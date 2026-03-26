Hamilton spreekt Verstappen tegen en looft nieuwe F1-regels

Hamilton spreekt Verstappen tegen en looft nieuwe F1-regels

De nieuwe Formule 1-regels zorgen vooralsnog voor een tweedeling in de paddock. Aan de ene kant staan coureurs zoals Max Verstappen, die deze regels niets vinden. Aan de andere kant staat Lewis Hamilton, die ook in Japan zijn steun uitspreekt aan dit regelpakket.

Verstappen haalde in de afgelopen weken meerdere keren keihard uit naar de nieuwe regels. Vlak voor de start van het seizoen omschreef hij het als Formule E op steroïden, waarna hij er in China een schepje bovenop deed door de regels te vergelijken met Mario Kart. Hij kreeg steun van zijn oud-teamgenoot Sergio Pérez, terwijl ook Lando Norris en Fernando Alonso zich achter hem schaarden.

Wat is de mening van Hamilton?

Iemand die de regels wél leuk vindt, is zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In Japan legt hij aan de internationale media uit dat deze regels voor leuke duels zorgen: "Als je terugkijkt naar het karten, is het precies hetzelfde. De coureurs gaan op de baan heen en weer. Je kunt nooit echt een gat slaan. Niemand heeft het karten ooit 'jojo-racen' genoemd. Het is echt de beste vorm van racen, en de Formule 1 is dat lange tijd niet geweest, omdat je de auto's niet kon volgen."

Volgens Hamilton hebben deze regels dat probleem nu de nek omgedraaid: "Eindelijk hebben we nu een auto die dat wel kan. Van alle auto's waar ik in die twintig jaar mee heb gereden, is dit de enige waarmee je je voorganger echt kan volgen op hoge snelheid zonder downforce te verliezen. Eerst hadden we de DRS, maar dat vond ik een soort pleister. Je kon namelijk niet dicht genoeg komen in de bochten."

'Zo hoort racen te zijn'

Alle kritiek slaat volgens Hamilton dan ook nergens op. Hij kan eindelijk weer een beetje genieten achter het stuur: "Oké, je hebt nu nog het verschil in vermogen, maar dat is per ronde zo klein. Toch, wanneer je nu voorop ligt, kunnen de auto's achter je je bijhouden. Dat vind ik persoonlijk veel leuker, want dit zijn waarschijnlijk de meeste inhaalacties en de beste vechten die ik in jaren heb gehad. Misschien wel sinds Bahrein 2014, met Nico Rosberg. Zo hoort racen te zijn: heen en weer."

Ferrari412T1

Posts: 493

Hamilton...altijd het lieverdje van de klas! Zo hoort racen niet te zijn Lewis! Racen hoort voluit en op het scherpst van de snede te zijn. Afgelopen seizoen zaten de auto's dichter op elkaar dan ooit. Dit is geen racen meer, maar managen. Het gaat niet meer over diegene die het snelste is en de ... [Lees verder]

  • 9
  • 26 maa 2026 - 14:13
Foto's Grand Prix van Japan 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ferrari412T1

    Posts: 493

    Hamilton...altijd het lieverdje van de klas! Zo hoort racen niet te zijn Lewis! Racen hoort voluit en op het scherpst van de snede te zijn. Afgelopen seizoen zaten de auto's dichter op elkaar dan ooit. Dit is geen racen meer, maar managen. Het gaat niet meer over diegene die het snelste is en de grootste ballen heeft. De F1 is afgegleden naar een niveau dat ik in ieder geval niet meer interessant vindt. Ik heb genoten van de GT3 race van Verstappen. Mooie auto's, een geluid om u tegen te zeggen en geen bagger! Zo hoort racen te zijn Lewis. Misschien eens uit je eigen bubble stappen en zien hoe het in het echt is!

