niets vinden. Aan de andere kant staat Lewis Hamilton, die ook in Japan zijn steun uitspreekt aan dit regelpakket.

Verstappen haalde in de afgelopen weken meerdere keren keihard uit naar de nieuwe regels. Vlak voor de start van het seizoen omschreef hij het als Formule E op steroïden, waarna hij er in China een schepje bovenop deed door de regels te vergelijken met Mario Kart. Hij kreeg steun van zijn oud-teamgenoot Sergio Pérez, terwijl ook Lando Norris en Fernando Alonso zich achter hem schaarden.

Wat is de mening van Hamilton?

Iemand die de regels wél leuk vindt, is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In Japan legt hij aan de internationale media uit dat deze regels voor leuke duels zorgen: "Als je terugkijkt naar het karten, is het precies hetzelfde. De coureurs gaan op de baan heen en weer. Je kunt nooit echt een gat slaan. Niemand heeft het karten ooit 'jojo-racen' genoemd. Het is echt de beste vorm van racen, en de Formule 1 is dat lange tijd niet geweest, omdat je de auto's niet kon volgen."

Volgens Hamilton hebben deze regels dat probleem nu de nek omgedraaid: "Eindelijk hebben we nu een auto die dat wel kan. Van alle auto's waar ik in die twintig jaar mee heb gereden, is dit de enige waarmee je je voorganger echt kan volgen op hoge snelheid zonder downforce te verliezen. Eerst hadden we de DRS, maar dat vond ik een soort pleister. Je kon namelijk niet dicht genoeg komen in de bochten."

'Zo hoort racen te zijn'

Alle kritiek slaat volgens Hamilton dan ook nergens op. Hij kan eindelijk weer een beetje genieten achter het stuur: "Oké, je hebt nu nog het verschil in vermogen, maar dat is per ronde zo klein. Toch, wanneer je nu voorop ligt, kunnen de auto's achter je je bijhouden. Dat vind ik persoonlijk veel leuker, want dit zijn waarschijnlijk de meeste inhaalacties en de beste vechten die ik in jaren heb gehad. Misschien wel sinds Bahrein 2014, met Nico Rosberg. Zo hoort racen te zijn: heen en weer."