    • + 9
    • 26 maa 2026 - 14:13
    • The Wolf

      Posts: 439

      Een geluid waar je U tegen zegt, dan denk ik toch meer aan de wagen op jouw avatar

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 14:54
    • De Vogel is Geland

      Posts: 782

      Dit is de enige manier om met z’n oude lichaam te kunnen blijven rijden. Dat hij het vergelijkt met karting is om te huilen. In Japan kan hij op 30 seconden close racen met de andere Ferrari. Joepie

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 15:46
  • 919

    Posts: 4.087

    'Mario Kart® is juist cool!' aldus Lewis.

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 14:16
  • NicoS

    Posts: 20.435

    Lewis voelt zich als een vis in het water met z’n nieuwe partymode knopje, logisch….;)

    • + 6
    • 26 maa 2026 - 14:18
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.233

      Het komt hem ook bekend voor, heeft hij jarenlang gehad in de mercedes.

      • + 5
      • 26 maa 2026 - 14:18
  • BoerTeun

    Posts: 1.547

    Iedereen die voor een bedrijf of organisatie werkt heeft wel eens te maken met veranderingen waar je niet blij mee bent of het nut niet van inziet.
    Je kunt dan, of kort huilen en je daarna zo snel mogelijk proberen aan te passen, of je kunt tot in de eeuwigheid van dagen aan ieder die het horen wil je ongenoegen uit blijven spreken, of je kunt zeggen "mensen dit is niet voor mij, ik stop ermee".
    Op dat punt komen we nu wel, stop met zeuren en maak er het beste van.
    Goed bezig Lewis!

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 14:26
    • NicoS

      Posts: 20.435

      Zo is het, alles wat je wordt opgedrongen gewoon accepteren en je b.k houden.
      Doet iedereen in het dagelijks leven ook, vooral niet zeuren en doorgaan.

      • + 4
      • 26 maa 2026 - 15:08
    • BoerTeun

      Posts: 1.547

      @NicoS Als dat jou samenvatting van mijn reactie is zou ik hem nog eens doorlezen.

      • + 1
      • 26 maa 2026 - 15:28
    • NicoS

      Posts: 20.435

      Voor het grootste gedeelte klopt het….;)

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 15:34
  • The Wolf

    Posts: 439

    Lewis heeft het eigenlijk meer over de nieuwe chassis/aero van deze wagens, en daar heeft hij in essentie gelijk in, dat is een grote verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Uiteraard zal hij wat milder gestemd zijn aangezien hij er weer goed bij zit, mede door de vorm van Ferrari.

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 14:35
  • Larry Perkins

    Posts: 63.754

    Filmpjes…

    F1 Press Conference – Colapinto, Stroll & Leclerc | 2026 Japanese Grand Prix
    (15,27 minuten)
    https://youtu.be/pcHfPP_Aa8s

    F1 Press Conference – Bearman, Norris & Lawson | 2026 Japanese Grand Prix
    (19,12 minuten)
    https://youtu.be/uhruzY472U0

    Drivers Look Ahead To Race Weekend | 2026 Japanese Grand Prix
    (Sarah Daily, 36,20 minuten)
    https://youtu.be/5nIf9phEnGc

    Drivers Look Ahead To Race Weekend | 2026 Japanese Grand Prix
    (FORMULA 1, 13,16 minuten)
    https://youtu.be/TU3ksbhD0Pg

    Max Verstappen hopes to understand Red Bull more in break | 2026 Japanese Grand Prix
    (2,12 minuten)
    https://youtu.be/n2brqXk8vMs

    どういたしまして！
    (Dōitashimashite!)

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 14:41
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.396

    Neehoor, hij was het eens met Max. Hij vindt de batterij en het liften & coasten ook niks. Hij heeft echter wel plezier in de wiel aan wiel gevechten met Leclerc. Dus hij spreekt hem niet tegen.

    • 2
    • 26 maa 2026 - 15:07
    • The Wolf

      Posts: 439

      ja, dat kan wel zo zijn, maar zo'n titel scoort hier niet

      • + 3
      • 26 maa 2026 - 15:11
  • Schumi86

    Posts: 601

    Tja als je zo oud bent als Hammy dan vind je deze regels wel fijn, alles is trager geworden in F1.

    • + 2
    • 26 maa 2026 - 15:59

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    03:30 - 04:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    07:00 - 09:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    07:00 - 08:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

